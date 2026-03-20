Sylvester Stallone e Quentin Tarantino lavoreranno insieme a un nuovo progetto

Il regista e l'attore, secondo alcune indiscrezioni emerse online, sarebbero impegnati nella produzione di una serie televisiva.

Quentin Tarantino e Sylvester Stallone, secondo alcune indiscrezioni, collaboreranno per realizzare uno show televisivo.

Il progetto, svelato da TMZ, dovrebbe vederli entrambi impegnati in veste di regista. La star di Rocky, infatti, non dovrebbe essere impegnata davanti alla macchina da presa.

La collaborazione tra le due icone del cinema

Sylvester Stallone, in passato, aveva quasi interpretato la parte di Louis Gara in Jackie Brown, rifiutando però l'offerta dei produttori. Il personaggio è stato quindi affidato a Robert De Niro.

Il regista Quentin Tarantino, inoltre, avrebbe voluto coinvolgerlo nella realizzazione di Grindhouse - A prova di morte (di cui potete leggere la nostra recensione). La sua idea non si è però mai concretizzata ed è stato Kurt Russell a diventare il protagonista del film.

Dopo molti anni si è quindi arrivati a un'attesa collaborazione tra le due icone del cinema, anche se non è chiaro se Quentin e Sylvester saranno impegnati sul set negli stessi momenti.

In questi mesi Tarantino è inoltre impegnato nello sviluppo di uno show teatrale, intitolato The Popinjay Cavalier, che viene descritto come "una commedia di cappa e spada". Il filmmaker non ha inoltre ancora annunciato quale sarà l'ultimo film della sua carriera cinematografica.

Sly: Quentin Tarantino in una scena del documentario

Cosa racconterà la serie

Secondo le indiscrezioni pubblicate online, la serie che dovrebbe vedere impegnate le due star del cinema, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe essere ambientata negli anni '30 ed essere 'super autentica'.

Le sei puntate saranno girate in bianco e nero, usando delle telecamere degli anni '30.

Sul piccolo schermo la storia vedrà coinvolti gangster, showgirl, pugili e musica. Attualmente non è stato svelato il cast del progetto che non avrebbe ancora una distribuzione o una data di uscita.