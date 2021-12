A Quiet Place 2, su Prime Video in streaming da oggi

A Quiet Place 2, l'horror interpretato da Emily Blunt e diretto dal marito John Krasinski, sbarca oggi su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti registrati!

Dopo gli eventi mortali avvenuti nella loro dimora, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre prosegue la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, i tre si rendono presto conto che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

A Quiet Place 2: Emily Blunt e Noah Jupe in una scena del film

Nel cast di A Quiet Place 2 ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback. I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli...

Il sequel è stato un enorme successo di critica e pubblico, con il 91% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes e 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, a fronte di un budget di "soli" 17 milioni. Il grande appeal della saga sugli spettatori ha permesso la realizzazione di un videogioco e l'arrivo del terzo capitolo, molto probabilmente uno spin-off.

