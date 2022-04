La fiera delle illusioni, Chi è senza peccato, Ariaferma, La padrina e i voti DVD-Blu-ray del mese. Parte 1

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley: Bradley Cooper con Cate Blanchett in una scena del film

Mese davvero molto intenso sul fronte homevideo. Oltre alle uscite principali alle quali abbiamo dedicato recensioni più approfondite (solo per citarne alcune, ecco i link delle rece 4K de Il Padrino Trilogia, Matrix Resurrections, West Side Story, La La Land e House of Gucci), ci sono tanti altri titoli meritevoli di attenzione o da scoprire. La prima parte della nostra rubrica homevideo di recensioni DVD e blu-ray, si apre con La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, l'atteso film di Benicio Del Toro con Bradley Cooper a capeggiare un super cast. A seguire Chi è senza peccato - The Dry, avvincente e sorprendente thriller australiano.

Cinema italiano di grande interpetazioni poi con Ariaferma con Toni Servillo e Silvio Orklando, per poi passare al brillante poliziesco francese La padrina - Parigi ha una nuova regina, con Isabelle Huppert mattatrice. A chiudere l'intenso Scompartimento n. 6, vincitore del Gran premio della Giuria a Cannes, e Sotto le stelle di Parigi, singolare storia di un incontro fra una senzatetto e un bambino immigrato.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley: la recensione del blu-ray

IL FILM. Basato sul romanzo di William Lindsay Gresham, La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley è un film di Guillermo del Toro dalle atmosfere ammalianti e dall'incredibile cast: se Bradley Cooper è il protagonista, ci sono anche Cate Blanchett, Toni Collette, Willer Dafoe, Rooney Mara e David Strathairn, giusto per citarne alcuni. Al centro della vicenda Stanton Carlisle, abile truffatore che al luna park affina le doti di affascinante manipolatore fino a tentare di raggirare la ricca elite della società newyorkese degli anni Quaranta, attraverso presunti poteri. Ma sarà un gioco molto pericoloso.

IL BLU-RAY. La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley è disponibile in HD grazie al blu-ray distribuito da Walt Disney Home Entertainment, davvero superbo sul piano tecnico e discreto negli extra. La parte migliore è il video, ma anche l'audio è ottimo. In realtà la traccia inglese in DTS HD 5.1 offre qualcosa di più, ma il DTS 5.1 italiano è comunque coinvolgente, capace di esaltare un sound design molto suggestivo, che vede un utilizzo costante dell'asse posteriore e una buona spazialità generale, su tutte la scena dell'incendio, i numeri di Molly al luna park ma anche i momenti in mezzo alla folla. Negli extra troviamo tre contibuti: Il neo-noir di Del Toro (11') con il regista che analizza il particolare approccio stilistico del film, poi Sotto il tendone (8' e mezzo) con focus sulla curatissima scenografia di Tamara Deverell, sia nella decadente fiera itinerante che nella dorata alta società, e a chiudere Cosa esiste ai margini (5'), con il costumista Luis Sequeira che rivela il lavoro sugli abiti di scena.

DA NON PERDERE. Ma a stupire è il video, soprattutto per l'atmosfera soffusa che riesce a riprodurre. Nonostante queste particolari condizioni di luminosità, il dettaglio è eccellente, il croma molto particolare perché per sottolineare l'aura magica del tutto predilige colori morbidi e dorati, dalle tonalità giallastra o marroni, nelle quali a volte emerge qualche colore più vivace. Ottima la tenuta nelle scene più scure, dove i dettagli emergono sempre dalle ombre.

