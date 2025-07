Superman: tutti i film dal peggiore al migliore

Quando pensiamo a un supereroe, d'istinto, ci viene in mente subito Superman. Non perché sia il primo in assoluto a essere stato creato (anche se ormai ha la sua età: l'esordio nei fumetti risale al 1938), ma perché incarna quelle qualità che tutti sentiamo appartenere all'eroe positivo. Forte, altruista, moralmente incorruttibile, innamorato degli esseri umani. Praticamente perfetto.

Chritopher Reeve è Superman

Forse anche troppo, soprattutto per il cinema. Sul grande schermo infatti il conflitto e il dramma funzionano sicuramente di più. Avere come protagonista un personaggio praticamente senza macchia, non fa bene all'immedesimazione: al massimo può diventare una figura a cui aspirare, ma è difficile rivedersi in qualcuno senza difetti. Forse è per questo che il collega Batman, nato un anno dopo, ha ispirato adattamenti molto più riusciti, spingendo tanti autori di grande rilievo, da Tim Burton a Christopher Nolan, a volersi (o a tentare, pensiamo a Darren Aronofsky, il cui film sull'Uomo Pipistrello non si è mai fatto)cimentare con lui.

Anche perché un punto cruciale per un buon adattamento del personaggio è trovare l'attore giusto: non è una cosa così scontata. Non basta il fisico imponente: ci vuole qualcuno in grado di incarnare davvero lo spirito dell'America migliore, quella dell'ottimismo e del dare una possibilità a chiunque. In occasione dell'uscita del Superman di James Gunn, in cui l'ultimo interprete a cimentarsi nel ruolo è David Corenswet, facciamo la classifica dei migliori film su Superman: dal peggiore al migliore. Una precisazione: non abbiamo inserito i titoli animati, perché sono davvero troppi!

10. Superman IV di Sidney J. Furie (1987)

La presenza di Christopher Reeve e Gene Hackman, ancora oggi i migliori interpreti di Superman e Lex Luthor, non basta a salvare Superman IV. E, purtroppo, non si tratta nemmeno di uno di quei film talmente brutti da fare il giro e diventare in qualche modo divertenti, o scult. È proprio un brutto film e basta. Con Nuclear Man (Mark Pillow) che sembra pronto ad andare a una festa di carnevale invece che combattere contro Superman. È un candidato perfetto per il titolo di peggior film tratto da fumetti.

9. Justice League di Joss Wheadon (2017)

Henry Cavill è Dark Superman

Inutile girarci intorno: Justice League di Joss Wheadon è un film sbagliato, una creatura di Frankenstein messa insieme in modo frettoloso e confuso. Quando, per motivi personali, Zack Snyder non ha più potuto completarlo, Warner ha chiamato Whedon, che, al contrario del collega, ha una visione molto più allegra e colorata del personaggio.

Queste due anime agli opposti hanno creato una dissonanza fastidiosa, con un tono che cambia continuamente. E poi sì, i baffi di Henry Cavill cancellati in CGI: un orrore che sarà difficile dimenticare.

8. Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder (2016)

Ben Affleck e Henry Cavill sono Batman e Superman

Vi è mai capitato di provare imbarazzo mentre eravate in sala per qualcosa che stava accadendo sul grande schermo? A chi scrive è successo diverse volte, una di queste è quando, nella scena clou del confronto tra il Batman di Ben Affleck e il Superman di Henry Cavill, i due smettono di combattere perché scoprono di avere entrambi madri che si chiamano Martha. Evidentemente è successo a molti, perché i meme su quella scena sono arrivati fino a oggi. E no, non vale dire: "Ma l'extended cut ha molto più senso!". È anche vero, ma il film uscito al cinema è questo. E poi sì, ha più senso, ma il risultato non è molto diverso. Dura semplicemente di più.

7. Superman Returns di Bryan Singer (2006)

Kate Bosworth e Brandon Routh sono Lois Lane e Superman

Film che, di fatto, è un retcon di Superman III e Superman IV, da Superman Returns, visto che a dirigerlo è Bryan Singer, autore di quel film immenso che è I soliti sospetti, ci aspettavamo molto di più. Si tratta di un vero ritorno perché, dopo tanti anni di assenza dalle sale cinematografiche, il mondo ha imparato a vivere senza Superman: e questa è l'idea alla base del film. Non si tratta di un brutto film, è medio, ma non è stato in grado di segnare l'immaginario. Brandon Routh non ha trascinato il film, mentre Kevin Spacey è un ottimo Lex Luthor.

