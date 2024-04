Thunderbolts* sarà un film sui Dark Avengers? La teoria dei fan impazza in rete

Una nuova teoria sostiene che il film corale dei Marvel Studios sia in realtà una storia sui Dark Avengers

Dopo il dibattito sull'asterisco del titolo, una nuova teoria su Thunderbolts sta impazzando tra i fan in rete, i quali sosterrebbero che il film corale non sia altro che una storia per presentare al mondo i Dark Avengers*.

La teoria sarebbe avvalorata dal fatto che nel primo trailer di Captain America: Brave New World mostrato al CinemaCon, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Thaddeus "Thunderbolt" Ross interpretato da Harrison Ford, si rivolge a Sam Wilson per incaricarlo di riformare gli Avengers.

Thunderbolts: un'immagine

Inoltre, queste speculazioni affermano che il nome "Thunderbolts" sia un cenno ironico al Presidente dopo la sua probabile trasformazione in Hulk Rosso, e che la squadra che abbiamo visto nei concept art non sarebbe la vera squadra dei Thunderbolts (si tratterebbe invece di una squadra esca o di un gruppo simile alla Task Force X destinato a morire in battaglia).

Tuttavia, la teoria più convincente è che Thunderbolts si concluda con la rivelazione che i componenti di questa squadra siano, in realtà, la versione del MCU dei Dark Avengers.

La presenza di Sentry avvalorerebbe questa ipotesi e, una volta messi fuori gioco personaggi come Bucky e Yelena Belova, potremmo ritrovarci con una squadra malvagia di Avengers che annovera tra le sue fila personaggi come US Agent e Ghost. Ma soprattutto, sarebbero controllati dal governo degli Stati Uniti e da Val, fatto senza precedenti.

I Dark Avengers nei fumetti

Nel materiale di partenza, il cattivo di Spider-Man Norman Osborn sale al potere dopo aver approfittato di un conflitto internazionale. Con gli Avengers non più attivi e con sufficiente influenza politica nelle sue mani, Osborn assume i Thunderbolts come sua squadra personale di operazioni speciali.

Osborn capisce che la buona volontà dei Vendicatori potrebbe mascherare le intenzioni malvagie di una squadra simile, quindi modifica la formazione dei Thunderbolts per farli assomigliare il più possibile agli Eroi più potenti della Terra. Dato che Norman Osborn sembra essere assente nella Terra-616 del MCU, il Presidente Ross e Valentina Allegra de Fontaine potrebbero ricoprire il suo ruolo.

Thunderbolts* uscirà nelle sale il 2 maggio 2025.