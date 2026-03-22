The Last of Us 3: trovati gli attori che interpreteranno i personaggi più complicati, i Serafiti

L'universo di The Last of Us si prepara a cambiare prospettiva ancora una volta. Dopo aver seguito Ellie, la storia si espande e si complica, introducendo nuovi volti e nuove verità che promettono di ridefinire completamente l'equilibrio emotivo della serie.

The Last of Us stagione 3 introduce Yara e Lev, figure centrali della storia di Abby. Michelle Mao e Kyriana Kratter entrano nel cast, portando sullo schermo uno degli archi narrativi più complessi e discussi.

Yara e Lev: il cuore nascosto della storia di Abby

Con la terza stagione di The Last of Us, HBO compie un passo decisivo: porta finalmente in scena Yara e Lev, due personaggi chiave della narrazione legata ad Abby. A interpretarli saranno Michelle Mao e Kyriana Kratter, scelte che segnano un momento cruciale per l'evoluzione della serie.

La locandina di The Last of Us

Mao, già vista in Bridgerton, vestirà i panni di Yara, mentre Kratter - apparsa in Star Wars: Skeleton Crew - interpreterà Lev. Due figure che, nel materiale originale firmato Naughty Dog, rappresentano molto più di semplici comprimari: sono il punto di svolta emotivo e morale del percorso di Abby.

La loro introduzione non arriva in un vuoto narrativo, ma si inserisce in una struttura già complessa. Dopo aver seguito la missione di vendetta di Ellie a Seattle, la storia ha già iniziato a ribaltare la prospettiva, tornando indietro per raccontare gli stessi eventi dal punto di vista di Abby. Ed è proprio qui che Yara e Lev entrano in gioco, come elementi capaci di mettere in discussione certezze e alleanze.

Appartenenti al culto dei Serafiti - in guerra aperta con il Washington Liberation Front - i due fratelli incarnano una tensione continua tra fede, identità e sopravvivenza. Yara, inizialmente fedele ai dogmi della sua comunità, sviluppa una consapevolezza nuova dopo l'incontro con Abby, trovando la forza di proteggere il fratello e ridefinire le proprie convinzioni. Lev, invece, rappresenta uno dei ritratti più significativi della rappresentazione trans nel panorama videoludico recente: un personaggio che, in un contesto rigidamente fondamentalista, cerca spazio per affermare sé stesso, rischiando tutto.

Nuovi equilibri e un mondo sempre più complesso

L'arrivo di Yara e Lev non è solo un'aggiunta al cast, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui la storia viene raccontata. La terza stagione si preannuncia come un'espansione tematica, capace di spostare il focus da una vendetta personale a un intreccio più ampio di relazioni, ideologie e conflitti.

The Last of Us, una scena della seconda stagione

Accanto a loro, il cast si arricchisce di nuovi nomi come Patrick Wilson, che interpreterà Jerry Anderson - figura chiave nel passato di Abby - e Jason Ritter, ora in un ruolo più rilevante come soldato del W.L.F. Si aggiungono anche Clea DuVall e Jorge Lendeborg Jr., mentre il personaggio di Manny sarà interpretato da un nuovo attore dopo l'uscita di Danny Ramirez.

Dietro le quinte, si registra un altro cambiamento significativo: Craig Mazin assume il pieno controllo creativo come showrunner, mentre Neil Druckmann riduce il suo coinvolgimento diretto per concentrarsi su nuovi progetti videoludici. Una transizione che potrebbe influenzare il tono e la direzione della serie, pur mantenendo un legame con le radici originali.

La scelta di introdurre Yara e Lev in questo momento della narrazione non è casuale. La loro presenza costringe lo spettatore a riconsiderare le dinamiche morali della storia, spostando il confine tra "giusto" e "sbagliato" in una zona sempre più sfumata. In un mondo già segnato dalla violenza e dalla perdita, questi personaggi aggiungono una dimensione più intima, quasi fragile, che contrasta con il contesto brutale in cui si muovono.

Con l'uscita prevista per il 2027, la terza stagione di The Last of Us si prepara quindi a fare qualcosa di più ambizioso: non solo continuare una storia, ma rileggerla da un'altra angolazione, chiedendo allo spettatore di cambiare prospettiva insieme ai suoi protagonisti.