The Last Of Us: 6 curiosità sulla serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Alcune divertenti curiosità e cose da sapere assolutamente che faranno piacere a tutti i fan di The Last Of Us, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey tratta dall'omonimo videogame.

Dopo essere stato un vero e proprio fenomeno su scala internazionale nel mondo dei videogiochi per circa un decennio, The Last of Us è finalmente arrivato sugli schermi televisivi grazie al nuovo show targato HBO Max con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Rispettando la trama e le caratteristiche del gioco, la serie seguirà gli amati protagonisti, Joel ed Ellie, nel loro viaggio attraverso un'America irriconoscibile devastata da una pandemia che tra il 2013 e il 2033 ha sterminato il 60% della popolazione mondiale.

Almeno finora lo show, che il 27 gennaio 2023 è stato rinnovato per una seconda stagione, è stato recensito positivamente, con la critica che ha particolarmente apprezzato la chimica tra Pascal e Ramsey e le loro intense performance. Sebbene i fan dell'omonimo videogioco del 2013, sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog, conoscano sicuramente ogni dettaglio relativo alla trama, ogni caratteristica del gameplay e ogni easter egg nascosto all'interno dei videogame, ci sono alcune curiosità sulla nuova serie che tutti quanti devono assolutamente conoscere, prima o dopo la visione.

1. La serie HBO non è il primo tentativo di realizzare un adattamento

The Last of Us: personaggi

Agli occhi dei fan, The Last of Us ha sempre avuto l'estetica propria di un film meravigliosamente girato ed è stato considerato sin dal principio come un punto di svolta nel mondo dei videogiochi per l'uso del motion capture e per il suo fenomenale stile cinematografico. Nel corso degli anni, proprio per questo motivo, ci sono stati due tentativi separati di portare il gioco sul grande schermo: un lungometraggio scritto da Neil Druckmann e prodotto da Sam Raimi, e un cortometraggio animato prodotto da Sony.

Il primo, quello che sarebbe dovuto essere realizzato da Raimi, è stato in lavorazione per più di sei anni fino a quando non è stato definitivamente cancellato nel 2020. Il secondo tentativo, invece, sarebbe stato un film d'animazione a cui però Sony ha deciso di non dare il via libera.

2. Nella serie recitano anche i doppiatori dei videogiochi

The Last of Us: Merle Dandridge in una scena della serie

Guardando la versione in lingua originale i fan potrebbero notare qualcosa di molto interessante: sebbene ci siano parecchi nuovi volti nella serie HBO, tutti coloro che hanno amato il videogame riconosceranno sicuramente alcune voci piuttosto familiari. Merle Dandridge, la doppiatrice originale della leader dei Fireflies, un gruppo di miliziani che lotta contro l'oppressione militare, interpretata il suo personaggio negli episodi dello show.

Anche i doppiatori originali di Joel ed Ellie, Troy Baker e Ashley Johnson, hanno dei ruoli marginali nella serie: Baker interpreta James, un membro di un gruppo di coloni, mentre la Johnson veste i panni di Anna, la madre di Ellie, un personaggio che non viene esplorato approfonditamente nei giochi.

The Last of Us, perché è l'evento televisivo del 2023

3. Non è la prima serie di HBO per Pedro Pascal e Bella Ramsey

The Last of Us: una scena della serie

Pedro Pascal e Bella Ramsey sono i nuovi volti di Joel ed Ellie, ma entrambi gli attori hanno già recitato in una serie realizzata da HBO e, come se non bastasse, sebbene non abbiano mai lavorato contemporaneamente sullo stesso set prima di The Last of Us, entrambi sono apparsi in diverse stagioni dello stesso show.

