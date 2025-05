Non solo The Last of Us: 5 serie imperdibili tratte da videogiochi, da Cyberpunk ad Arcane

The Last of Us non è un caso isolato: ci sono altre serie tratte da videogiochi che meritano attenzione, ecco cinque titoli ispirati a saghe videoludiche che sono entrate nella storia.

La potenza della serie di The Last of Us era prima nel pad. Come ben sappiamo ormai, questo mondo spezzato e cosparso di spore letali, queste due anime perse che diventano tutto ciò che resta di una vita senza salvezza o umanità, erano già i protagonisti di una storia di successo. Su console. Ma ci sono serie che lasciano un'impronta così profonda da ridefinire il confine tra medium e l'adattamento HBO del videogioco cult Naughty Dog ha infatti dimostrato che una storia nata per essere vissuta con un controller in mano, può trasformarsi in un dramma televisivo di altissimo livello. Non è però neppure l'unica storia videoludica che ha trovato una nuova forma visiva nella trasposizione televisiva seriale. Il mondo dei videogiochi ha spesso invaso il mondo della TV.

Una scena dei Clicker di The Last of Us

Da anime cyberpunk e cacciatori di demoni, esistono altri personaggi, altre storie che sono riuscite nell'ardua impresa di diventare serie tv. E non tutte sono tra l'altro per forza live-action. Ecco cinque titoli che, ciascuno a modo suo, mettono in discussione il concetto stesso di umanità e delle serie televisive, prendendo spunto da titoli videoludici che vanno oltre la PlayStation, l'Xbox o il PC ed entrano nel piccolo schermo. Non di meno, nei nostri cuori.

Cyberpunk: Edgerunners

L'anime prodotto da Studio Trigger e ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077 è una tragica ballata elettronica psichedelica. Qui la tecnologia ha sostituito l'umanità. Qui la tecnologia ha sostituito le anime. Qui tutto ruota intorno alla perdita e all'illusione di poter sopravvivere a un sistema che divora.

Un'iconica scena di Cyberpunk: Edgerunners

David Martinez è un ragazzo di strada che tenta di scalare Night City per dare un senso al proprio dolore. L'incontro con Lucy, una netrunner enigmatica e dolente, dà vita a un legame profondo quanto destinato a spezzarsi. Tra corpi potenziati e anime ridotte in pixel, la serie mantiene uno sguardo dolorosamente umano. Puntato dritto verso la luna.

Potete trovare Cyberpunk: Edgerunners ancora disponibile su Netflix.

Arcane

Se The Last of Us, ancora in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, ha reso il dolore palpabile, Arcane lo ha trasformato in opera d'arte. Tratta da League of Legends, è la serie che ha stupito anche i più scettici, fondendo estetica steampunk, animazione pittorica e scrittura sofisticata. È il racconto di due sorelle - Vi e Jinx - separate da un trauma e destinate a ritrovarsi solo nei sogni infranti.

Jinx in una scena di Arcane

Anche qui, il mondo è sull'orlo del collasso. Piltover e Zaun sono città opposte, gemelle nella sofferenza, dilaniate da diseguaglianze e ambizioni. La forza di Arcane è nell'equilibrio tra intimo e politico, tra esplosioni e sussurri. Non serve conoscere il gioco: basta lasciarsi coinvolgere da un racconto che parla di identità, perdono e potere. Arcane è sempre disponibile su Netflix

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Firmata da Adi Shankar, la mente già dietro Castlevania, questa serie animata, folle e visionaria prende ispirazione dall'universo Far Cry3: Blood Dragon, e lo fonde in realtà con decenni di cultura pop, riferimenti anni '80, glitch visivi e critica sociale. Non è post-apocalittica, ma è post-tutto: è il nostro mondo riflesso in uno specchio stroboscopico e distorto (forse non così tanto).

I protagonisti di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Il protagonista è Dolph Laserhawk, supersoldato fuggitivo in un mondo controllato da una corporazione totalitaria, e il suo viaggio è costellato di momenti assurdi e scontri ancora più assurdi, tra malevoli Rayman e molteplici citazioni ad altri universi videoludici. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix vi attende su Netflix.

Devil May Cry

La nuova serie animata Netflix firmata (ancora una volta) da Adi Shankar aveva una sfida ancora più ardua: portare l'universo gotico di Devil May Cry ancora una volta su piccolo schermo, a fronte di una precedente serie tutt'altro che ben riuscita. Nonostante il tono più action e sopra le righe, stavolta la sfida è stata vinta. Il Dante di Adi Shankar non è perfetto, la serie non è perfetta, ma la passione e il rispetto verso il materiale originale si sentono e fanno la differenza.

Dante in azione

Dante, mezzo umano e mezzo demone, è un cacciatore ironico e tragico, segnato dalla perdita della madre e dalla solitudine. Il suo mondo è oscuro, metallico, intriso di sangue e bellezza oscura. La serie si annuncia come un mix tra adrenalina e malinconia: un viaggio che i fan della saga non avevano mai visto, dato che esplora e compensa parte della narrazione della storia originale. Un esperimento riuscito e che chiede un approfondimento. Anche Devil May cry è disponibile su Netflix.

Secret Level

Ed ecco una serie che un po' come Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, parla di più serie contemporaneamente addirittura. Pensata come una raccolta di storie autoconclusive, Secret Level è una lettera d'amore alla cultura videoludica, ma anche un'operazione di storytelling intelligente. Ogni episodio reinterpreta un titolo storico (come Dungeons & Dragons, Pac-Man o Warhammer) trasformandolo in una favola contemporanea, con toni che spaziano dal drammatico al poetico.

Un episodio di Secret Level

Si tratta di un modo di raccontare che dà importanza ai dettagli, ai momenti sospesi, agli attimi colorati e alla creatività più sfrenata. Non tutto è spettacolo: c'è spazio per la narrazione, la filosofia, la semiotica, l'osare. Secret Level è disponibile su Prime Video.