I VOTI. Video 8,5 - Audio: 8 - Extra 7

Chi è senza peccato - The Dry: la recensione del blu-ray

IL FILM. Avvincente thriller australiano diretto da Robert Connolly e tratto dall'omonimo e pluripremiato romanzo di Jane Harper, Chi è senza peccato - The Dry vede protagonista Aaron Falk (Eric Bana), un detective di polizia che torna dopo vent'anni nella sua città natale per il funerale del suo amico d'infanzia Luke, che secondo le indagini svolte pare aver ucciso moglie e figlio prima di togliersi la vita. Falk però vuole vederci chiaro nel caso e inizia a indagare, ma incrocia continuamente i pregiudizi della comunità, che lo ritiene coinvolto nella morte di una ragazza quando tanti anni prima abitava ancora lì.

IL BLU-RAY. Chi È Senza Peccato - The Dry è arrivato in homevideo anche in HD con il blu-ray targato Eagle Pictures, ottimo tecnicamente ma completamente privo di extra. Il video supera l'esame, ma anche l'audio con le tracce DTS HD 5.1 italiana e originale è di alta qualità. Il film non è certo d'azione, ma oltre a dialoghi impeccabili, anche perfettamente posizionati quando fuori scena, l'audio è attento a creare una bella atmosfera con una colonna sonora calda e avvolgente da tutti i diffusori, con buon impatto dei bassi. Ma anche gli effetti sonori delle scene più movimentate sono puntuali e precisi.

DA NON PERDERE. Validissimo come accennato anche il video, che digerisce bene il connubio fra 35 mm per le scene attuali e il 16 mm del flashback: ovviamente questo comporta la presenza di grana, che appare però quasi sempre naturale e organica. La sensazione di profondità è comunque notevole mentre il dettaglio è sempre elevato su tutti gli elementi del piano con un croma sobrio, un po' desaturato e giustamente diverso fra le due epoche.

I VOTI. Video 8 - Audio: 8 - Extra 2

Ariaferma: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato a Venezia 2021, Ariaferma diretto da Leonardo di Costanzo e con Toni Servillo e Silvio Orlando grandi mattatori, è ambientato in un vecchio e malandato carcere ottocentesco ormai in dismissione, situato in una zona impervia. Ma il trasferimento di una dozzina di detenuti si blocca all'improvviso e a tenerli a bada fino a nuovi ordini resta un manipolo di pochi agenti. Ben presto fra guardie e carcerati si creerà un'atmosfera sospesa, dove le regole si allentano e nascono nuove forme di relazioni.

IL BLU-RAY. Ariaferma è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray CG-Vision. Un prodotto tecnicamente eccellente, anche se purtroppo completamente privo di extra. Il video è davvero ottimo, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 fa la sua parte in modo egregio. La musica è avvolgente, le atmosfere del carcere sono ben rese con dialoghi perfetti e lo sbattere delle celle, ma c'è anche un buon coinvolgimento nei pochi momenti sonoramente più vivaci, con un'ambienza ben dettagliata.

DA NON PERDERE. Ma la parte migliore come si diceva il video, che si rivela compatto e ben definito fin dalle prime panoramiche. Il dettaglio è efficace nel descrivere i volti scavati dei protagonisti, come le mura del carcere ormai derelitto, ma a convincere sono soprattutto la fedeltà a una fotografia un po' desaturata e quasi seppiata, e un nero solidissimo che rispetta sempre i dettagli nelle ombre e si fa apprezzare sia nella scena iniziale attorno al fuoco che nel momento del buio nel carcere.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7 - Extra 2

La padrina - Parigi ha una nuova Regina: la recensione del DVD

IL FILM. Una sempre affascinante e ambigua Isabelle Huppert è la protagonista di La padrina - Parigi ha una nuova Regina, film tra poliziesco e commedia diretto da Jean-Paul Salomé. Il film racconta le vicende di Patience, preziosa traduttrice che parla l'arabo e lavora con la polizia di Parigi. Quando nelle intercettazioni telefoniche a cui è addetta, scopre che tra i trafficanti di droga su cui sta indagando la polizia c'è anche il figlio della donna che si occupa di sua madre nella casa di riposo, decide di diventare lei stessa l'abile direttore d'orchestra di un complesso e pericoloso giro di droga.