6. Zack Snyder's Justice League di Zack Snyder (2021)

Henry Cavill è Superman

Dopo anni di proteste, e dell'hashtag #releasethesnydercut, Warner ha dato davvero a Zack Snyder il permesso e il budget per realizzare il film sulla Justice League che aveva in mente. Zack Snyder's Justice League è un film fiume di 4 ore, che potrebbe mettere alla prova molti, ma che, almeno, ha una sua coerenza stilistica e di contenuti. È innegabile che contenda delle sequenze spettacolari e molto belle, legate soprattutto al personaggi di Superman. Però probabilmente è un titolo da consigliare veramente solo ai fan duri e puri di Snyder.

5. Superman III di Richard Lester(1983)

Richard Pryor e Christopher Reeve sono Gus Gorman e Superman

Lo diciamo senza vergogna: Superman III è un film che merita di essere riscoperto. All'epoca giudicato deludente perché venuto dopo due film fondamentali come Superman e Superman II, a riguardarlo oggi è una visione molto interessante: è il film più divertente realizzato sul personaggio. E non è un caso che a interpretare Gus Gorman ci sia un genio della commedia americana come Richard Pryor. Allo stesso tempo mostra un protagonista tormentato, ben 30 anni prima dell'arrivo di Zack Snyder. Condizionato dalla kryptonite sintetica, Superman diventa un villain, entrando in conflitto con se stesso.

4. L'uomo d'acciaio di Zack Snyder (2013)

Henry Cavill in Man of Steel

Questo sarebbe dovuto essere il grande rilancio del personaggio e l'inizio memorabile dell'ormai archiviato DC Extended Universe di Zack Snyder. La realtà è più complessa: Henry Cavill è innegabilmente perfetto esteticamente come Superman. Chiunque dica il contrario è in malafede. Le scene di volo di L'uomo d'acciaio sono splendide, forse le migliori mai viste fino a ora del personaggio (sì, film di James Gunn e di Richard Donner compresi). Però la versione di Superman portata qui sul grande schermo è molto lontana da quella dei fumetti originali. Cupa, nei toni e nei colori, con Big Blue che arriva addirittura a uccidere. E poi sì, la controversa scena con il cane e papà Jonathan Kent (Kevin Costner) è diventata, come quella di "anche mia madre si chiama Martha!" di Batman v Superman: Down of Justice una barzelletta. Peccato.

3. Superman di James Gunn (2025)

David Corenswet è Superman

James Gunn ama i fumetti: si vede in ogni cinecomic che ha fatto. E non soltanto in quelli più famosi, come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad - Missione Suicida, ma anche in quello più piccolo e dal budget modesto Super - Attento crimine!!!. Incaricato da Warner Bros. Discovery di dare vita a un nuovo universo dedicato agli eroi DC, Gunn e il co-CEO dei DC Studios Peter Safran hanno inaugurato il DC Universe con Superman. David Corenswet è un ottimo protagonista, Lex Luthor è Nicholas Hoult, mentre Lois Lane è Rachel Brosnahan. Dopo la cupezza dell'era Snyder, sono tornati i colori e anche il vero spirito del personaggio, all'insegna della filosofia: "la gentilezza è il vero punk rock". Questa versione convince e fa sperare in un nuovo corso che avrà maggior fortuna.

2. Superman II di Richard Lester (1981)

Margot Kidder e Christopher Reeve sono Lois Lane e Superman

Nonostante i problemi tra Richard Donner e lo studio, che portarono all'allontanamento del regista, sostituito da Richard Lester, Superman II è, nonostante qualche effetto speciale ormai fisiologicamente datato, uno dei migliori film sul personaggio DC. Terence Stamp è un fantastico Generale Zod in cerca di vendetta e ci sono diverse scene memorabili. Anni prima dello Snyder Cut, nel 2006 è uscito, in DVD, il Superman II: The Richard Donner Cut (di cui non esiste una versione doppiata in italiano). In questo cut sono presenti anche le scene con Marlon Brando nel ruolo di Jor-El.

1. Superman di Richard Donner (1978)

Christopher Reeve è Superman

Sarà che è stato il primo, ma, a oggi, il Superman di Richard Donner rimane insuperabile. Scritto insieme a Mario Puzo (sì, l'autore di Il padrino), può vantare un cast incredibile. Christopher Reeve non interpreta Superman, è Superman: si tratta di uno dei casting più azzeccati di sempre. Non è un caso infatti che sia Henry Cavill sia David Corenswet gli somiglino. Oltre ad avere il fisico e il volto perfetti, Reeve era anche un ottimo attore: basta guardare come riesce a cambiare espressività e voce nel passaggio da Superman a Clark Kent. Che dire poi di Gene Hackman e Marlon Brando nei ruoli di Lex Luthor e Jor-El? C'è perfino Glen Ford nei panni di Jonathan Kent. Il tema musicale di John Williams poi ha fatto la storia.