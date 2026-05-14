Legends, recensione: le spie che ci piacciono sono quelle più improbabili

Gli underdogs piacciono sempre. Ci immedesimiamo facilmente in loro perché sono bistrattati e nessuno scommetterebbe sul loro successo. Almeno finché qualcuno di lungimirante non scorge in loro un potenziale invisibile agli altri, offrendogli così l'occasione di riscattarsi, anche se rimanendo nell'ombra.

Una scena della serie tv

Molte storie di questo tipo hanno popolato l'audiovisivo nell'ultimo decennio. Ora al club si aggiunge Legends, che già dal titolo gioca in modo autoironico su questi "eroi dimenticati". Di chi parliamo? Di coloro che negli anni '90 riuscirono a fermare il narcotraffico nel Regno Unito partendo nientemeno che dall'ufficio della dogana. Vedere per credere.

Legends: quando gli agenti della dogana diventano spie

Steve Coogan è il capo dell'operazione top secret

All'inizio degli anni '90, la dogana britannica stava perdendo la propria battaglia contro il contrabbando di droga, un'emergenza sottolineata anche dal Primo Ministro Margaret Thatcher. Due responsabili, Guy (Steve Coogan) e Blake (Douglas Hodge), convinti che il Paese fosse troppo inerte rispetto alla "guerra alla droga" dichiarata dagli Stati Uniti, decidono di lanciare un'operazione top-secret. Reclutano così, proprio tra le scrivanie degli uffici doganali, i dipendenti più annoiati ma promettenti, desiderosi di dare una scossa alle proprie monotone giornate.

I protagonisti sotto copertura nella serie Netflix

L'obiettivo? Servire il Paese senza alcuna promessa di denaro o gloria: l'incarico tecnicamente non esiste. In caso di fallimento verrebbero abbandonati a se stessi; in caso di successo, nessuno canterà le loro gesta. Almeno fino a oggi. La missione consiste nell'infiltrarsi sotto copertura, con nuove identità (all'epoca chiamate "leggende", per l'appunto), nelle bande di narcotrafficanti più pericolose del Regno Unito.

Una storia vera tenuta nascosta... finora

Con l'arrivo su Netflix, dove ha rapidamente scalato la Top 10, Legends porta alla luce la storia vera (romanzata) di questi funzionari che fecero molto più di quanto richiesto, spinti da un senso del dovere quasi d'altri tempi. La miccia dell'azione si accende dopo una partita di eroina che causa l'overdose di molti giovani di diverse estrazioni sociali: la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.

Una foto del cast di Legends

Diventando agenti "fantasma", i protagonisti si ritrovano a gestire la missione mentre tentano di sistemare le proprie vite complicate. Ognuno di loro - dall'irascibile Guy (Tom Burke) alla metodica Kate (Hayley Squires), dal determinato Bailey (Aml Ameen) all'efficiente Erin (Jasmine Blackborow) - porta in dote questioni familiari irrisolte. Qualsiasi cosa nella miniserie viene preò affrontata sempre con quel british humour tipico: autoironico, beffardo e tagliente come il destino che tocca a questi improbabili infiltrati.

Vivere sotto copertura e il trauma del ritorno nel serial Netflix

Il tema del deep cover viene sviscerato in modo originale: osserviamo persone comuni vedere la propria esistenza rivoluzionata dal dover mantenere un personaggio fino alla fine per non venire "bruciati". La serie vive di un delicato bilanciamento tra commedia e dramma, tra l'ironia irriverente e la gravità delle storie di droga che colpiscono, più o meno direttamente, i protagonisti.

Parallelamente, emerge la difficoltà nel diventare qualcun altro e nel mantenere credibile la copertura, dovendo poi affrontare il ritorno alla normalità in famiglia. Questi uomini e donne semplici si ritrovano a gestire un disturbo da stress post-traumatico più grande di loro, nel contesto di una missione che inizialmente sembrava fuori portata, ma che si rivela perfetta per le loro corde.

Legends. Una foto della miniserie

Il mix tra dramedy e crime è il vero punto di forza della miniserie, insieme alle buone interpretazioni del cast, soprattutto Steve Coogan e Tom Burke che sono una conferma. Un duo scoppiettante di botta e risposta affilato e cinico, pungente e mordace tra mentore e allievo, veterano e promessa. In fondo, chi non ha mai desiderato di vestire i panni di qualcun altro per un po', evadendo dal proprio contesto? Legends ci mostra la possibilità di farlo, diventando leggende silenziose che finalmente trovano la loro voce.