Pascal ha interpretato Oberyn Martell in sette episodi della quarta stagione de Il trono di spade, mentre la Ramsey ha interpretato Lyanna Mormont dalla sesta all'ottava stagione. Entrambi i loro personaggi sono morti prima della conclusione del leggendario show di HBO ma, come sappiamo fin troppo bene, è proprio la fine che secondo la Ramsey non è andata giù ai fan. Durante un episodio del Jimmy Kimmel Live! l'attrice ha raccontato: "I fan mi chiedono spesso di parlare del finale. Ma non so, non ho una vera opinione al riguardo. Così chiedo loro di dirmi che cosa ne pensano. Li lascio parlare quanto vogliono di quanto sia stato bello, o il più delle volte brutto... Di solito trascorrono una decina di minuti buoni a inveire contro il finale, e io sto lì seduta ad ascoltarli e poi dico: 'Ok, ok, arrivederci, è stato bello conoscerti'".

4. Il numero degli episodi è cambiato in vista della premiere

The Last of Us: una scena

Nel marzo del 2020 la casa di produzione ha annunciato la realizzazione della serie televisiva tratta dal gioco e ai fan è stato detto che la prima stagione sarebbe stata composta da 10 episodi, il numero standard per i progetti destinati allo streaming da qualche anno a questa parte.

D'altro canto, con l'avvicinarsi della premiere il numero di episodi è sceso a nove per un motivo molto importante: la prima dello show, originariamente, avrebbe dovuto avere luogo con la proiezione di ben due episodi ma i dirigenti della HBO decisero di unirli in un'unica puntata, temendo che il pubblico non sarebbe stato in grado di rimanere concentrato a causa del minutaggio. The Last of Us è la più grande produzione televisiva della storia canadese: secondo alcune fonti il budget si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni di dollari per episodio.

5. Molte star sono state prese in considerazione per il ruolo di Ellie

The Last of Us: Bella Ramsey e Anna Torv in una scena del secondo episodio

Il primo "casting dei fan" per The Last of Us risale al 2013, quando gli amanti del gioco notarono la sorprendente somiglianza tra Ellie e l'attore Elliot Page (allora noto come Ellen Page). Da quel momento moltissimi interpreti sono stati presi in considerazione per il ruolo, prima in vista degli adattamenti cinematografici e in seguito per la serie.

Inizialmente i produttori, considerato l'enorme successo de Il Trono di Spade, avevano intenzione di ingaggiare Maisie Williams per la parte di Ellie per quanto concerne la fase di casting del primo film che non ha mai visto la luce del giorno. Kaitlyn Dever de La rivincita delle sfigate è stata successivamente scelta per il ruolo, arrivando perfino a leggere insieme agli altri attori durante un "table reading". Sebbene i fan non siano ancora convinti al 100% a proposito della scelta di Bella Ramsey, l'interprete originale del personaggio, Ashley Johnson, durante un'intervista di Naughty Dog ha affermato: "Bella è Ellie. Ha l'essenza di Ellie".

6. Easter egg musicali

The Last of Us: Bella Ramsey e Pedro Pascal nel secondo episodio

La nuova serie è letteralmente piena di easter egg riguardanti i videogame, ma quello che colpirà sicuramente ogni video-giocatore è la musica che è stata scelta per lo show: quei riconoscibilissimi accordi di chitarra sono stati composti da nientepopodimeno che Gustavo Santaolalla, il musicista responsabile di aver scritto l'iconica soundtrack dei videogiochi e la sigla di apertura. Santaolalla, inoltre, ha recentemente affermato di essersi ispirato ai suoi precedenti lavori cinematografici e televisivi come Jane the Virgin e Making a Murderer per comporre le musiche dello show.

Ma gli easter egg musicali non finiscono qui: a partire dal trailer, una delle canzoni riprodotte è una versione rallentata di "Take On Me" degli A-ha e tutti coloro che hanno giocato a The Last of Us II si ricorderanno che si tratta della canzone che Ellie suona alla chitarra per Dina. Ricordiamo inoltre che il primo episodio della serie è stato seguito da 4,7 milioni di telespettatori negli Stati Uniti, rendendolo il secondo più grande debutto dal 2010 dietro a House of the Dragon. In America Latina i fan hanno invaso i social per manifestare il proprio apprezzamento nei confronti della scelta di includere Take On Me nel trailer e, al momento della sua uscita, la première è stata la più vista di sempre su HBO Max.