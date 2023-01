The Last of Us: un easter egg di Google "infetta" il nostro PC omaggiando la serie HBO

Su Google è possibile attivare un particolarissimo easter egg dedicato a The Last of Us; avrete il coraggio di affrontarlo?

Il grande successo riscosso dall'uscita di The Last of Us sembra continuare al punto di espandersi proprio come l'infezione al centro della sua storia. Su Google qualcuno ha deciso di omaggiare la nuova serie di HBO con un easter egg estremamente invasivo.

The Last of Us: una scena

Andando sul noto motore di ricerca per poi digitare "The Last of Us" (serie tv), oltre ai vari risultati comparirà un pulsante rosso con un fungo. Premendolo il nostro schermo verrà gradualmente invaso dai funghi infettivi presenti nella storia, non lasciandoci altra scelta che fruire del tasto "X" per toglierci dall'impaccio. Cliccare in giro, infatti, si rivelerà una strategia del tutto inutile.

The Last of Us: una canzone del primo episodio ha registrato numeri incredibili on demand

Vi ricordiamo che il primo episodio di The Last of Us ha segnato uno dei migliori debutti su HBO negli ultimi 13 anni, dimostrando fin dal principio il grande interesse nei confronti di questo progetto. Non ci resta che scoprire che risultati avranno anche tutte le altre puntate, nella speranza che la risposta iniziale si riconfermi anche successivamente.

Adattata dal creatore del gioco Neil Druckmann e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin, la storia si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel interpretato da Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie (interpretata da Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.