F1, il regista loda la performance di Brad Pitt: "È il Monte Rushmore degli attori"

Brad Pitt coltivava da decenni il sogno di recitare in un film sulle corse automobilistiche e quel sogno è stato trasformato in realtà grazie al regista Joseph Kosinski.

Quest'ultimo, in una recente intervista, ha svelato il motivo per il quale ha ritenuto Brad Pitt l'interprete perfetto per il suo nuovo dramma sportivo in uscita.

La grandezza di Brad Pitt secondo Joseph Kosinski

"È uno degli attori che metterei sul mio personale Monte Rushmore di quelli con cui desidero lavorare... e sapevo che era interessato alle corse" ha detto il regista di Top Gun: Maverick "Quando ho iniziato a pensare di raccontare una storia in questo mondo, lui era in cima alla lista".

Tom Cruise con Brad Pitt alla première di F1

"Si è trattato poi di costruire una storia che fosse autentica rispetto a ciò che lui è... creare un personaggio su misura per lui. Quando il pubblico vedrà [il film], credo capirà perché Brad Pitt è il Sonny perfetto" ha concluso Kosinski.

Il coinvolgimento delle star di Formula Uno

Per aiutare Brad Pitt ad entrare perfettamente nel ruolo e prepararlo a guidare ad altissime velocità, Joseph Kosinski ha coinvolto alcuni dei più grandi piloti di F1, tra cui Lewis Hamilton e Max Verstappen.

F1 racconta la storia di un veterano delle corse che vuole dimostrare di avere ancora ciò che serve per battagliare in pista; Sonny Hayes è un ex pilota di Formula Uno diventato tassista a New York e giocatore d'azzardo.

Brad Pitt in una scena di F1

Richiamato nel circuito dall'amico Ruben Cervantes (Javier Bardem) per allenare il giovane talento Joshua Pearce (Damson Idris), tornerà più competitivo che mai e metterà in crisi il rapporto con il suo giovane allievo in pista. Nel cast anche Callie Cooke, Kerry Condon, Shea Whigham e Tobias Menzies.