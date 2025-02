5 serie da recuperare se siete fan di The Witcher, streghe, mostri e altre affascinanti creature

Un universo spietato e poetico, in cui la magia convive con il sangue, in cui ci si ama, si tradisce, si odia, tutto nello stesso istante, e le scelte morali si intrecciano con la lotta per la sopravvivenza. È difficile trovare mondi (apparentemente) fantasy tanto vasti e articolati come quelli della serie di The Witcher, sia che parliamo dei libri di Andrzej Sapkowski oppure della serie Netflix, fino al successo dei film animati.

Il Geralt di Henry Cavill nelle prime stagioni di The Witcher

Non ci sono soltanto mostri e incantesimi, ma soprattutto eroi imperfetti che lottano per trovare un equilibrio in una vita crudele e imprevedibile. La forza della serie risiede nella sua capacità di intrecciare il destino personale dei protagonisti con la grande epopea di un mondo in continuo mutamento. Se anche tu hai amato questo mix di azione, oscurità e riflessione esistenziale, allora preparati a scoprire nuove serie che, pur appartenendo a generi e ambientazioni differenti, sanno trasmettere quella medesima intensità emotiva e quella complessità narrativa. Le 5 serie che ti proponiamo se hai amato The Witcher, pur partendo da premesse differenti, condividono questo stesso spirito: ambientazioni oscure, personaggi tormentati e un'eterna lotta tra luce e tenebra. Pronto a dare un soldo al tuo Witcher?

1. Castlevania

Castlevania si erge come una delle serie animate più riuscite a portare sullo schermo l'oscurità gotica e la brutalità del mito vampirico. Basata sulla celebre serie di videogiochi di Konami, questa produzione Netflix racconta la storia del cacciatore di vampiri Trevor Belmont e della sua alleanza con figure apparentemente improbabili per sconfiggere Dracula.

Dracula di Castlevania

Quello che rende Castlevania tanto affascinante per i fan de The Witcher è la sua abilità di fondere azione spietata e momenti di introspezione emotiva. Come Geralt, Trevor Belmont affronta orde di creature dell'oscurità, ma lo fa mantenendo un codice d'onore e una profonda umanità. Le battaglie, coreografate con un ritmo incalzante, sono accompagnate da una narrazione che non si limita a mostrare violenza, ma che esplora anche le ragioni personali che spingono l'eroe a lottare. Le atmosfere cupe, le ambientazioni ricche di dettagli gotici e la colonna sonora orchestrale che scandisce ogni battito d'azione trasformano Castlevania in una serie che vibra di un'energia simile a quella di The Witcher, rendendola una scelta naturale per chi ama le epopee oscure.

2. Tenebre e Ossa

Il protagonista di Tenebre e Ossa

Passando alla seconda proposta, Tenebre e ossa offre un universo completamente diverso, ma non meno avvincente. Basata sui romanzi di Leigh Bardugo, la serie si colloca nel cosiddetto Grishaverse, un mondo in cui magia, intrighi politici e minacce oscure si intrecciano. Al centro della storia c'è Alina Starkov, una giovane donna che scopre di possedere un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo regno.

I temi di trasformazione, sacrificio e lotta contro un destino già scritto sono elementi che risuonano fortemente con il pubblico di The Witcher. Proprio come Geralt si trova a dover scegliere tra il bene e il male in un mondo in costante conflitto, anche Alina deve confrontarsi con la sua nuova identità e con le ambiguità morali che emergono dal suo potere. Una serie imperdibile per chi desidera immergersi in una saga fantasy ricca di emozioni e colpi di scena.

3. Cursed

Una scena di Cursed

Una serie che ribalta il mito arturiano, offrendo una visione alternativa e oscura della leggenda di Re Artù. In Cursed, la storia viene raccontata attraverso gli occhi di Nimue, una giovane donna destinata a diventare la leggendaria Dama del Lago. La narrazione si distingue per il suo tono cupo e inquietante, e per l'approccio narrativo che fonde elementi storici e soprannaturali.

Proprio come The Witcher esplora la complessità dei suoi personaggi attraverso scelte morali difficili e battaglie contro forze oscure, Cursed offre una narrazione ricca di simbolismo, in cui la lotta per il potere e la redenzione si intrecciano in un contesto medievale. La rappresentazione visiva delle ambientazioni, con le sue tonalità fredde e i paesaggi desolati, è in perfetta sintonia con l'atmosfera drammatica che contraddistingue il mondo di Geralt.

4. Carnival Row

Pur essendo ambientata in un contesto steampunk e urban fantasy, condivide con The Witcher la capacità di esplorare le disuguaglianze sociali e la lotta per la giustizia in un mondo segnato da tensioni razziali e politiche. Ambientata in una metropoli dove creature fantastiche convivono con gli umani, la serie segue le vicende di un detective umano e una fata in fuga, le cui vite si intrecciano in un mosaico di intrighi, violenza e desideri proibiti.

Orlando Bloom in Carnival Row

Le atmosfere di Carnival Row sono dense e ricche di mistero, con scenografie mozzafiato e una narrazione che, come in The Witcher, non si limita a mostrare combattimenti e squartamenti, ma invita a riflettere sulla natura della società e del potere. I temi della discriminazione, della solitudine e del desiderio di cambiamento si avvolgono attorno alla storia personale dei protagonisti, offrendo uno sguardo profondo e critico sul mondo moderno, pur mantenendo l'estetica e l'azione che i fan di The Witcher tanto amano.

5. House of the Dragon

Una scena di House of the Dragon

Ultima ma non per importanza proponiamo House of the Dragon, una serie che, pur appartenendo al genere fantasy storico, ha saputo catturare l'immaginazione del pubblico grazie alla sua narrazione ricca di intrighi politici, lotte per il potere e personaggi complessi. Basata sull'universo di Game of Thrones, House of the Dragon racconta le origini della Casa Targaryen, esplorando temi di tradimento, ambizione e sacrificio in un contesto di sangue e fuoco.

Proprio come The Witcher, la serie approfondisce le motivazioni dei suoi protagonisti, creando un quadro estremamente realistico e, al tempo stesso, carico di fantasia. Le dinamiche familiari, i tradimenti e le alleanze in continuo mutamento in un'epoca in cui ogni scelta ha un peso, e ogni battaglia lascia un segno indelebile nella storia del regno, sono narrate con una maestria che rende ogni episodio un caleidoscopio di emozioni contrastanti.