"Quentin Tarantino? Faremo di tutto per portarlo in Italia: promette Sony

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

A Riccione, nel corso della nona edizione di Ciné, Giornate professionale di cinema, abbiamo incontrato Thomas Ciampa, Senior Vice President Distribution & New Theatrical Ventures di Warner Bros. Entertainment Group, che ci ha presentato il listino di Sony e Warner Bros. dei prossimi 6 mesi. Se Spider-Man ormai è arrivato in Italia (in tutti i sensi, visto che parte del film è ambientato a Venezia e in questi giorni l'Uomo Ragno si è arrampicato sul campanile di piazza San Marco), manca ancora qualche mese per vedere il nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Inutile dire che il film di Quentin Tarantino è il fiore all'occhiello del listino Sony, come conferma Thomas Ciampa: ""Non vedevamo una pellicola con uno star power di questo livello probabilmente dai tempi di Heat - La sfida. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e moltissimi altri. Tarantino ha un legame speciale con l'Italia e si aspetta un gran risultato nel nostro paese. In occasione del tour europeo Tarantino potrebbe anche decidere di passare da noi: faremo di tutto per averlo."

Da It: Capitolo 2 a Aquaman e il nuovo Tarantino, ecco le novità Warner Bros per il 2019!

Charlie's Angels:Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska in azione

Se per Spider-Man: Far From Home mancano pochissimi giorni (l'uscita è fissata per il 10 luglio), per C'era una volta a... Hollywood invece dovremo aspettare fino a settembre. Infine, a proposito del nuovo film sulle Charlie's Angels, con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, Ciampa ci ha detto: "C'è un pelo di sensualità in meno rispetto al passato, ma molta più azione: le nuove Charlie's Angels sono delle vere e proprie empowered women e siamo orgogliosi del film diretto da Elizabeth Banks."

C'era una volta a... Hollywood, la recensione: Tarantino torna a celebrare il cinema

La video intervista a Thomas Ciampa