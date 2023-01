The Last of Us, perché è l'evento televisivo del 2023

Con un'accoglienza plebiscitaria da parte di critica e pubblico, arriva finalmente su Sky Italia e Now The Last of Us, la serie più attesa dell'anno, eccellente trasposizione del videogioco Naughty Dog e nuovo esempio da seguire per gli adattamenti dei videogiochi.

Ad appena due settimane del nuovo anno, arriva sul piccolo schermo una delle serie più attese del 2023. Prodotta da HBO e creata dal Craig Mazin - già autore della splendida Chernobyl - insieme a Neil Druckmann, game designer e sceneggiatore del videogioco, The Last of Us ha debuttato in esclusiva su Sky e NOW lo scorso 16 gennaio con una magnifica premiere (qui la nostra recensione). Non solo il primo e grande show di un'annata che promette qualità e diversificazione, perché il progetto è a tutti gli effetti il più grande evento televisivo del 2023, atteso al varco in maniera febbricitante. Colpa - si fa per dire - dell'incredibile successo di critica e pubblico riservato al videogioco originale firmato Naughty Dog, uscito nel 2013 e considerato al contempo il capolavoro al tramonto della generazione Playstation 3 e una delle storie videoludiche più impattanti di sempre a livello narrativo e tematico.

Sopravvivere

The Last of Us: personaggi

Oltre a ricevere svariate riedizioni, porting e remake next gen, in un decennio d'esaltazione assoluta il titolo creato dal talentuoso Neil Druckmann si è trasformato in un vero e proprio franchising, sia pubblicando The Last of Us Part II nel 2020, sia opzionando il progetto per un adattamento seriale. Scelta adatta e correlata ai nostri tempi, quest'ultima: basti pensare che per anni si è solo parlato di una trasposizione filmica come accaduto per Uncharted, altra importante IP targata Sony e Naughty Dog. A margine di incolmabili veti creativi e insanabili paure del suo stesso creatore, per la trasposizione si è infine scelta la via della serialità, in effetti più giusta per un prodotto meritevole di essere vissuto in tutta la sua bellezza concettuale ed emozionante complessità.

The Last of Us: una scena della serie

Perché The Last of Us è un viaggio che racconta un'America dilaniata dalla pandemia e la necessità umana di formare legami per sopravvivere. Nel caso dei protagonisti Joel ed Ellie, interpretati dal magnetico Pedro Pascal e dalla risoluta Bella Ramsey, si tratta di un penetrante rapporto padre-figlia, articolato e in divenire, non privo di difficoltà o sentimenti contrastanti. Ma in qualche modo la storia guarda anche dentro ai personaggi stessi, lasciandoli riscoprire e ritrovare, crescere e confrontarsi, riuscendo ad essere tanto unica quanto universale nel suo genere.

La serie giusta al momento giusto

The Last of Us: una scena

Quella scritta da Druckman anche per il piccolo schermo è una delle più significative, intime e avvincenti riflessioni sul valore più ancestrale delle relazioni, al di là di sangue e famiglia, intenso e viscerale. Un testo e un immaginario che oggi più di ieri sembrano descrivere da vicino la società contemporanea: al collasso, con un virus pandemico ancora in circolazione, in preda al riscaldamento globale e con l'uomo che resta la prima e grande minaccia del mondo e per se stesso. In un delicato momento di transizione geopolitica e ambientale, per altro nel decimo anniversario dalla realese originale del titolo, la serie segna allora un importante traguardo per il franchise. Al pari di un rispetto compulsivo per atmosfere e situazioni vissute nel primo capitolo del videogioco, The Last of Us si dimostra la serie giusta al momento giusto, pronta a valorizzare e ri-elaborare in un medium senza gameplay una storia insieme di formazione e sopravvivenza.

The Last of Us: Pedro Pascal e Nico Parker nella serie

E lo fa mettendo insieme talenti straordinari e investimenti significativi, cercando di essere una delle più brillanti luci mainstream in un panorama che spesso brancola nel buio, incapace di una sintesi esauriente tra alta qualità e alto intrattenimento. Paradossale: il videogame è stato il tramonto di una generazione, la serie sarà forse l'inizio di una nuova. Quel che è certo è che The Last of Us è un prodotto imperdibile e destinato a sorprendere. Di nuovo.

