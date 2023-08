Cillian Murphy, i 10 migliori film del protagonista di Oppenheimer

L'attore irlandese Cillian Murphy è uno degli interpreti più poliedrici del panorama internazionale, e il ruolo in Oppenheimer non è che l'ultimo tassello di un carriera da riscoprire.

Un attore molto amato dal pubblico e che ha raggiunto la piena maturità artistica con il ruolo che potrebbe consacrarlo. L'interpretazione in Oppenheimer, il nuovo lungometraggio di Christopher Nolan, potrebbe infatti regalare a Cillian Murphy una stagione dei premi da protagonista ma, quello che più conta, è che l'attore irlandese è ormai entrato di diritto tra i maggiori esponenti del panorama internazionale, grazie ai suoi successi cinematografici e televisivi.

Peaky Blinders 6: Cillian Murphy in una scena

Il ruolo di Thomas Shelby, che tra il 2013 e il 2022 lo ha visto al timone della serie Peaky Blinders per sei stagioni, è forse il più popolare, ma il suo percorso sul grande schermo merita altrettanta attenzione. Certamente su tutti la collaborazione con lo stesso Nolan, giunta al sesto film, ma non soltanto. Sin dagli esordi, Cillian Murphy si è sempre contraddistinto per la grande poliedricità, passando da un personaggio all'altro con estrema naturalezza, anche in pellicole completamente differenti.

In occasione dell'uscita di Oppenheimer, vogliamo ripercorrere la filmografia dell'attore irlandese, attraverso i suoi 10 migliori film.

1. 28 giorni dopo (2002)

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

In seguito al tentativo di liberare degli scimpanzé infetti da parte di un gruppo di animalisti, nel regno Unito si scatena un virus estremamente contagioso, il quale provoca un irrefrenabile istinto omicida. Esso si diffonde rapidamente tra la popolazione, provocando il crollo della società.

A distanza di ventotto giorni, il corriere irlandese Jim si risveglia, solo, in un ospedale di Londra. Dopo essere stato dimesso e vagando per la città, non trova che strade deserte. Cercando di capire cosa sia accaduto, viene aggredito da un gruppo di infetti, ma viene salvato da due sopravvissuti, Selena e Mark. Dopo essersi recati a casa di Jim e aver scoperto che anche i suoi genitori sono scomparsi, Mark verrà attaccato, costringendo Selena a eliminarlo. A quel punto, i due superstiti incontrano il tassista Frank e sua figlia Hannah, i quali spiegano loro che l'esercito offre protezione a chi non è stato colpito presso una fortezza vicino Manchester...

Diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, 28 giorni dopo è un horror fantascientifico di piccola produzione che ottenne un ottimo riscontro di critica e pubblico. Cillian Murphy è qui al primo ruolo di rilievo e, in un cast composto anche da Naomie Harris, Megan Burns e Brendan Gleeson, si destreggia con grande abilità in un ruolo non semplice.

28 giorni dopo: ecco perchè è il miglior zombie movie degli anni 2000

2. Batman Begins (2005)

Christian Bale in una sequenza d'azione di Batman Begins

Dopo l'uccisione dei propri genitori per mano di un criminale quando non era che un bambino, il giovane miliardario Bruce Wayne è cresciuto con un represso desiderio di vendetta nei confronti dell'uomo che si è reso responsabile del delitto, Joe Chill. A distanza di molti anni, il giorno del processo Bruce intenderà ucciderlo, ma prima di lui lo anticiperà uno degli scagnozzi del boss mafioso di Gotham City, Carmine Falcone. Quest'ultimo controlla la metropoli, e nessuno riesce a fermarlo. Così, senza aver appagato il suo desiderio di vendicarsi, Bruce partirà per un viaggio nei posti più malfamati del mondo, lì dove imparerà a conoscere la criminalità e maturerà come persona, comprendendo che la giustizia è superiore alla vendetta. Dopo essere stato liberato da una prigione orientale da Henri Ducard, appartenente alla Setta delle Ombre, Bruce diverrà parte di essa, prima di distruggerla dopo aver capito che l'obiettivo di questi combattenti è distruggere Gotham. Così, Wayne tornerà finalmente a casa, dove ad attenderlo vi è il maggiordomo Alfred Pennyworth, che lo ha cresciuto come un padre. Determinato a combattere l'ingiustizia e la corruzione, Bruce diverrà Batman, un giustiziere mascherato che riporterà l'ordine a Gotham, cercando di collaborare con la polizia, della quale fa parte il sergente James Gordon. Con l'aiuto di Alfred e del fidato Lucius Fox, Bruce entrerà in azione, proteggendo anche la sua amica Rachel Dawes, che lavora alla procura distrettuale, e iniziando a fronteggiare i suoi nuovi nemici, tra cui Falcone e, soprattutto, il temibile Spaventapasseri, identità doppia dello psichiatra Jonathan Crane. Quello che Batman non può immaginare è che, dietro alle manovre di quest'ultimo, si nasconde una sua vecchia conoscenza...

