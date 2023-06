Molti attori hanno iniziato la loro carriera nelle soap opera, in quella tv che era ancora la parente povera della Settima Arte, ma che era comunque un'ottima palestra per farsi le ossa, per fare esperienza e per farsi notare: scopriamo insieme chi sono.

La prima volta non si scorda mai. Molti di voi, lo scommettiamo, non scorderanno mai la prima volta che hanno visto la propria star del cinema preferita. Come scordare, per il pubblico femminile, la fulminante apparizione di Brad Pitt in Thelma & Louise? E per il pubblico maschile, i colpi di fulmine per Naomi Watts in Mulholland Drive e per Margot Robbie in The Wolf Of Wall Street? Ma questo è il nostro punto di vista, o almeno quello della maggior parte di noi. Tendiamo a identificare l'esordio di quell'attore con il primo film importante, o comunque con il primo film in cui l'abbiamo visto. In molti, invece, hanno iniziato nelle soap opera, cioè proprio in quella tv che era ancora la tv - e non la serialità di oggi, globale e vicina al cinema - la parente povera della Settima Arte. Ma che era comunque un'ottima palestra per farsi le ossa, per fare esperienza e per farsi notare. Dopo avervi presentato 15 star del cinema che hanno iniziato nelle serie tv, oggi vi raccontiamo 15 star del cinema che hanno iniziato la carriera nelle soap. Seguiteci, e ne vedrete delle belle.

1. Demi Moore

Patrick Swayze e Demi Moore in una sensuale sequenza di Ghost - Fantasma

Chi di voi non si è innamorato di Demi Moore guardando Ghost? Per tanti quel film è stata la prima volta con Demi Moore. Ma alcuni potrebbero ricordare di averla vista in St. Elmo's Fire o A proposito della notte scorsa..., i suoi primi ruoli di rilievo. L'attrice ha esordito però in una soap opera, anche questa famosissima. Parliamo di General Hospital, in cui l'attrice ha recitato per due anni, da 1982 al 1984, e 42 episodi. Demi Moore aveva 19 anni e recitava nel ruolo di Jackie Templeton, colei che faceva innamorare il bello della storia, Luke Spencer. Abiti eleganti, capelli corvini lunghi e cotonati, e un trucco marcato come si usava negli anni Ottanta, in scena Demi Moore dimostrava più della sua età. E una bellezza ancora acerba ma che, negli anni, avrebbe lasciato il segno.

Proposta indecente: Demi Moore nel suo momento d'oro

2. Meg Ryan

Meg Ryan nella celebre scena dell'orgasmo simulato di Harry ti presento Sally

Ed è sempre stata una bellezza acqua e sapone, semplice, immediata, quella di Meg Ryan, che sarebbe diventata la fidanzatina d'America (e di tutto il mondo, in realtà), l'eroina perfetta delle migliori Rom Com che si ricordino. La nostra "prima volta" con Meg Ryan, al cinema, è in quel caposaldo degli anni Ottanta che si chiama Top Gun, in cui era la moglie dello sfortunato Goose. Ma qualche anno prima l'attrice aveva esordito in una sitcom (Un ragazzo come noi), una serie tv (ABC Afterschool Specials) e in una soap, Così gira il mondo. Era il 1982 e, per un paio di puntate, Meg Ryan aveva dato il volto a Betsy, una di quelle tipiche ragazze innamorate dell'amore. Era già la Meg Ryan che tutti conosciamo: capelli corti e biondi, volto da bambina, sorriso irresistibile e trucco leggero e luminoso.

3. Robin Wright

Una bella immagine di Robin Wright Penn in una scena di Complicità e sospetti

L'immagine di Robin Wright che tutti abbiamo stampata nella memoria è quella più recente, adulta. Cioè il volto di Claire Underwood, la protagonista di House of Cards: volto duro, scolpito, capelli biondi corti, l'aria spietata di chi è senza scrupoli. Ma anche la toccante protagonista del sottovalutato Two Mothers. Ma Robin Wright, molto prima, aveva recitato nella serie Yellow Rose, nel 1983, e poi nella soap Santa Barbara, dal 1984 al 1988, nel ruolo di Kelly Capwell, per cui ha ottenuto la nomination agli Emmy per tre anni consecutivi. Aveva ancora i capelli lunghissimi e un volto ancora un po' da bambina, ma quei tratti inconfondibili c'erano già.

