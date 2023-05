6 film Marvel in arrivo che potrebbero risentire dello sciopero degli sceneggiatori

Ecco i sei lungometraggi Marvel in arrivo che rischiano di essere bloccati o ritardati dall'imminente sciopero degli sceneggiatori americani.

L'impatto primario dello sciopero degli sceneggiatori che dovrebbe scattare nelle prossime ore sarà sulle serie tv e sugli show che allietano il pubblico televisivo americano, ma anche il cinema potrebbe presto risentire dello stop degli autori. Ecco sei 6 film Marvel in arrivo che potrebbero risentire del paventato sciopero.

La Writers Guild of America (WGA) sta attualmente tentando di negoziare un nuovo contratto con l'Alliance of Motion Picture & Television Producers (AMPTP). Il mancato raggiungimento di un accordo entro la mezzanotte di lunedì 1 maggio comporta l'avvio dello sciopero degli sceneggiatori, annunciato per domani 2 maggio.

Secondo un rapporto dell'Atlanta Journal-Constitution, in caso di sciopero, "molte nuove produzioni ne risentiranno". Di seguito sono riportati i sei film MCU dei Marvel Studios che potrebbero essere interessati, se la Writers Guild of America attuerà il proposito di un lungo stop.

6 film dell'MCU che potrebbero essere influenzati dallo sciopero della WGA

Thunderbolts (luglio 2024)

L'imminente film MCU Thunderbolts, incentrato su eroi disadattati ed ex cattivi Marvel, dovrebbe iniziare le riprese a giugno, ma anche se la sceneggiatura fosse terminata a quel punto, lo sciopero WGA in corso potrebbe ostacolare la lavorazione.

Blade (settembre 2024)

Il reboot di Blade interpretato da Mahershala Ali ha già sofferto numerosi ritardi di produzione da quando è stato annunciato durante il San Diego Comic-Con 2019. Con le riprese che inizieranno a fine maggio, uno sciopero comporterebbe un ulteriore ritardo o costringerebbe il film a iniziare le riprese senza sceneggiatori attivi. Dato che il film ha già una data di uscita, è abbastanza probabile che venga seguita quest'ultima strada. Solo pochi giorni fa è stato annunciato l'arrivo del creatore di True Detective Nic Pizzolatto per occuparsi della riscrittura della sceneggiatura del reboot.

Deadpool 3 (novembre 2024)

Le riprese di Deadpool 3 sono imminenti, ma l'ordine della WGA è chiaro: non oltrepassare i picchetti. Le fan di Ryan Reynolds e Hugh Jackman possono già cominciare a disperarsi se qualcosa non cambierà all'ultimo minuto.

Fantastic Four (febbraio 2025)

L'attesa per il preannunciato reboot dei Fantastici Quattro potrebbe essere più lunga del previsto. Uno sciopero influenzerebbe il programma delle riprese del film, anche se queste non inizieranno fino all'inizio del 2024. Il processo di sceneggiatura richiede tempo e i Marvel Studios vogliono che il reboot sia il migliore possibile prima dell'inizio della lavorazione. Se nessuno sarà autorizzato a sviluppare ulteriormente la sceneggiatura, la data di uscita del film potrebbe essere posticipata.

Avengers: The Kang Dynasty (maggio 2025)

Il quinto film della serie Avengers, Avengers: The Kang Dynasty, probabilmente subirebbe la stessa sorte dei Fantastici Quattro in caso di sciopero, ma è possibile che sia abbastanza lontano da non subire alcun danno alla sceneggiatura. Le riprese di Avengers 5 inizieranno nella primavera del 2024, supponendo che tutto rimanga nei tempi previsti.

Avengers: Secret Wars (maggio 2026)

Avengers: Secret Wars attualmente non dovrebbe uscire fino al 2026 e potrebbe essere ritardato indipendentemente da uno sciopero, ma è ancora possibile che una potenziale interruzione del lavoro da parte degli sceneggiatori possa finire per avere un ruolo in tale ritardo.