Thunderbolts*: Olga Kurylenko anticipa il ritorno di Taskmaster in una foto dal set

Mentre sono attualmente in corso le riprese di Thunderbolts, film che vedrà il ritorno di parecchie star del MCU, Olga Kurylenko* ha condiviso un nuovo dietro le quinte della produzione che anticipa il ritorno del suo Taskmaster.

Nella foto postata su Instagram, la Kurylenko ha anticipato il suo ritorno nel MCU con l'inquadratura dal set di una sedia su cui è inciso il nome del suo personaggio, Antonia Dreykov, un'assassina provetta, figlia del generale Dreykov della Stanza Rossa (Ray Winstone) e che in passato ha subito un lavaggio del cervello. Il personaggio aveva fatto il suo debutto in Black Widow del 2021.

Le riprese sono iniziate a febbraio, con Florence Pugh che aveva confermato l'inizio della produzione con un video inedito dal set. I dettagli sulla trama sono attualmente top secret, ma sappiamo che Thunderbolts* riunirà i personaggi di Ant-Man and the Wasp, Black Widow, Falcon and The Winter Soldier in un unico gruppo eterogeneo di antieroi reclutati dal governo degli Stati Uniti.

Arrivano i nuovi Avengers?

Thunderbolts presenterà un nuovo team che in molti hanno già paragonato alla Suicide Squad della DC. Nel filmato mostrato al CinemaCon relativo a Captain America: Brave New World, il protagonista interpretato da Anthony Mackie viene incaricato di formare i nuovi Avengers* dal Presidente Ross interpretato da Harrison Ford.

Thunderbolts, Wyatt Russell anticipa: "Sarà un film diverso dagli altri dei Marvel Studios"

Jake Schreier (Paper Towns, Beef) dirige da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Black Widow) e Lee Sung Jin (Beef) e Joanna Calo (Bojack Horseman). Il produttore Kevin Feige ha confermato che il titolo ufficiale sarà Thunderbolts* - completo di asterisco - al CinemaCon all'inizio del mese. "Non ne parleremo più fino all'uscita del film", ha detto Feige a proposito del cambiamento del titolo.