IL DVD. La padrina - Parigi ha una nuova Regina è disponibile in homevideo grazie al DVD targato Mustang-I Wonder. Il video è molto altalenante: a immagini efficaci nei primi e medi piani, piuttosto solidi e con un buon dettaglio, fanno riscontro parecchi problemi su fondali uniformi e soprattutto panoramiche, afflitti talvolta da tremolii, sgranature e aliasing. Buono e vivace il croma. Negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è sicuramente l'audio, un Dolby digital 5.1 soddisfacente nell'ambienza, perfetto nei dialoghi e anche nell'audio delle intercettazioni, ma frizzante soprattutto nelle scene in cui interviene la musica, che si sprigiona con energia e una certa vivacità dai diffusori.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7,5 - Extra 4

Scompartimento n.6: la recensione del blu-ray

IL FILM. Vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021, Scompartimento n.6 è un poetico viaggio in treno da Mosca e Murmansk diretto da Juho Kuosmanen nel quale si incrociano i destini di due sconosciuti: Laura (Seidi Haarla) è una ragazza finlandese che ha una relazione complicata con una campagna e decide di fare un lungo viaggio per andare a vedere uno speduto sito archeologico. Sul treno incontra Ljoha (Yuriy Borisov), un esuberante e bizzarro minatore russo: il loro incontro, dapprima aspro e difficile, diventa via via una curiosa connessione.

IL BLU-RAY. Scompartimento n.6 è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Il video risente un po' dell'ambientazione angusta ma presenta in genere un buon dettaglio e un croma naturale, anche se nelle scene più scure, soprattutto gli esterni notturni, si avverte un rumore video notevole che offusca leggermente la nitidezza del quadro con il nero che affoga un po' i particolari. Decisamente meglio l'audio mentre negli extra troviamo il trailer e una featurette di un minuto e mezzo nella quale parla soprattutto il regista.

DA NON PERDERE. L'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che nella traccia originale, è una bella sorpresa perché oltre a dialoghi sempre perfetti, presenta un'ambienza molto curata. Il rumore del treno, le folate di vento aprendo il finestrino, il percorso in auto sulla neve, tutto è descritto in maniera minuziosa sul piano sonoro, con partecipazione dell'asse posteriore, precisa dislocazione degli effetti e buone entrate del sub.

I VOTI. Video 6,5 - Audio: 8 - Extra 5

Sotto le stelle di Parigi: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da Claus Drexel, Sotto le stelle di Parigi vede protagonista Christine (Catherine Frot), una senzatetto che vive e si arrangia da anni per le strade di Parigi, senza famiglia e amici. Quando incontra un bambino immigrato che tutto solo si presenta davanti al suo rifugio e non parla nemmeno la sua lingua, la donna cercherà di fare di tutto per rintracciare in qualche modo la madre. In questo tentativo testardo e disperato, i due impareranno a conoscersi tanto che Christine riscoprirà un'umanità che credeva ormai perduta.

IL DVD. Sotto le stelle di Parigi è disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Officine Ubu, che sfodera un gran bel video. Discreto l'audio con le tracce Dolby Digital 5.1 sia in italiano che in francese. I dialoghi sono di buona qualità mentre l'ambienza è soddisfacente: fra la musica e gli effetti delle strade di Parigi, un po' di spazialità c'è, ma la sensazione è che soprattutto l'asse posteriore avrebbe potuto essere più incisivo. Negli extra il trailer e una photogallery.

DA NON PERDERE. Come accennato, ottimo il video, soprattutto sorprendente per la capacità di mantenere un quadro solido e compatto anche in circostanze molto ostiche, come le scene notturne nelle strade o addirittura nei sotterranei. E invece c'è sempre una sensazione di solidità, con un dettaglio sicuramente buono per il formato, che in frangenti difficili diventa fisiologicamente più morbido e paga solo raramente qualcosa in termini di sbavature o rumorosità.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 5

