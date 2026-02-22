Shrinking 3: ricordi dal set, svolte e prospettive future

Shrinking è uno dei fenomeni di Apple TV. Lo diciamo subito, in apertura, diretti e convinti. Lo conferma il fatto che la serie creata da Brett Goldstein, Bill Lawrence e Jason Segel è stata già rinnovata per una quarta stagione mentre la terza è da poco in corso, avendo debuttato a fine gennaio e pronta ad accompagnarci fino a inizio aprile. E lo conferma il fatto che è stata tra gli appuntamenti dell'Apple TV Press Day tenutosi a Santa Monica, Los Angeles, nonostante l'evento fosse dedicato ai progetti futuri e Shrinking 3 avesse già debuttato in piattaforma.

Il cast sul palco a Santa Monica

È comunque uno dei titoli del 2026 che sono stati presentati nel corso di una lunga, ricca e organizzatissima giornata (che vi abbiamo raccontato nel nostro resoconto delle novità 2026 di Apple TV), in un panel presentato dalla produttrice Ashley Nicole Black e animato dai protagonisti Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley, che hanno raccontato diversi retroscena della realizzazione, dettagli dell'evoluzione dei personaggi e l'atmosfera di un set che non lascia spazio all'ego.

L'evoluzione dei personaggi, tra paternità, college e nuovi strumenti terapeutici

Rispetto al finale della stagione 2, la terza tornata di episodi inizia con i personaggi al centro di una crescita personale. Ha iniziato a parlarne Michael Urie, che interpreta Brian, il miglior amico del protagonista Jimmy: "Il mio personaggio diventa padre in questa stagione" ha ricordato, "sta accettando il fatto di non sapere nulla e di aver bisogno del gruppo attorno a sé per crescere questo bambino." Pur essendo ancora un narcisista, come sottolinea Christa Miller, "ora accetta l'aiuto e ha intenzione di crescere." Quanto alla sua Liz, la Miller ha spiegato come fosse solitaria sin dall'inizio, focalizzata sui figli e isolata dagli altri. "Ora ha iniziato a fidarsi di chi la circonda", della comunità e delle amicizie.

Jessica Williams e Jason Segel in un momento di Shrinking 3

Lukita Maxwell ha parlato invece del momento di svolta della sua Alice, la figlia del protagonista che è arrivata a un punto chiave della sua vita: "sta per affrontare un momento importante, andando al college ed allontanandosi da Jimmy. È la prima volta che sceglie di crescere e cambiare." Quanto allo Sean di Luke Tennie, un personaggio che "inizia arrabbiato, ma che essendo quello che seguiamo maggiormente diventa una sorta di esempio di com'è quando ci concentriamo sul cambiamento." La terapia, però, non risolve i problemi da sola, ti dà gli strumenti per farlo e "ora che sta imparando a usarli, si agita quando vede che le persone che glieli hanno forniti non ne fanno uso."

L'emozione di Harrison Ford nel lavorare con Michael J. Fox

Harrison Ford sul set con Michael J. Fox

Il contributo di Harrison Ford è tra i più preziosi ed emozionanti del panel, perché riguarda Michael J. Fox, guest star della prima puntata di Shrinking 3. "È stato un po' scoraggiante quando ci ho pensato, perché interpreto un personaggio che ha il Parkinson e Michael, ovviamente, lo ha sul serio. Ho sentito un grande senso di responsabilità nel rappresentare nel modo giusto quella parte di storia."

E a questo si aggiunge il privilegio di lavorare con il collega: "Michael è un compagno straordinario, generoso e amabile, che non conoscevo e che ho avuto la possibilità di incontrare per lavorare alla serie. È una presenza potente e spero che con la sua grazia, coraggio e indomabilità aiutino a dare colore alla mia rappresentazione di un personaggio affetto da Parkinson."

Il "metodo" Shriking e un set dominato dall'armonia

Harrison Ford all'Apple TV Press Day per Shrinking 3

Emerge, nel corso del panel, l'armonia e l'intesa tra i protagonisti, enfatizzata dalla scelta vincente di Apple di non affidare i diversi incontri a un moderatore vero e proprio ma a qualcuno del team. Ed emerge l'unicità del brand Shrinking e una scelta che si può sintetizzare nelle parole di Jessica Williams: "c'è una politica del 'niente stronzi'" sul set, che fa diventare il contesto lavorativo accogliente e la lavorazione più piacevole, almeno a quanto viene raccontato. "È stato un lavoro diverso per me" ha infatti sottolineato Harrison Ford, "mi nutre e mi fa sentire che quello che stiamo facendo ha valore e importanza." E detto da un professionista con l'esperienza di Ford alle spalle, non è per niente poco.

Verso il finale e oltre: il rinnovo per Shrinking 4 è ufficiale

Christa Miller nel corso del panel a Santa Monica

Si è parlato anche di musica nel corso del panel dedicato a Shrinking, anche considerando il successo virale di Femininomenon di Chappel Roan della stagione precedente. E possiamo aspettarci qualcosa di similare anche per il finale di Shrinking 3, almeno a giudicare da quanto detto da Christa Miller: "Il mio momento musicale preferito è nel finale. Ho aspettato questa canzone per due anni ma l'artista ci ha chiamato e ha detto 'altre quattro serie l'hanno chiesta, ma amiamo Shrinking e vogliamo darla a voi." E non vediamo l'ora di sapere di che si tratta!

Un ultimo accenno dobbiamo dedicarlo al futuro, a quell'annuncio ufficiale per Shrinking 4 che ha spinto Ashley Nicole Black ad accogliere il cast sul palco con i complimenti per il rinnovo e un'informazione interessante: la produzione era già avanti col lavoro e, ha specificato, "è stato un bene anche per noi, perché la stavamo già scrivendo."