Harrison Ford, svelato il suo futuro in Shrinking dopo la terza stagione

Nelle ultime settimane si erano diffuse alcune voci che indicavano un addio imminente dell'attore alla serie Apple TV che sta riscuotendo un enorme successo in streaming in questi anni

Harrison Ford ha chiarito il suo futuro nella serie Shrinking dopo il successo ottenuto negli ultimi anni con la serie.

Dato che la serie di Apple TV è andata oltre il piano iniziale di tre stagioni e che il personaggio di Ford, Paul, si è trasferito nel Connecticut alla fine dell'episodio 10 della terza stagione, si è ipotizzato che non continuerà a far parte del cast.

Harrison Ford all'Apple TV Press Day per Shrinking 3

Harrison Ford tornerà nella quarta stagione di Shrinking

In un'intervista rilasciata a Deadline, Bill Lawrence ha confermato che Ford non lascerà la serie e sarà presente anche nella quarta stagione, in cui Paul continuerà a ricoprire un ruolo importante.

"Sarei pazzo a non trovare un modo per far sì che Harrison Ford rimanga nella serie per sempre. Non sparirà. Racconteremo un'altra storia. Faremo un salto in avanti di un paio d'anni per vedere come stanno le cose e avremo una nuova storia da raccontare e lui ne farà parte. Non se ne andrà", ha confermato l'autore di Shrinking.

"Parte del divertimento sta nel fatto che, se questa trilogia di storie finisce e lui va a cercare di stare con la sua famiglia nel Connecticut, io, insieme allo staff di sceneggiatori, sono affascinato dal chiedermi: come sarà la situazione tra un paio d'anni? Ha funzionato? È difficile? Gli mancano le persone? Sta meglio? Sta peggio? E l'unica cosa che posso dirvi è che Harrison è un attore davvero stimolante, guardarlo interpretare quel personaggio è meraviglioso. Faremo in modo che il risultato sia lo stesso".

Jason Segel e Harrison Ford in Shrinking 3

Previsto un salto temporale importante per la quarta stagione

A quanto pare, Paul sarà ancora in pensione e vivrà nel Connecticut quando tornerà la quarta stagione, ma con un salto temporale di un paio d'anni, altri aspetti della sua vita saranno cambiati. Potrebbe esserci maggiore attenzione al suo rapporto con la figlia Meg (Lily Rabe) e con il nipote Mason (Sawyer Jones), ora che vive con loro. Questo apre la strada alla possibilità che Rabe diventi un personaggio fisso della serie, dopo essere stata in precedenza una guest star ricorrente.

Un altro ambito di potenziale cambiamento sarà il morbo di Parkinson di Paul, poiché i suoi sintomi potrebbero diventare più gravi col passare del tempo, anche se Lawrence ha accennato al fatto che le sfide del personaggio saranno più legate all'invecchiamento: "Con il Parkinson si può rimanere lucidissimi. Il personaggio, Paul, sta invecchiando. Indipendentemente dal Parkinson, le persone anziane devono affrontare queste cose".