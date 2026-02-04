Apple TV, tra film e serie: sì, siamo stati a Los Angeles per scoprire i titoli in arrivo

Quando il 1 Novembre del 2019 Apple TV (allora nota come Apple TV+) ha debuttato, una cosa è stata subito evidente dai titoli che hanno accompagnato la sua nascita: la volontà di costruire un catalogo all'insegno di qualità e valori produttivi elevati: da The Morning Show a For All Mankind fino ai titoli arrivati nei mesi e negli anni a seguire, questa volontà si è confermata e forse anche rafforzata, regalandoci lo scorso anno un film come F1, che ha raccolto apprezzamento generale e diversi riconoscimenti, e una serie come Pluribus, che da più parti è stata accolta come una delle migliori dell'anno.

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston

E il futuro? Ecco, di questo vi parleremo in questa sede, perché l'azienda di Cupertino ha tenuto a Los Angeles il suo primo Press Day mondiale, chiamando a raccolta giornalisti da tutto il mondo a coronamento di "un anno di record infranti" per quella che è "la casa degli Original meglio valutati". Noi compresi. Nella suggestiva cornice del The Barker Hangar di Santa Monica, splendidamente allestito per essere casa di questo primo evento globale, abbiamo assistito a una presentazione in grande stile di quasi venti titoli tra film e serie, accompagnati da una vera e propria pioggia di star, da Amy Adams a Jennifer Garner, passando per Anya Taylor-Joy, Elle Fanning, John Cena, Kurt Russell, Harrison Ford e tanti, tanti altri.

La prima presentazione mondiale Apple TV

Questo elenco, assolutamente parziale, è indicativo della portata dell'evento messo in piedi da Apple per presentarci il 2026 della sua piattaforma che "ha solo sei anni". E prima di procedere ai contenuti che potremo vedere, è doveroso dedicare qualche riga alla parte scenografica, alla componente ambientale in cui siamo stati accolti: in perfetta linea e coerenza con lo stile Apple e quel minimalismo che contraddistingue l'approccio dell'azienda, la scenografia dell'evento è stata semplice ma di grandi impatto. Un grande schermo alle spalle del palco che ospitava i talent, due lunghi schermi laterale ad abbracciare la platea, per tematizzare di volta in volta il Barker Hangar sul titolo che veniva presentato e approfondito.

The Studio: un'immagine di Catherine O'Hara e Seth Rogen

Tocco interessante e riuscito, la scelta di non avere dei moderatori puri, ma affidare la conduzione dei panel dedicati ai singoli progetti a una figura interna alla produzione, che fosse l'autore o un membro del cast, riuscendo a costruire un'atmosfera semplice, informale e spontanea. Va citato anche l'omaggio a Catherine O'Hara in apertura, di cui è stato ricordato il suo ultimo ruolo proprio in una produzione Apple come The Studio. Ma veniamo nel dettaglio cosa ci attende nel 2026, anno in cui la piattaforma ha in programma di lanciare nuove produzioni originali ogni settimana.

I film in arrivo

Se il 2025 è stato l'anno di F1, il nuovo anno non sembra meno promettente sul fronte dei lungometraggi di Apple Studios, con diversi progetti presentati che spiccano per varietà e cast, ma sembrano andare soprattutto nella direzione della leggerezza.

Outcome (dal 10 aprile)

Una scena di Outcome

Non è il panel che ha aperto l'Apple TV Press Day, ma è quello che ha presentato il primo nuovo film in arrivo in piattaforma: Outcome è una commedia dark che mette al centro del racconto Reef Hawk, un amato divo di Hollywood interpretato da Keanu Reeves, che deve affrontare i propri demoni interiori dopo essere stato ricattato con un video che mette a rischio la sua immagine e minaccia di terminare la sua carriera. Nella speranza di individuare il ricattatore, inizia un viaggio alla scoperta di se stesso alla ricerca del perdono di chiunque possa aver offeso. Per il titolo una presentazione in grande stile alla presenza di Jonah Hill, Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer. Il film sarà disponibile dal 10 aprile.