Christian Bale e Cillian Murphy in una scena di Batman Begins

Diretto da Christopher Nolan e scritto dal regista con David S. Goyer, Batman Begins è il primo capitolo della trilogia del Cavaliere Oscuro, e rappresenta il reboot perfetto: tanti autori si sono ispirati ad esso, successivamente, per riscrivere la genesi di un personaggio. Dal cast sensazionale, composto da Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Morgan Freeman, Rutger Hauer e Tom Wilkinson, spicca Cillian Murphy, qui nel ruolo di Crane. L'attore, che aveva originariamente sostenuto il provino anche per il ruolo di Batman, deve molto del suo successo a Spaventapasseri (Scarecrow nella versione originale), che racconta perfettamente nella sua estrema follia criminale, in particolare quando, per colpire le sue vittime, indossa una maschera e spruzza un veleno psicotropo che stordisce chi lo riceve. Anche Batman lo dovrà subire, prima di passare alle contromisure, che saranno assolutamente implacabili.

3. Breakfast on Pluto (2005)

Cillian Murphy in una scena del film Breakfast on Pluto diretto da Neil Jordan

Patrick Brady è un ragazzo irlandese nato da una relazione tra un prete e la sua domestica. Ceduto in adozione ad una vedova in cambio di un vitalizio, Patrick cresce con il proposito di scoprire la sua vera natura, che è quella di essere una donna. Non solo: spera, prima o poi, di incontrare la sua vera madre, della quale sa a malapena che è fuggita a Londra in cerca di fortuna. Nel periodo in cui l'IRA è in azione e il terrorismo ha raggiunto il suo drammatico apice, Patrick, divenuto Kitten, si trasferirà nella capitale britannica, con la speranza che venga accettato dalla società in maniera naturale.

Diretto e scritto da Neil Jordan, Breakfast on Pluto è impreziosito dalla brillante interpretazione di Cillian Muprhy, per la quale ottenne la prima candidatura al Golden Globe. Un ruolo molto complesso, ma che l'attore ha fatto proprio con grande maestria. Insieme a Murphy, nel cast anche Ruth Negga, Stephen Rea, Ian Hart, Brendan Gleeson e Liam Neeson.

4. Il vento che accarezza l'erba (2006)

Cillian Murphy e Padraic Delaney in una scena del film Il vento che accarezza l'erba

Irlanda, 1920. Mentre gli indipendentisti stanno preparandosi per affrontare l'esercito britannico, lo studente di medicina Damien O'Donovan decide di lasciare gli studi per unirsi al fratello Teddy nella lotta per la libertà. Gli irlandesi appaiono superiori sul campo e così, per evitare ulteriori massacri, entrambe le parti cercheranno di concordare un trattato di pace. Ma la fine delle ostilità e l'adesione all'accordo provocherà la reazione di parte degli indipendentisti, poiché ritengono che le concessioni britanniche siano solo parziali. Damien e Teddy, a causa di questa situazione, diverranno nemici, rischiando di dividere la famiglia per le rispettive convinzioni politiche.

Diretto da Ken Loach e scritto da Paul Laverty, Il vento che accarezza l'erba vinse la Palma d'oro al 59° Festival di Cannes. Un film molto importante sia per le tematiche trattate che per la messa in scena generale, nella quale spiccano le interpretazioni di Cillian Murphy e Pádraic Delaney.

5. Sunshine (2007)

Cillian Murphy in una sequenza del film Sunshine

In un prossimo futuro, l'imminente spegnimento del Sole sta per causare la fine della Terra, che sarebbe destinata a un drammatico congelamento e all'oscurità. Così, un gruppo di scienziati è giunto alla creazione di una bomba atomica stellare, che intendono lanciare direttamente sul Sole per innescare una reazione nucleare che possa farlo rinascere. Per compiere la missione è pronto il team Icarus II, dopo che anni addietro un primo equipaggio, che aveva lo stesso obiettivo, era andato disperso nello spazio.

Dopo aver superato Mercurio, la Icarus II è arrivata molto vicina al Sole, ma il navigatore Trey commette un errore che costringerà il capitano Kaneda a una soluzione estrema per salvare la navicella. Nel frattempo, il fisico Capa scorge Icarus I ancora in orbita, con a bordo la prima bomba atomica e una grande riserva di ossigeno. Il mistero sul destino della missione, a questo punto, si farà sempre più contorto...

