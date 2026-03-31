The Last of Us 3: le foto dal set svelano Abby & Lev in azione e una location "paradisiaca"

Un primo sguardo a The Last of Us 3 ci viene offerto dalle foto e video dal set leaked che anticipano il ritorno di Abby, personaggio chiave dello show interpretato da Kaitlyn Dever, in compagnia della new entry Lev (Kyriana Kratter). I due personaggi sono impegnati in un confronto su un tetto fornendo un'anticipazione sulla trama dei nuovi episodi. Un'altra serie di foto avrebbe mostrato una location "paradisiaca" fondamentale per lo sviluppo del plot, l'iconica Haven, isola dei Serafiti.

Che cosa rivelano su The Last of Us 3 le foto e video di Abby e Lev?

Le foto pubblicate su X mostrano Kaitlyn Dever e Kyriana Kratter in costume, intente a girare una scena su un tetto con l'ausilio di una troupe piuttosto ridotta. Le immagini suggeriscono che si tratta di una sequenza più tranquilla, forse incentrata sui personaggi, sebbene i dettagli della trama rimangano al momento ancora segreti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

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Queste foto confermerebbero l'imminente svolta narrativa di The Last of Us, visto che la terza stagione vedrà Abby al centro della storia, seguendo la struttura del videogioco The Last of Us Part II. La stagione precedente si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato il destino di Ellie nell'incertezza dopo il brutale scontro con Abby.

Primo sguardo all'isola dei Serafiti nelle foto dal set

Ma vi sono altre foto dal set che hanno catturato l'attenzione dei fan più attenti. Le foto in questione provengono dal set di Maple Ridge, nella Columbia Britannica, e sono state condivise online dall'utente Reddit raybarks. Gli scatti rivelano enormi schermi blu utilizzati sul set esterni che, secondo alcuni, sarebbero destinati a rappresentare il villaggio dei Serafiti, che avrà un ruolo centrale nella storia man mano che l'attenzione si sposterà su Abby.

Sebbene ci siano certamente altre location che la HBO potrebbe aver ricreato nelle prime fasi di produzione di The Last of Us Stagione 3, la presenza di barche in una delle immagini suggerisce che si tratti proprio di Haven, l'isola natale dei Serafiti.

Altre foto svelano altre aree di quello che sembra essere il territorio dei Serafiti, mettendo in evidenza le architetture fatiscenti tra le aree più boscose dell'isola.

I Serafiti sono stati introdotti in The Last of Us 2 come una delle tante fazioni contrapposte del mondo post-apocalittico in cui si svolge lo show. Questo culto primitivo ha sede in una parte di Seattle che, a causa di un'enorme inondazione, è diventata un'isola serafita a sé stante, isolandoli dal resto della città, controllata principalmente dal Fronte di Liberazione di Washington (WLF), un gruppo paramilitare.

L'isola dei Serafiti si è intravista brevemente quando Ellie è naufragata sulla spiaggia durante la ricerca di Abby, finendo per essere catturata e quasi uccisa, ma è riuscita a fuggire approfittando della distrazione dei Serafiti causata dall'invasione dell'isola da parte del WLF. Probabilmente Abby si recherà sull'isola per salvare Lev quando lei farà si recherà a Haven per cercare di convincere sua madre ad abbandonare la setta.

Le riprese di The Last of Us 3 hanno preso il via nei giorni scorsi e dovrebbero andare avanti per tutto il 2026. La terza stagione racconterà, per l'appunto gli eventi dal punto di vista di Abby, ma è stato confermato anche il ritorno di Bella Ramsey nei panni di Ellie e di Isabela Merced in quelli di Dina. Tra gli altri membri del cast figurano Jason Ritter, Patrick Wilson e Clea DuVall, con Jorge Lendeborg Jr. che interpreterà Manny. Craig Mazin assumerà la direzione creativa esclusiva dopo l'uscita di scena di Neil Druckmann.

La terza stagione di The Last of Us verrà trasmessa in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel corso del 2027, in concomitanza con l'uscita negli USA.