The Dink (dal 24 luglio)

Jake Johnson e Mary Steenburgen in The Dink

Jake Johnson e Mary Steenburgen hanno invece presentato una delle offerte estive della piattaforma, The Dink, che racconta di Dusty Boyd, ex prodigio del tennis in declino che è stato messo ad allenare bambini indisciplinati nel country club di suo padre Chuck. Per assecondare il genitore, di cui cerca sempre l'approvazione, Dusty decide di sostenere la battaglia di Chuck contro la recente mania che imperversa al club, quella per il pickleball. Ma lui stesso sarà costretto a provare questa disciplina quando un infortunio lo tiene lontano dal tennis, scoprendo di riuscire addirittura ad apprezzarlo, anche grazie alla sua partner Candace. Diviso tra i suoi fallimenti passati e la battaglia per assicurare un futuro al club, Dusty deve preservare anche l'affetto di suo padre e la sua stessa identità. Il film sarà in piattaforma il 24 luglio.

Mayday (dal 4 settembre)

Se tutti i panel all'evento Apple sono stati ricchi di ospiti, Mayday è stato l'unico progetto per il quale i talent erano disponibili solo in un messaggio registrato. Parliamo di Kenneth Branagh e Ryan Reynolds, protagonisti di un videomessaggio molto brillante in cui hanno scherzato sulla loro collaborazione e sul fatto che Reynolds si possa ora sentire "un attore vero" per aver recitato con il collega. Il film è una commedia action che prova a stravolgere il concetto di thriller di spionaggio, mettendo al centro della storia il tenente Troy Kelly di Reynolds, un pilota della Marina Militare inviato in missione segreta in territorio russo nel corso della Guerra Fredda.

Un'immagine tratta da Mayday

A missione fallita, il soldato viene scoperto da Nikolai Ustinov, il personaggio di Kenneth Branagh, un ex agente del KGB burbero ma con un debole per la cultura statunitense. Tra i due nasce un'alleanza e una complita che potrebbe essere la via per la salvezza per Troy. Mayday sarà disponibile verso fine estate, il 4 settembre.

Matchbox The Movie (dal 9 ottobre)

Una scena di The Matchbox - The Movie

Altro film che ci incuriosisce molto è Matchbox - The Movie, un'avventura che si presenta ricca d'azione, ispirata ai giocattoli Mattel. Al centro del racconto un gruppo _Ispirato agli iconici giocattoli Mattel, "Matchbox The Movie" è un'avventura ricca di azione e viaggi intorno al mondo che racconta la storia di un gruppo di amici d'infanzia le cui vite vengono sconvolte quando Sean (John Cena), il loro ex leader, agente segreto della CIA da tempo scomparso, torna nella loro piccola città e li coinvolge involontariamente in una frenetica caccia internazionale per salvare il mondo. Oltre a Cena, Biel, Richardson, Parris e Castro, il cast include anche Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira, Golshifteh Faranhani e altri.

Way of the Warrior Kid (dal 20 novembre)

Chris Pratt in una scena di Way of the Warrior Kid

L'ultimo film presentato fa invece parte dell'offerta autunnale della piattaforma ed è diretto da McG ed è tratto dall'omonimo romanzo di Jocko Willink che racconta la storia di Marc, uno studente delle medie che vive la scuola come un incubo, perché vittima di bullismo da parte dei compagni di classe e incapace di tenere il passo degli altri ragazzi. La sua condizione però cambia con l'arrivo di suo zio Jake, un militare decorato che, una volta ferito, va a passare l'estate da Marc e sua madre per rimettersi in sesto. E per insegnare al ragazzo come difendersi, Jake mette in piedi un programma che denomina "Operazione Warrior Kid", che attinge all'addestramento dei SEAL a cui è abituato, insegnandogli cosa sia il coraggio e come affrontare i propri demoni. A presentare il film, in piattaforma dal 20 novembre, sono intervenuti Chris Pratt, Jude Hill, Linda Cardellini e Jocko Willink.

Le nuove serie che vedremo

Difficile fare meglio di Pluribus, almeno nell'immediato. Con questa idea in testa abbiamo affrontato la presentazione Apple e dobbiamo dire che qualche dubbio ci è venuto: tra i titoli seriali presentati, ci sono un paio che promettono di sorprenderci.

