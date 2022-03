Nightmare Alley, in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra del film di Guillermo Del Toro

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, è disponibile dal 23 marzo in Blu-Ray, DVD e in UHD e UHD Steelbook: ecco in esclusiva una clip presente nei contenuti extra del film di Guillermo Del Toro.

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, è il film di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip inserita nei contenuti extra della versione homevideo, disponibile dal 23 marzo in Blu-Ray, DVD, e in versione UHD e UHD Steelbook , distribuita da Walt Disney Studios Home Entertainment. La pellicola, diretta da Guillermo Del Toro, è l'adattamento cinematografico del romanzo del 1946 Nightmare Alley scritto da William Lindsay Gresham.

Nella clip che potete vedere sopra, in lingua originale e sottotitolata in italiano, il regista Guillermo Del Toro e gli attori Cate Blanchett, Willem Dafoe e Toni Collette, commentano il mondo circense che fa da cornice al film.

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e a suo marito Pete (David Strathairn), ex mentalista, in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando le sue nuove conoscenze per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni Quaranta. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l'aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley è diretto da Guillermo del Toro, con una sceneggiatura di Guillermo del Toro e Kim Morgan basata sul romanzo di William Lindsay Gresham, e prodotto da Guillermo del Toro (P.G.A.), J. Miles Dale (P.G.A.) e Bradley Cooper (P.G.A.). Il film è interpretato da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen e David Strathairn.

CONTENUTI EXTRA

Il neo-noir di Del Toro - Lo sceneggiatore-regista Guillermo del Toro e il suo eccezionale cast decifrano il mondo complesso e oscuro di Nightmare Alley - La Fiera delle Illusioni. Il filmmaker rivela come la sua versione di noir affondi le radici nel cinema classico ma offra una narrazione moderna e accessibile.

Sotto il tendone - La scenografa Tamara Deverell e il suo team di talento hanno abilmente realizzato il mondo decadente di una fiera itinerante e quello di una dorata alta società art déco, di grande impatto visivo. Vediamo in che modo questo aspetto abbia contribuito alla cinematografia a cavallo tra più generi di Del Toro.

Cosa esiste ai margini - Il costumista Luis Sequeira illustra la sua collaborazione con Guillermo del Toro e rivela il simbolismo costantemente in gioco nel design degli abiti di scena accuratamente realizzati per il film.

SCHEDA PRODOTTO

Cast

Bradley Cooper (Stanton Carlisle)

Cate Blanchett (Dottoressa Lilith Ritter)

Toni Collette (Zeena Krumbein)

Willem Dafoe (Clem Hoatley)

Richard Jenkins (Ezra Grindle)

Rooney Mara (Molly Cahill)

Ron Perlman (Bruno)

Mary Steenburgen (Felicia Kimball)

David Strathairn (Pete Krumbein)

Regia: Guillermo del Toro

Produttori: Guillermo del Toro (P.G.A.), J. Miles Dale (P.G.A.) Bradley Cooper (P.G.A.)

Sceneggiatura: Guillermo del Toro, Kim Morgan

Musiche: Nathan Johnson

Basato sul libro di: William Lindsay Gresham

SPECIFICHE TECNICHE