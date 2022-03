House of Gucci in 4K UHD e blu-ray, la recensione: video e audio folgoranti per un primato tutto italiano

House of Gucci: Lady Gaga in un'immagine

Ha diviso la critica, è stato oggetto di diverse polemiche, ma ha anche raccolto 5 milioni al box-office italiano che di questi tempi è un'impresa non da poco. Anche grazie a una firma prestigiosa in regia come quella di Ridley Scott, ma anche a un cast stellare fra Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hajek e Jared Leto. E adesso fa parlare di sé anche in homevideo perché, come vedremo nella recensione di House of Gucci in 4K UHD e in blu-ray, quella che uscirà nei prossimi giorni in Italia è in pratica la prima versione in 4K UHD su supporto fisico nel mondo. E anche sull'audio italiano c'è una chicca non da poco. E quanto Eagle Pictures punti sul film, lo dimostrano anche le cinque edizioni previste in homevideo fra le quali due con la steelbook.

Due dischi, un block-notes e un video 4K davvero incantevole per dettaglio e croma

Grazie a Eagle, abbiamo potuto analizzare l'edizione con la versione video più prestigiosa di House of Gucci, quella a due dischi con le versioni 4K UHD E blu-ray, anche se nella confezione amaray. All'interno del prodotto anche un block-notes esclusivo che in copertina ha la stessa immagine della cover. Venendo al video, la visione 4K UHD

è a dir poco incantevole ed è francamente difficile trovare qualche difetto. Il quadro è nitidissimo e caratterizzato da un dettaglio estremamente incisivo su tutti i piani, a partire da incarnati che rivelano tutte le complessità del viso, della pelle e dei trucchi utilizzati, per andare agli straordinari abiti raffinati che splendono e incantano nella loro bellezza. Come stupenda è la descrizione delle varie location, con definizione sempre granitica che non diventa mai morbida anche nelle scene un po' più scure.

House of Gucci: Adam Driver, Jared Leto e Lady Gaga

Sul fronte cromatico l'HDR10 fa la sua parte egregiamente e regala colori vivi, saturi e audaci, che esaltano soprattutto i capi di abbigliamento, i negozi, ma anche una ricchezza di sfumature notevole su tutti gli elementi del quadro. Ben riprodotti anche i flash dei fotografi durante le sfilate. Per il resto dominano tonalità naturali, il contrasto è perfetto, i livelli di nero sono profondi mentre nelle sequenze delle montagne innevate spicca un bianco brillante ma sempre equilibrato. Il blu-ray, al di là di una fisiologica minor incisività del dettaglio e di un croma meno intenso e profondo, è eccellente e si può definire al top per il suo formato.

House of Gucci: Lady Gaga in un momento del film

L'audio: il DTS HD 7.1 della traccia italiana è una vera chicca

House of Gucci: Adam Driver in un primo piano

Per quanto riguarda l'audio, la bella sorpresa è che viene sfoderata addirittura una traccia italiana in DTS HD Master Audio 7.1, superiore al DTS HD 5.1 inglese. House of Gucci non è certo un film fracassone e non presenta scene di azione, ma qui abbiamo un ascolto preciso e rigoroso di quanto avviene sullo schermo, a partire da dialoghi chiari e puliti e da una colonna sonora corposa con le tante canzoni famose che coinvolge tutti i diffusori e chiama in causa anche il sub in un suggestivo effetto avvolgente.

House of Gucci: Al Pacino in una scena

Gli effetti ambientali e l'atmosfera generale sono ben integrati e realistici, garantendo una buona spazialità generale. In alcune scene, che possono essere la scatenata festa iniziale, ma anche quelle riguardanti una sfilata con tutti i flash dei fotografi, gli applausi della gente o addirittura il movimento del tessuto, tutto è reso in maniera eccezionale, con precisione chirurgica ed esaltazione anche delle minime sonorità.

Extra interessanti ma venti minuti di materiale sono troppo pochi

House of Gucci: Jared Leto in una scena

Solo discreti invece gli extra, con una ventina di minuti di contributi e il trailer. Il contenuto più corposo è La creazione di House of Gucci: Making Of (10') che attraverso vari interventi di cast e troupe esplora le origini del progetto e tratta della sceneggiatura, della regia di Ridley Scott, dei tanti personaggi presenti, del ricchissimo e prestigioso cast nonché dell'incredibile trasformazione fisica di Jared Leto per interpretare Paolo Gucci. A seguire troviamo Lady Gucci; la signora della casa (5' e mezzo), che ovviamente si concentra sull'incredibile performance di Lady Gaga e le sue abililtà nel trasformarsi in Patrizia Reggiani. A chiudere Lo stile di House of Gucci: costumi, scenografie, location (5') che analizza ovviamente l'accurata costruzione degli abiti e del guardaroba, il trucco utilizzato, il design scenografico ma anche la realizzazione e il lavoro che c'è stato nelle varie location per riprodurre le ambientazioni della storia.