Imperfect Women - Le mie amiche del cuore (dal 18 marzo)

La prima nuova serie che vedremo nel corso del 2026 è Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, una storia basata sul romanzo omonimo di Araminta Hall che approfondisce un crimine che distrugge la vita di tre amiche, tre donne imperfette, legate da un rapporto decennale. Un thriller che non segue strade convenzionali e sfrutta lo spunto per esplorare il concetto di senso di colpa e punizione, amore e tradimento, ma anche tutti quei compromessi che siamo costretti ad accettare, ma che vanno a mutare le sicurezze delle nostre vite, perché man mano che l'indagine va avanti, la realtà del rapporto di amicizia tra le protagoniste emerge. Una storia fatta di segreti, in cui la percezione di

Le tre protagoniste di Imperfect Women

Anche per questo titolo, le tre protagoniste Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara sono intervenute all'Apple TV Press Day per spiegare chi siano i loro personaggi e la splendida chimica che sono riuscite a creare su schermo: "ci conosciamo da sempre, ma non avevamo un vero rapporto" ha detto la Washington, "ma è stato tutto immediato e istintivo. Spinte all'eccellenza lavorando insieme."

Un punto che ha tenuto a sottolineare Kerry Washington è l'importanza di aver girato lì nell'area di Los Angeles dopo i terribili incendi che l'hanno segnata lo scorso anno. La serie arriverà dal 18 marzo con i primi due episodi degli 8 totali, per proseguire con uno a settimana fino al 29 aprile.

Margo ha problemi di soldi (dal 15 aprile)

Nel corso della carrellata di titoli Apple, un altro di quelli che ci ha stuzzicato maggiormente la curiosità è Margo ha problemi di soldi, dramma familiare che sembra promettere il giusto equilibrio tra audacia, divertimento ed emozioni. La protagonista è Margo, interpretata da Elle Fanning, un'aspirante scrittrice che ha lasciato l'università, figlia di una cameriera e un ex wrestler, che si trova a doversela cavare in una situazione difficile, con un neonato a carico e tanti conti da pagare.

Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning in Margo ha problemi di soldi

Anche in questo caso il cast è molto ricco ed è intervenuto all'Apple TV Press Day, da Elle Fanning a Michelle Pfeiffer che interpreta sua madre, Nick Offerman, Thaddea Graham e lo sceneggiatore David E. Kelley, tutti entusiasti nel raccontare un progetto che sembra averli coinvolti fino in fondo. La serie arriverà dal 15 aprile con tre episodi, per proseguire con nuovi episodi ogni mercoledì fino al 20 maggio.

Widow's Bay (dal 29 aprile)

"Una commedia horror, che va presa seriamente". Così la showrunner Katie Dippold ha descritto la sua Widow's Bay. La storia è ambientata nella pittoresca cittadina che dà titolo alla serie, un'isola a 40 miglia dalla costa del New England, che nasconde qualcosa di sinistro. La comunità che la abita è in difficoltà, arretrata nella tecnologia, senza wi-fi e con la copertura mobile che va e viene, con il sindaco Tom Loftis che cerca disperatamente di risollevare la situazione e si scontra con la superstizione del suoi cittadini che ritengono l'isola maledetta.

Una scena di Widow's Bay

A dispetto di ciò che credono gli isolani, ovvero che sia fragile e poco coraggioso, Loftis riesce a risollevare la situazione e attirare turisti, ma i cittadini avevano ragione e quelle storie che sembravano solo bizzarre fantasia cominciano a diventare realtà. Se ciò che Matthew Rhys, interprete di Loftis, Hiro Murai e la Dippol ci hanno raccontato funziona, può essere una storia che riesce a tenersi su quel sottile e prezioso equilibrio tra brivido e risate. La serie arriverà il 29 aprile con i primi tre episodi su 10 totali, per proseguire settimanalmente fino al 17 giugno.

