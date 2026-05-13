Harrison Ford sorprende i fan: non aveva riconosciuto il tema di Indiana Jones in Shrinking 3

Come era ampiamente prevedibile, Shrinking contiene diversi easter egg sulla saga di Indiana Jones dato che uno dei personaggi principali è interpretato da nientemeno che Harrison Ford.

Tuttavia, Ford non aveva colto la maggior parte di questi disseminati nella terza stagione di Shrinking. Nella serie, l'attore interpreta Paul, psicologo e mentore del protagonista che scopre di essere affetto dal Parkinson.

Harrison Ford all'Apple TV Press Day per Shrinking 3

Harrison Ford cantava il tema di Indiana Jones sul set della serie Apple

Durante un evento organizzato per la serie Apple, all'attore - celebre protagonista dei film di Indiana Jones - è stato chiesto cosa pensasse di tutti i riferimenti alla saga presenti nella terza stagione del drama di Apple TV+, incluso il momento in cui canticchia il tema musicale iconico della saga.

"In realtà non sapevo che la melodia che stavo canticchiando provenisse da Indiana Jones", ha raccontato Ford durante il panel, facendo scoppiare a ridere gli altri membri del cast e della troupe.

"Pensavi di essertela inventata?" ha chiesto Jason Segel. "Pensavo semplicemente fosse una melodia familiare che tutti conoscevano!", ha continuato Ford. "È la musica che Harrison canticchia ogni volta che entra in una stanza", ha scherzato Bill Lawrence, co-creatore di Shrinking.

Shrinking 3, Harrison Ford e Michael J. Fox in una scena

Gli riferimenti alla saga presenti in Shrinking

Ford non aveva nemmeno colto il riferimento presente nel finale della terza stagione, durante il quale mormora: "Scegli con saggezza". Durante il panel, Michael Urie gli ha fatto notare che la frase proviene da Indiana Jones e l'ultima crociata. Ford ha risposto esilarato: "Ah già!".

Bill Lawrence ha anche rivelato un terzo riferimento a Indiana Jones che il pubblico non ha notato: un oggetto di scena tratto da I predatori dell'arca perduta sullo sfondo del ripostiglio di Paul, mentre Jimmy e Meg (Lily Rabe) stanno rovistando al suo interno.