Una suggestiva scena del film Sunshine

Diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, Sunshine è un dramma fantascientifico che propone diversi spunti di riflessione, come la responsabilità dei singoli esseri umani di fronte al destino della Terra, la drammatica prospettiva di un termine per il pianeta nel quale l'umanità pensa di poter sopravvivere all'infinito, e la ricerca di una speranza per il futuro sostenibile per tutti. Questa è la seconda collaborazione tra Boyle e Cillian Murphy, qui protagonista in un cast completato da Chris Evans, Rose Byrne, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Troy Garity, Hiroyuki Sanada, Benedict Wong e Mark Strong.

6. Inception (2010)

Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy nel film Inception

Dom Cobb è un ladro professionista che agisce in una maniera molto particolare: penetra nei sogni altrui per estrarre informazioni da fornire ai clienti che l'hanno ingaggiato. Questa è la missione che gli assegna anche il magnate giapponese Saito il quale, dopo aver testato le capacità di Cobb e dei suoi collaboratori, gli chiede di entrare nella mente dell'ereditiere Robert Fisher per fare l'esatto opposto: anziché impadronirsi di informazioni, dovranno instillare in lui l'idea di dividere l'impero economico che il padre gli ha lasciato. Fisher, infatti, è il principale concorrente in affari di Saito su scala internazionale e, soltanto disgregando quello che il giovane rampollo si ritrova tra le mani, egli potrà ancora competere sul piano industriale. Così, Cobb ricostruisce la propria squadra e, pur portandosi dietro i demoni del passato e una grave accusa che pende sulla sua testa, cercherà di riguadagnare la libertà che solo accontentando Saito potrà raggiungere.

Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy sul set di Inception con Christopher Nolan

Diretto e scritto da Christopher Nolan, Inception è uno degli action fantascientifici più importanti del cinema contemporaneo: può vantare quattro premi Oscar vinti (su otto candidature) e un cast eccezionale, composto da Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Tom Berenger e Michael Caine. E, ovviamente, Cillian Murphy, nel ruolo di Robert Fisher, il personaggio centrale dell'intera missione di Cobb, perché è nella sua mente che si svolgerà l'innesto. Un'interpretazione che racconta esattamente i vari stati d'animo del personaggio, che appare inizialmente smarrito, salvo poi capire di dover prendere piena consapevolezza di sé stesso e del proprio ruolo, nonostante si trovi a dover gestire un impero del quale lui, di fatto, non è mai stato parte.

Aspettando Oppenheimer, le collaborazioni tra Cillian Murphy e Christopher Nolan

7. In Time (2011)

Cillian Murphy nel film In Time

Nel 2169, gli individui sono geneticamente programmati per vivere fino all'età di 25 anni: da quel momento in avanti, attraverso un chip installato nel loro braccio, partirà un countdown che li porterà inesorabilmente alla morte entro un anno. È però possibile allungare la propria speranza di vita: il tempo ha assunto un valore economico, e può essere acquistato. Così, i ricchi possono teoricamente vivere all'infinito senza invecchiare, mentre i poveri sono destinati a soccombere. In questa situazione, Will Salas, venticinquenne da ormai tre anni, decide, dopo un evento casuale che gli concede un altro secolo di vita, di tentare una strada che potrebbe riportare l'equilibrio tra le diverse classi sociali.

Diretto e scritto da Andrew Niccol, In Time è un intrigante thriller fantascientifico caratterizzato da un tema centrale molto interessante: che valore può assumere il tempo in una società nella quale soltanto ad alcuni è concesso il privilegio di poter disporre del bene più prezioso? Protagonisti del film sono Justin Timberlake e Amanda Seyfried, con Cillian Murphy nel ruolo di Raymond Leon, un "Guardiano del Tempo". Completano il cast, tra gli altri, Olivia Wilde, Johnny Galecki, Matt Bomer e Alex Pettyfer.

8. Dunkirk (2017)

Dunkirk: Cillian Murphy in una scena del film

Nel maggio del 1940, i nazisti hanno costretto l'esercito alleato, composto prevalentemente da britannici, a riparare sulla spiaggia di Dunkerque, nel nord della Francia. L'accerchiamento è quasi completato, e il destino di oltre trecentomila uomini appare inevitabile. Il governo di Winston Churchill, dopo aver riflettuto sulle possibili soluzioni, opta per l'unica possibile: inviare imbarcazioni civili e di ogni altro genere verso le coste francesi, per cercare di mettere in salvo l'esercito e preparare l'ormai prossima offensiva tedesca sulla Manica. Un'impresa che appare disperata, ma che attraverso l'Operazione Dynamo dovrà trovare compimento. Nel frattempo, la resistenza dei soldati britannici diventa eroica: dovranno difendersi per terra, per mare e per aria, dal momento che il nemico avanza da ogni posizione.