Maximum Pleasure Guaranteed (dal 20 maggio)

E sembra molto intrigante anche Maximum Pleasure Guaranteed, la serie in cui Tatiana Maslany interpreta Paula, una madre appena divorziata e in piena crisi d'identità mentre affronta la battaglia per l'affidamento dei suoi figli e che si trova coinvolta in una spirale di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Convinta di aver assistito a un crimine, Paula inizia a indagare in prima persona. E la sua indagine da una parte sembra poter svelare una cospirazione ben più ampia, ma allo stesso tempo può essere la via per ricostruire la propria famiglia e ritrovare se stessa.

Una scena di Maximum Pleasure Guaranteed

Una serie che sembra densa di ambiguità, con toni da black comedy, che si muove tra chat, camboy e "uno script ricchissimo" che secondo il cast intervenuto a Santa Monica, Tatiana Maslany, Jake Johnson, Jessy Hodges e Brandon Flynn, ha offerto loro l'opportunità per mettere in piedi situazioni e personaggi in grado di catturare il pubblico. E soprattutto divertire! La serie arriverà dal 20 maggio con i primi due episodi, per proseguire ogni mercoledì fino al 15 luglio.

Cape Fear (dal 5 giugno)

Alla soglia dell'estate arriva uno dei titoli che aspettiamo di più, anche basandoci su quanto visto: Cape Fear, la serie ispirata al remake datato 1991 e firmato da Martin Scorsese del classico del '62. Lo stesso Scorsese produce insieme a Steven Spielberg, mentre il cast è guidato da Amy Adams e Patrick Wilson, entrambi presenti a Santa Monica per presentare il progetto. La storia la conosciamo tutti: i due interpreti sono Anna e Tom Bowden, avvocati felicemente sposati la cui vita viene sconvolta quando un assassino che hanno contribuito a far incarcerare, Max Cady, viene rilasciato dal carcere in cui scontava la pena e decide di vendicarsi di loro.

Patrick Wilson nella versione seriale di Cape Fear

E per i due protagonisti è un vero e proprio "viaggio" emotivo, che Amy Adams definisce "tumultuoso", che è possibile esplorare con il maggior spazio a disposizione nella serialità rispetto ai film fatti in passato. C'è il bene, il male, ma anche quell'area grigia in cui i due vivono, come ha specificato Patrick Wilson. "Sono persone molto complicate, con dei segreti" ha infatti aggiuno, ma, avverto la Adams, "senza anticipare nulla perché c'è molto da rivelare!" La serie sarà in catalogo dal 5 giugno con i primi due episodi dei 10 totali, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino al 31 luglio.

Lucky (dal 15 luglio)

Altro titolo che ci è sembrato particolarmente interessante e promettente è Lucky, basata sull'omonimo romanzo bestseller firmato da Marissa Stapley che racconta del personaggio che dà il titolo alla storia, interpretato da Anya Taylor-Joy, costretta alla fuga dopo una rapina multimilionaria finita male. Con l'FBI e anche uno spietato boss, Lucky deve lottare per la propria vita e allo stesso tempo trovare una via di salvezza dalla situazione in cui si trova.

Anya Taylor-Joy è Lucky

Anche per questa produzione non sono mancati talent di spicco a render viva la presentazione ed erano presenti a Santa Monica Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant e Cassie Pappas. Una serie in cui la protagonista spera che il pubblico trovare "qualcosa a cui tenere, con cui empatizzare." Il focus, per il cast, è stato sull'emozione, essendo una storia che basa la sua forza sui personaggi. La sua Lucky, per Anya Taylor-Joy, "ha un cervello incredibile ed è affascinante vedere un personaggio che usa il ragionamento per uscire fuori dalle situazioni in cui si trova." La serie arriva il 15 luglio su Apple TV con i primi due episodi, per proseguire ogni mercoledì fino al 19 agosto.

Le nuove stagioni di serie di successo

Se le novità incuriosiscono e promettono sorprese, le serie che tornano con nuove stagioni assicurano invece continuità e sicurezza, essenziali in una piattaforma che intende coltivare il proprio pubblico.