4. Christian Slater

Mr. Robot: l'attore Christian Slater in un momento dell'episodio intitolato 3xpl0its.wmv

Abbiamo molto chiaro il momento in cui abbiamo conosciuto Christian Slater: era nel film Schegge di follia (Heathers), accanto a Winona Ryder. Ma era già apparso ne Il nome della rosa e Tucker. Anche per Christian Slater, comunque, gli esordi sono in tv, in in varie serie, per lo più in dei camei. Tra cui ce n'è uno, nel 1984, da adolescente, nella soap La valle dei pini, nel ruolo di Scotty Riley.

5. Julianne Moore

un elegante ritratto di Julianne Moore

Julianne Moore è un'attrice che non ha bisogno di presentazioni, ancora oggi una delle più richieste, protagonista di film mai banali. La prima volta che l'abbiamo vista al cinema è stata nel thriller La mano sulla culla, quando ce ne siamo innamorati è stato in America oggi. Ma, molto, molto prima, ha recitato nella soap Così gira il mondo, tra il 1986 e il 1988. Anche qui è riuscita a non essere banale. Ha infatti recitato in un doppio ruolo: la gemella buona Frannie e quella cattiva, Sabrina. Che le hanno fruttato un Emmy. Il volto è ancora acerbo, i capelli sono castani, scarmigliati per la cattiva, e lisci (con l'aggiunta degli immancabili occhiali) per la buona.

I 12 migliori film con Julianne Moore da non perdere

6. Brad Pitt

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

Brad Pitt, uno dei grandi ultimi divi del cinema, ha in curriculum decine di film memorabili. In cui quello che sembrava destinato ad essere solo un "bello" del cinema, ha dimostrato di essere un grande attore. In tanti ricorderanno, come dicevamo, di averlo visto per la prima volta in Thelma & Louise di Ridley Scott. Ma Pitt ha iniziato in una soap opera, e anche in una delle più famose, Destini. Era il 1987, e il futuro sex symbol di Hollywood aveva 24 anni. Il suo ruolo era quello di Chris, un giocatore di basket. Capelli biondi e lunghi, volto imberbe, ma in cui si notano già tutti quei lineamenti che lo avrebbero reso famoso.

7. Russell Crowe

Russel Crowe e Renée Zellweger in una scena di Cinderella Man

Ed ecco un altro sex symbol, Russell Crowe, che molto, molti prima di scatenare l'inferno con il suo Massimo Decimo Meridio de Il gladiatore (noi lo avevamo conosciuto con L.A. Confidential) aveva esordito in una soap opera. E parliamo della più famosa soap australiana, Neighbours, quella che ha fatto esordire anche Kylie Minogue e Margot Robbie (e che ha ispirato Un posto al sole). Era il 1987 e Russell Crowe recitava nel ruolo di Kenny Larkin, l'amico di uno dei protagonisti. Giacca di pelle e camicia a quadri, i capelli acconciati con il mullet in voga negli anni Ottanta, con il ciuffo che cade sulla fronte, volto sbarbato, Crowe ha già quell'espressione un po' folle e sfrontata che ha fatto la sua fortuna.

8. Leonardo DiCaprio

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Di Leonardo DiCaprio ormai si sa tutto. I suoi esordi al cinema sono indimenticabili: Voglia di ricominciare e Buon compleanno, Mr. Grape. Ma DiCaprio ha dalla sua un lungo apprendistato in televisione. Di Genitori in blue jeans sappiamo tutti, così come dell'apparizione in Pappa e ciccia. Ma prima c'erano stati Lassie, Fra nonni e nipoti, Brillantina. E cinque episodi nella soap opera della NBC, Santa Barbara: era il 1990, e Leo interpretava il piccolo Mason Capwell. Con quel volto da bambino, e i capelli biondi che avremmo conosciuto nei suoi primi film al cinema, prima che diventasse quel grande attore che è oggi.

