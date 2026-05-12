The Last of Us 3, nel video dal set un combattimento attesissimo dai fan

Una delle scene che i fan stanno aspettando maggiormente dalla prossima stagione della serie HBO è attualmente in fase di riprese

Sono attualmente in corso le riprese della terza stagione di The Last of Us e nelle ultime ore sono state diffuse nuove immagini che anticipano un combattimento tra i più attesi dai fan del videogame.

Nelle immagini vediamo infatti la preparazione di uno scontro con protagoniste Kaitlyn Dever (Abby Anderson) e Kyriana Kratter (Lev). Potete guardare il video dal set direttamente su questa pagina.

Dato che la serie sposterà l'attenzione interamente sulla storia di Abby, vedremo spesso questi due personaggi combattere fianco a fianco. Né le foto dal set né il filmato qui sotto rivelano molto, anche se mostrano la coppia mentre si prepara a uno scontro a fuoco.

The Last of Us 2: Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby

Cosa succede a Abby nei videogame di The Last of Us

Nei videogiochi, Abby è un membro delle Lucciole, distrutta dalla tragedia quando Joel Miller uccise suo padre, Jerry Anderson. Si pone come missione quella di vendicare la morte di Jerry, e solo dopo aver compiuto la sua vendetta intraprende un viaggio con Lev e riscopre il suo scopo nella vita.

Lev, dal canto suo, è un ex membro dei Serafiti e con sua sorella, Yara, stringono un legame con Abby mentre lei combatte per conto del Washington Liberation Front (WLF). La seconda stagione di The Last of Us potrebbe aver dipinto Abby come una cattiva, ma questa nuova serie di episodi rivelerà che c'è molto di più in lei di quanto sembri.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

The Last of Us continuerà con una quarta stagione?

Il CEO di HBO Casey Bloys aveva già rivelato che, nonostante le voci su una quarta stagione, la serie si sarebbe conclusa con la terza stagione. "Sembra proprio così, ma per decisioni del genere ci rimettiamo agli showrunner. Quindi potete chiedere a loro", aveva dichiarato il mese scorso, lasciando almeno un po' di margine di manovra.

Forse il cambiamento più grande quando The Last of Us tornerà sarà l'uscita di scena del co-showrunner Neil Druckmann, con Craig Mazin al comando della serie. Spiegando che era "piuttosto impegnativo essere coinvolto come co-showrunner nella prima e nella seconda stagione, mentre gestivo uno studio e lavoravo, dirigevo e scrivevo un gioco", Druckmann ha confermato di aver deciso di dimettersi proprio mentre iniziavano i lavori sulla terza stagione.

Quando uscirà in streaming la terza stagione?

Con Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Young Mazino, Spencer Lord, Tati Gabrielle, Ariela Barer, Michelle Mao, Kyriana Kratter e Patrick Wilson, la terza stagione di The Last of Us dovrebbe debuttare su HBO il prossimo anno, magari già nei primi mesi del 2027, ma è ancora presto per affermarlo con certezza.