Shrinking, stagione 3 (già disponibile)

Altra serie che è arrivata al Press Day Apple sull'onda dell'entusiasmo per il rinnovo è Shrinking, di cui è ufficiale che vedremo una quarta stagione. Quella che è in corso ora è però la terza, che continua a seguire la storia del terapeuta interpretato da Jason Segel, Jimmy, che dice ai suoi pazienti ciò che pensa, in contrasto con la sua formazione ed etica, provocando in loro dei cambiamenti. Una serie candidata agli Emmy, ma capace di conquistare anche l'entusiasmo del pubblico, come è stato evidente anche in sede dell'evento stampa di Santa Monica, dove il cast è stato accolto da calorosi applausi e partecipazione.

Jason Segel e Harrison Ford in Shrinking 3

Ed è stata una rappresentanza corposa ad accompagnare la serie al Press Day, da Harrison Ford a Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Emozionante l'accenno al collega Michael J. Fox da parte di Ford: _"Interpreto un personaggio che soffre di Parkinson e Michael, ovviamente, è un punto di riferimento fondamentale in questo ambito.

Ho sempre avvertito un profondo senso di responsabilità nel raccontare correttamente questa parte della mia storia. Michael è un uomo straordinario, generoso e amabile che non conoscevo affatto, ma che ho avuto la fortuna di incontrare proprio lavorando a questo progetto. È stata un'esperienza incredibile lavorare con lui. Ha una presenza così potente, una grazia, un coraggio e una forza d'animo tali che spero possano, in qualche modo, influenzare e dare sfumature alla mia interpretazione di un personaggio affetto da Parkinson."_

L'ultima cosa che mi ha detto, stagione 2 (dal 20 febbraio)

Altro corposo e ricco gruppo di interpreti per presentare i nuovi episodi de L'ultima cosa che mi ha detto, che arriveranno prestissimo in piattaforma, il 20 febbraio: Jennifer Garner, Angourie Rice, Nikolaj Coster-Waldau, Judy Greer e Rita Wilson hanno presentato le novità della nuova stagione, in cui Owen ricompare dopo cinque anni di assenza, mentre Hannah e Bailey, la sua figliastra, devono affrontare una corsa contro il tempo per riuscire a riunire la loro famiglia.

Jennifer Garner nella seconda stagione della serie

L'ispirazione è il sequel del best seller di Laura Dave, che riprende la storia dopo il cliffhanger che chiudeva il capitolo precedente e ha, tra le new entry della stagione, due delle interpreti che sono intervenute in quel di Santa Monica: Judy Greer e Rita Wilson. E il cast avverte: occhio al terzo episodio, che è grandioso!

Monarch: Legacy of Monsters, stagione 2 (dal 27 febbraio)

Anche se posizionata a fine febbraio, la stagione 2 di Monarch è quella che ci ha rotto il ghiaccio all'Apple Press Day con tanti talent presente per presentarci le novità della seconda stagione, che ha tutte le carte in regola per ampliare il suo pubblico. Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons e Anders Holm sono quindi i primi grandi ospiti dell'evento Apple e ci hanno parlato di una seconda stagione che promette di essere ancora più grande nel riportarci in un mondo dal destino in bilico, portando alla luce segreti sepolti che riuniranno i personaggi sull'Isola del Teschio di Kong. Accanto all'iconica scimmia, però, la nuova stagione vedrà anche la partecipazione di Godzilla e l'introduzione di un nuovo Titano: Titan X, che viene definito non come un altro mostro, ma come un "cataclisma vivente".

Un'immagine suggestiva dai nuovi episodi

Molto ha a che fare col personaggio di Anna Sawai, a detta di Kurt Russell, che sottolinea quanto sia importante nel contesto del MonsterWorld che non diventino a loro volta mostri i personaggi umani. E una parola per descrivere la stagione 2? Shaping per Anna Sawai e Anders Holm, che aggiunge anche "heartbreaking, perché Godzilla mi spezza il cuore." Per Kurt Russel è invece "più a fondo" lasciando intendere che superata la fase introduttiva della prima stagione, è il momento di approfondire quello che è il mondo di Monarch. L'appuntamento è dal 27 febbraio con i primi due episodi, per proseguire con uno a settimana fino al 1 maggio.