Leonardo DiCaprio: i 15 migliori film dell'attore

9. Naomi Watts

Naomi Watts in una scena di Mulholland Drive, di David Lynch

Come avrete notato, ci sono molte star australiane che hanno iniziato nelle soap opera, cosa che qui da noi ignoravamo perché le serie degli antipodi non arrivano. Naomi Watts per tutti noi è stata un colpo di fulmine in Mulholland Drive di David Lynch, che le ha aperto le porte a una straordinaria carriera. La star è arrivata al successo internazionale relativamente tardi. Già nel 1991, infatti era nel cast di Home and Away, la soap più seguita d'Australia, nella parte non facile di Julie Gibson, una ragazza che si trova sulla sedia a rotelle dopo un incidente stradale. I capelli sono lunghi, e il volto è ancora acerbo e lontano da quel fascino che avremmo trovato, in seguito, in tutti i suoi film.

10. Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy

Sarah Michelle Gellar, scream queen degli anni Novanta, ha iniziato in tv. Facile, direte voi: tutti sappiamo che ha recitato nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri. Eppure i suoi esordi televisivi risalgono ancora a prima, in una soap. È La valle dei pini, nella quale ha recitato dal 1993 al 1995, quando aveva solo 18 anni. E vinceva già il suo primo Emmy per la sua interpretazione di Kendall Hart. Viso ancora molto "rotondo", capelli castani, Sarah Michelle Gellar non è ancora luminosa come l'avremmo conosciuta in seguita.

11. Keira Knightley

Keira Knightley in una scena del dramma Espiazione

Non ci scorderemo mai la prima volta che abbiamo visto Keira Knightley: erano i film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, The Hole e Sognando Beckham, tre ruoli in cui non era ancora la protagonista. Da lì in poi lo sarebbe stata sempre. I suoi inizi, da giovanissima, sono stati però in una soap inglese, Metropolitan Police. Era il 1995, era un episodio solo, e la giovane Keira aveva solo dieci anni: con i capelli lunghi, raccolti, e un viso da bambina, è quasi irriconoscibile.

12. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan strizza l'occhio in Baciati dalla sfortuna

Si riconosce chiaramente, anche se è anche lei una bambina, Lindsay Lohan ai suoi esordi televisivi. Le lentiggini, i capelli rossi, il volto inconfondibile sono i suoi, anche se ha solo 10 anni quando debutta con una piccola parte nella soap NBC, Destini, nel 1996, per quattro episodi. Poco dopo sarebbero arrivati Genitori in trappola e Quel pazzo venerdì, e poi Mean Girls. Il resto della storia è noto.

13. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth presenta Thor a Roma nel 2011

Chris Hemsworth per tutti è Thor, il Dio del Tuono, in una fortunata serie di film Marvel. Ma anche lui ha iniziato in una soap. Si tratta di Home and Away, soap opera australiana che lo ha reso molto famoso in patria. Ha recitato nella soap tra il 2004 e il 2007: capelli corti, viso pulito e fisico già scolpito, ha sfoderato da subito un sex appeal che non poteva che portarlo dritto a Hollywood.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Col tempo, il personaggio somiglia sempre di più a me"

14. Michael B. Jordan

Michael B. Jordan sul red carpet degli Oscar 2014

Anche Michael B. Jordan è per tutti un personaggio ben preciso: Adonis Creed, il pugile figlio di Apollo Creed nella franchise che ha rinnovato i fasti della saga di Rocky. Anche per lui c'è stato un esordio in tv. Ha recitato nella soap La valle dei pini, nel 2006, nel ruolo di Raggie, un giovane teppista che scopre di essere il figliastro della diva di soap opera Erica Kane. Il viso è pulito, ed è già espressivo: i capelli sono raccolti in treccine e pettinati all'indietro. È giovanissimo, ma è già lui.

15. Margot Robbie

The Wolf of Wall Street: Margot Robbie in un momento di serietà tratto dal film

Uno degli ingressi in scena al cinema più fulminanti degli ultimi anni è stato quello di Margot Robbie in The Wolf Of Wall Street. Prima, vestita di blu, a una festa, poi completamente nuda al primo appuntamento con il Jordan Belfort di Leonardo Di Caprio, prima di diventare Tonya Harding, la musa di Tarantino in C'era una volta a... Hollywood, e Barbie. Anche se l'avevamo vista già in Questione di tempo. L'esordio di Margot Robbie è stato sempre nella storica soap australiana Neighbours, nella quale ha recitato dal 2008 al 2011. Il suo personaggio era una cameriera di una tavola calda, Donna Brown. La sua è una bellezza ancora acerba, non raffinata, ma lascia già intravvedere quello che è oggi.