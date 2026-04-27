Django/Zorro: il fumetto crossover co-scritto da Quentin Tarantino diventerà un film

Il film tratto dal fumetto crossover Django/Zorro, scritto da Quentin Tarantino e Matt Wagner, diventerà un film targato Sony Pictures.

Lo studio ha ora assegnato a Brian Helgeland, già autore di Mystic River e L.A. Confidential, il compito di firmare la sceneggiatura del lungometraggio che dovrebbe continuare la storia raccontata tra le pagine.

La continuazione della storia di Django

Il fumetto Django/Zorro, composto da sette numeri, era stato pubblicato da Dynamite Entertainment nel 2014. Tra le pagine si raccontava la continuazione delle avventure dello schiavo, poi diventato cacciatore di taglie, interpretato da Jamie Foxx sul grande schermo in occasione di Django Unchained (di cui potete leggere la nostra recensione).

Foxx nel ruolo di Django

Quentin Tarantino non tornerà dietro la macchina da presa per continuare la storia. Il filmmaker ha tuttavia dato la sua approvazione allo sviluppo del progetto.

Il regista continua invece a collaborare con Sony, studio con cui ha intenzione di realizzare il suo ultimo film come regista.

Brian Helgeland scriverà una nuova storia basata sugli eventi raccontati nel fumetto in cui Django ha continuato la sua attività di cacciatore di taglie e ha stretto amicizia con Don Diego de la Vega, ovvero Zorro.

I prossimi progetti di Tarantino

Negli ultimi mesi Tarantino è stato impegnato nello sviluppo dello spettacolo teatrale intitolato The Popinjay Cavalier che viene descritto come "una commedia di cappa e spada".

La storia portata a teatro sarà ambientata in Europa, nel 1830 circa, e si ispirerà ai film cult di genere, raccontando eventi che ruotano intorno a inganni e travestimenti.

Il filmmaker si è occupato inoltre della sceneggiatura di The Adventures of Cliff Booth, il progetto diretto da David Fincher, con l'aiuto proprio di Tarantino, che vedrà protagonista Brad Pitt riprendendo il ruolo avuto in C'era una volta a... Hollywood.