Your Friends & Neighbors, stagione 2 (dal 3 aprile)

Rinnovata per una terza stagione prima ancora del debutto della seconda, Your Friends & Neighbors è stata presentata da una folta rappresentanza del suo cast all'evento Apple. Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Aimee Carrero e James Marsden hanno anticipato qualcosa degli episodi in arrivo, in cui Andrew Cooper, il Coop di Jon Hamm, raddoppia la sua attività di ladro di quartiere, finché qualcosa non arriva a cambiare le dinamiche della stagione: il personaggio di James Marsden, che minaccio di svelare i segreti del protagonista e mettere a rischio la sua famiglia.

Jon Hamm nei nuovi episodi

"Deeper, Darker, Different (più profonda, più scura, diversa)... e che altre parole con la D ci sono? Deliziosa?" Così ha scherzato Jon Hamm nel trovare qualche attributo per descrivere i nuovi episodi, in cui "giochiamo lo stesso gioco a un livello superiore." "La stagione 2 aumenta il numero di persone che sanno della sua doppia vita" ha detto Amanda Peet, "e questo aumenta il pericolo di essere scoperto." Una stagione in cui "ognuno deve imparare dai propri errori" secondo lo showrunner che ha condotto il panel. La stagione 2 arriverà il 3 aprile.

Sugar, stagione 2 (dal 19 giugno)

Torna anche l'iconico detective interpretato da Colin Farrell: John Sugar, protagonista della serie che da lui prende il nome, investigatore privato di Los Angeles con la passione per il cinema. Con la stagione 2 seguiremo un nuovo caso che lo mette sulle tracce del tormentato fratello maggiore di un promettente pugile del posto, mentre parallelamente continua a portare avanti la ricerca della sorella scomparsa, una cospirazione viene man mano scoperta dagli spettatori e un quesito morale diventa preponderante nel capire fino a che punto Sugar è disposto a spingersi per poter fare la cosa giusta.

Colin Farrell è il detective Sugar

Accanto a Colin Farrell, la stagione 2 di Sugar ha un cast rinnovato che include Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly e Sasha Calle, mentre la guest speciale è Shea Whigham che ha anche accompagnato Farrell sul palco dell'evento stampa di Apple TV. Il protagonista ha parlato di una città in cui "succede così tanto, una città ricca, cinematografica" che rappresenta il background perfetto per questa storia. I nuovi episodi della serie inizieranno il loro cammino in piattaforma il 19 giugno.

Pluribus, stagione 2 (prossimamente)

Pluribus: un'immagine di Rhea Seehorn

Ultimo panel seriale, ma non di certo per ordine di importanza, quello dedicato a Pluribus alla presenza di Vince Gilligan, Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga. Un viaggio-celebrazione del successo della serie, un dietro le quinte che ha stuzzicato qualche curiosità, ma non ha potuto dare anticipazioni di sorta: sappiamo che la stagione 2 è in produzione, che Gilligan e il suo staff la stanno scrivendo, ma non ci è stata data un'idea nemmeno vaga sui tempi: "quando facevamo X-Files la nuova stagione arrivava ogni anno sempre nello stesso mese. Non è più quel tempo e forse Pluribus tornerà nello stesso mese del lancio... ma non vi so dire di che anno!" Se però questo tempo sarà fisiologico per fare un lavoro buono quanto quello della prima tornata di episodi, ci sentiamo di poter aspettare!

Il calendario dei film e le serie Apple del 2026

Una nuova produzione a settimana, come dicevamo, quindi anche tanti altri titoli non oggetto dell'Apple TV Press Day di Santa Monica ma che è bene segnalare in una lista completa di tutte le uscite, che aggiungiamo in chiusura per fornirvi una panoramica completa. Prima però va menzionata una parentesi sportiva che è un po' più distante dai nostri argomenti principali, ma non trascurabile in termini di importanza: il nuovo ruolo di Apple TV come partner ufficiale per la trasmissione negli Stati Uniti della stagione 2026 della Formula 1. Non riguarda direttamente noi, ma è indice di una possibile evoluzione interessante per la piattaforma di casa Apple.