Brad Pitt derubato: la sua casa di Los Angeles saccheggiata dai ladri

Mentre Brad Pitt si gode i bagni di folla per la promozione di F1, pellicola ambientata nel mondo della Formula Uno da ieri al cinema, la sua casa di Los Angeles è stata svaligiata dai ladri.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato a NBC News di essere intervenuto nella serata di mercoledì 25 luglio in seguito a un'irruzione in un'abitazione al numero 2300 di North Edgemont Street, nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles.

Tre sospettati hanno fatto irruzione nell'abitazione attraverso la finestra principale, l'hanno saccheggiata e sono fuggiti con vari oggetti, ha dichiarato l'agente Drake Madison. Il poliziotto ha affermato di non essere in grado di identificare chi fosse il proprietario o chi vivesse nell'abitazione e al momento non sono disponibili informazioni su cosa sia stato rubato.

Secondo Traded, un sito web di immobili commerciali, l'abitazione in questione sarebbe di proprietà di Brad Pitt, che l'avrebbe acquistata per 5,5 milioni di dollari nell'aprile 2023. La dimora apparteneva in precedenza all'ereditiera del petrolio Aileen Getty, che, in cambio, ha acquisito la vecchia casa di Pitt sulle colline orientali di Hollywood per 33 milioni di dollari. Pitt possiede anche un'altra proprietà a Carmel-by-the-Sea, una villa acquistata nel 2022.

Brad Pitt nell'abitacolo di un bolide di Formula 1

Brad Pitt a tutta velocità

Come rivela la nostra recensione di F1 - Il film, la pellicola vede la star Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, un pilota ritiratosi dalle gare da tempo che torna in Formula 1 per addestrare un giovane pilota di talento testa calda. La pellicola scritta da Ehren Kruger e diretta da Joseph Kosinski, è stata realizzata in collaborazione con veri piloti di Formula 1 come il produttore Lewis Hamilton. Nel cast anche Damson Idris, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem.

"Caspita, faccio questo lavoro da un po' e mi chiedevo: ho altre storie da raccontare? Ho qualcosa da aggiungere? C'è ancora qualcosa di emozionante che posso trovare in questo?", ha detto l'attore a Variety. "Questo film mi ha rinvigorito."_