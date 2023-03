Blade, i cambiamenti alla sceneggiatura hanno rimosso la presenza di Kit Harington nel film? Gli ultimi rumor

Nel film di Blade non c'è più posto per il personaggio di Kit Harington? Le ultime indiscrezioni sul cinecomic Marvel con protagonista Mahershala Ali sembrerebbero indicare una mancanza di Dane Whitman (ovvero il futuro Cavaliere Nero) dall'ultima versione della sceneggiatura. Sarà davvero così?

Vi avevamo già parlato dei frequenti cambiamenti allo script di Blade, che si vociferava fossero parte dei motivi per cui la produzione del film Marvel con Mahershala Ali andasse particolarmente a rilento, ma ora nuove voci confermerebbero non solo le precedenti, ma vorrebbero anche una sostanziale modifica che non farà felici i fan di Eternals e del Cavaliere Nero.

Come riporta CBM, secondo quanto condiviso dall'insider Jeff Snider ai microfoni di The Hot Mic di John Rocha, il personaggio interpretato da Kit Harington, che aveva aviuto un tie-in con Blade in una delle scene post-credit di Eternals, non apparirà più nel film come si vociferava da tempo.

"Le cose vanno meglio ora con Blade, lo script è più snello e conciso, hanno tolto parecchie parti ridondanti" ha affermato "Però la sceneggiatura di cui ho sentito parlare ha 87 pagine, come se lo avessero ridotto all'osso. E ho sentito che tra le cose che hanno tagliato c'è il tie-in con Eternals e il Cavaliere nero di Kit Harington. Il Cavaliere Nero non è più coinvolto nel film di Blade ora".

Eternals, per Kit Harington "è la punta dell'iceberg per il mio Cavaliere Nero"

E, ha aggiunto poi, ci potrebbero essere anche dei recasting: "Potrebbero esserci anche dei recasting per alcune parti, inclusa forse la figlia... Non c'era tipo una quattordicenne? Forse lei sarà sostituita".

Cosa ne sarà del personaggio di Kit Harington se davvero non farà parte del film di Blade? Come verrà reintrodotto nel MCU e a cosa sarà collegato? Voi che ne pensate?