Dunkirk: Cillian Murphy e Tom Glynn-Carney in una scena del film

Diretto e scritto da Christopher Nolan, Dunkirk rappresenta il primo approccio del regista britannico al genere bellico, e in particolare al racconto della Seconda Guerra Mondiale. Il film si sviluppa attraverso tre differenti piani temporali e tre diversi punti di osservazione, i quali si incastrano perfettamente gli uni con gli altri. In un cast stellare composto, tra gli altri, da Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Jack Lowden, James D'Arcy, Barry Keoghan e Tom Hardy, spicca l'intensa interpretazione di Cillian Murphy, qui nel ruolo di un soldato tremante, salvato dalle acque da una delle imbarcazioni partite per Dunkerque. Il terrore è nei suoi occhi: quando comprende che la nave sta facendo rotta nuovamente verso la costa francese, il soldato si ribellerà, certo di andare incontro alla morte se tornerà indietro. Le conseguenze saranno drammatiche. Una prova molto significativa, con Murphy che, in poche battute, riesce a catturare la scena straordinariamente.

9. A Quiet Place II (2020)

A Quiet Place 2: Cillian Murphy in una scena del film

Dopo le drammatiche avventure narrate nel primo capitolo, la famiglia Abbott ha dovuto superare la scomparsa di Lee, e adesso l'intera responsabilità è a carico di Evelyn, la quale dovrà proteggere i figli Regan e Marcus e soprattutto il neonato. Tutti loro dovranno nuovamente affrontare i pericoli del mondo esterno, ma restando sempre in assoluto silenzio, per evitare che le creature misteriose e temibili possano crudelmente affacciarsi attorno ai boschi. Durante il viaggio, incontreranno anche una vecchia conoscenza: Emmett, un uomo solitario e misterioso il cui passato oscuro renderà difficile a Evelyn potersi fidare del suo appoggio. Così, soltanto restare uniti potrà salvare gli Abbott da minacce apparentemente inevitabili.

Diretto e scritto da John Krasinski, A Quiet Place 2 è l'ottimo sequel del primo fortunato capitolo della serie. Uno dei segreti della riuscita dei film sta nella scelta del cast: qui, a Emily Blunt e ai giovani Millicent Simmonds e Noah Jupe, si sono aggiunti Djimon Hounsou e soprattutto Cillian Murphy, nel ruolo di Emmett.

Christopher Nolan: 6 scene iconiche di 6 capolavori del regista di Oppenheimer

10. Oppenheimer (2023)

Oppenheimer: Robert Downey Jr e Cillian Murphy

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo americano incarica il fisico Robert J. Oppenheimer di dirigere il laboratorio di Los Alamos, nel quale dovrà lavorare, insieme alla sua squadra, al progetto Manhattan, il cui fine è quello di creare un ordigno atomico prima che lo facciano i nazisti: con questa bomba, si potrebbe porre termine al conflitto, ma le conseguenze che essa potrebbe avere sull'umanità sono per tutti ancora sconosciute. Oppenheimer è un uomo brillante ma anche tormentato, la cui parabola viene narrata nell'arco di alcuni decenni, fino al processo politico che egli dovrà subire negli anni Cinquanta, quando verrà accusato di essere un comunista in piena epoca maccartista. Una condanna gli impedirebbe di concludere gli altri programmi nei quali è ancora convolto, mentre in lui si fa da tempo strada anche una crisi di coscienza per gli effetti devastanti della bomba atomica.

Oppenheimer: Cillian Murphy in una scena corale

Oppenheimer rappresenta, dopo l'intermezzo action di Tenet, il ritorno alla Seconda Guerra Mondiale di Christopher Nolan ma, soprattutto, il primo ruolo da protagonista in un film del regista britannico per Cillian Murphy. Nella sua prova attoriale emerge l'irrequietezza di un individuo straordinario, ma fortemente realista e per questo angosciato, che comprenderà come l'uomo non possa riuscire a controllare qualcosa di più grande di lui. Un'interpretazione straordinaria, che potrebbe rendere l'attore irlandese uno dei favoriti per la prossima stagione dei premi. Questo rappresenterebbe la consacrazione definitiva che ancora manca per Murphy, il cui talento non ha comunque mai avuto bisogno di statuette per brillare. Nel cast di Oppenheimer, insieme a lui, anche Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett, Casey Affleck, Benny Safdie, Jason Clarke e molti altri interpreti.