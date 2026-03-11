Quentin Tarantino: svelati il titolo e nuovi dettagli del suo spettacolo teatrale

Le indiscrezioni relative all'arrivo di uno spettacolo teatrale scritto da Quentin Tarantino sono state ora confermate, rivelando anche il titolo del progetto.

Un comunicato stampa ufficiale rivela inoltre che lo show sarà prodotto da Sonia Friedman Productions e Sony Pictures Entertainment, studio che proseguirà la sua collaborazione con il filmmaker.

I primi dettagli ufficiali dello show

Lo spettacolo, scritto e diretto da Quentin Tarantino, si intitolerà The Popinjay Cavalier e viene descritto come "una commedia di cappa e spada".

La storia portata a teatro sarà ambientata in Europa, nel 1830 circa, e si ispirerà ai film cult di genere, raccontando eventi che ruotano intorno a inganni e travestimenti.

Tarantino è al lavoro sul prossimo progetto

Il debutto è previsto nei primi mesi nel 2027, in uno dei numerosi teatri della città di Londra.

Trattandosi di un progetto ancora in fase di sviluppo, per ora, non è ancora stato delineato il cast o sono state scelte le date che i fan di Tarantino dovranno segnare nei propri calendari.

Nonostante i dettagli legati al progetto siano molto limitati, online sul sito ufficiale (https://www.popinjayplay.com/) è già possibile registrarsi per accedere alla prevendita non appena i biglietti saranno disponibili.

Quale sarà l'ultimo film del regista?

Quentin Tarantino, che ha già annunciato che il suo decimo film sarà l'ultimo della sua carriera, aveva parlato del suo progetto teatrale durante un panel che si era svolto al Sundance Film Festival 2025.

Il filmmaker aveva dichiarato: "Sto scrivendo uno spettacolo teatrale e probabilmente sarà la prossima cosa di cui mi occuperò. Se sarà un fiasco, probabilmente, non lo trasformerò in un film. Ma se sarà un successo? Potrebbe essere il mio ultimo film".

Nelle indiscrezioni pubblicate online nelle ultime settimane, si era inoltre rivelato che tra i nomi che sembra stiano venendo presi in considerazione come protagonisti dello spettacolo ci sia anche Bradley Cooper che, negli ultimi anni, si è diviso con successo tra gli impegni cinematografici e quelli teatrali.

Per ora, tuttavia, non resta che attendere ulteriori comunicati ufficiali!