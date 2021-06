A Quiet Place 2: brividi in vetta al box office italiano estivo

A Quiet Place 2: Millicent Simmonds durante una scena del film

Debutto in pole position al box office italiano per l'horror **A Quiet Place 2, che arriva sui nostri schermi incassando 329.000 euro da 392 sale, con una media per sala di 840 euro, in una situazione che fatica a sbloccarsi vuoi per l'emergenza sanitaria vuoi per la calura estiva che invita gli italiani a preferire la spiaggia alle sale. Qui trovate la recensione di A Quiet Place 2, brillante sequel diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021.

Ancora un esordio al secondo posto con l'arrivo del film da Oscar Una donna promettente, la cui attesa è stata prolungata dopo la riapertura delle sale. Qui la nostra recensione di Una donna promettente, atipico revenge movie che vede l'inglese Carey Mulligan nei panni di una battagliera commessa che vendica la violenza subita dalla migliore amica seducendo e punendo gli uomini. Magri incassi per l'opera prima di Emerald Fennell che supera appena i 91.000 di euro raccolti in 275 sale.

Stabile in terza posizione una posizione il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 88.000 euro superando i due milioni di euro.

Quarto, l'horror The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, incassa 81.000 euro che portano il film a un totale di 1.858.000 euro. Come svela la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Scende al quinto posto Spirit - Il ribelle, capitolo successivo dell'amato franchise d'animazione DreamWorks Animation che ha avuto inizio con il film nominato all'Oscar nel 2002 Spirit - cavallo selvaggio. Il film diretto da Elaine Bogan incassa 80.000 euro da 316 sale, arrivando a 301.000 euro totali.