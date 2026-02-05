Shrinking, Harrison Ford sulle scene con Michael J. Fox: "Mi sono sentito scoraggiato"

La sorpresa più grande di questa terza stagione di Shrinking appena iniziata su Apple TV è senza dubbio la presenza di Michael J. Fox. Per questo Harrison Ford ha sentito una responsabilità ancora maggiore per il suo ruolo.

Già dal primo episodio della nuova stagione, Fox viene introdotto nei panni Gerry, che incontra Paul, interpretato da Ford, nella sala d'attesa dello studio di un neurologo, salvo poi avere una svolta clamorosa nel finale che non vi spoileriamo.

La terza stagione di Shrinking ha debuttato la scorsa settimana in streaming e ieri è approdato il secondo episodio; su queste pagine potete già leggere la nostra recensione degli episodi.

Shrinking 3, Harrison Ford e Michael J. Fox in una scena

Harrison Ford sul lavorare con Michael J. Fox

Durante un panel tenutosi a Los Angeles in occasione dell'Apple TV Press Day, Ford ha parlato con sincerità dell'interpretazione di un personaggio affetto dal morbo di Parkinson. In particolare, dell'interpretazione di questo ruolo recitando al fianco di Fox, a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 1991, all'età di 29 anni.

"È un po' scoraggiante quando ci penso, perché sto interpretando un personaggio che ha il Parkinson, e Michael, ovviamente, ne è affetto davvero", ha raccontato Ford. "E ho sempre sentito una grande responsabilità nel rendere giustizia a quella parte della mia storia".

Tuttavia, Ford ha ringraziato il collega per il suo impegno: "Michael è una persona straordinaria, generosa e adorabile, che non conoscevo affatto e che ho avuto modo di conoscere proprio lavorando a questo show. È stata un'esperienza straordinaria lavorare con lui. Ha una presenza davvero potente. È pieno di grazia, coraggio e indomabilità, e spero che alcune di queste sue qualità mi aiutino a dare colore alla mia interpretazione di un personaggio affetto dal morbo di Parkinson".

Jason Segel e Harrison Ford in Shrinking 3

Harrison Ford: "Se la mia carriera finisse oggi sarei soddisfatto"

Riflettendo più in generale sul suo lavoro nella serie, Ford ha sottolineato quanto Shrinking sia unica nel panorama dell'intrattenimento. Sebbene abbia lavorato a tanti progetti amati dal pubblico, tra cui Indiana Jones e Star Wars, Shrinking spicca come qualcosa di particolarmente speciale.

"Il tipo di lavoro che siamo in grado di fare è straordinario, dati gli strumenti che abbiamo a disposizione. Se finisse tutto qui, per me sarebbe sufficiente. Questo è stato un lavoro diverso dal solito per me, e lo faccio da molto tempo, ed è davvero speciale. Mi arricchisce e mi fa sentire che quello che stiamo facendo ha valore e importanza. È quello che cerco nella mia vita, e sono felice di averlo trovato qui".