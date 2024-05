Thunderbolts*, Olga Kurylenko commenta l'asterisco nel titolo: 'Hanno cambiato un po' di cose'

Lo scorso marzo è stato aggiunto a sorpresa un asterisco alla fine del titolo del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts, senza però che venisse chiarito il motivo di tale aggiunta. Recentemente, Olga Kurylenko* ha avuto modo di commentare la cosa dal set.

Cosa significa l'asterisco? Ci sono diverse teorie, la più popolare delle quali ipotizza che Thunderbolts* sia in realtà un film sui Dark Avengers. Kevin Feige ha parlato del cambiamento del titolo durante il CinemaCon del mese scorso, ma ha detto che dovremo aspettare l'uscita del film nelle sale per scoprirne il significato.

A Olga Kurylenko - che riprenderà il ruolo di Taskmaster nel film - è stato chiesto un commento sull'asterisco durante un'intervista con Screen Rant e, pur scegliendo con cura le sue parole, l'attrice ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti da quando è stato annunciato.

"Beh, hanno cambiato un paio di cose. È tutto quello che posso dire, ma questo non vuol dire nulla, perché ovviamente ogni film è diverso e in ogni film le cose cambiano. Ma sì, sarà diverso, vedremo. Non posso dire nulla di più".

Thunderbolts: un'immagine

Chi sono i Dark Avewngers?

Nei fumetti, il cattivo di Spider-Man Norman Osborn sale al potere dopo aver approfittato di un conflitto internazionale. Con gli Avengers non più attivi e con sufficiente influenza politica nelle sue mani, Osborn assume i Thunderbolts come sua squadra personale di operazioni speciali.

Osborn capisce che la buona volontà dei Vendicatori potrebbe mascherare le intenzioni malvagie di una squadra simile, quindi modifica la formazione dei Thunderbolts per farli assomigliare il più possibile agli Eroi più potenti della Terra. Dato che Norman Osborn è assente nella Terra-616 del MCU, il Presidente Ross e Valentina Allegra de Fontaine potrebbero ricoprire il suo ruolo.

Thunderbolts* uscirà nelle sale il 2 maggio 2025.