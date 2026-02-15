Quando lo sport diventa spettacolo: film e serie da vedere durante le Olimpiadi Invernali

Il mondo dello sport è stato spesso fonte di ispirazione per film e serie tv. Mentre sono ancora in corso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco alcune proposte per immergersi totalmente in rivalità, sogni, amori, tra gare e sfide contro ogni aspettativa.

Le Olimpiadi Invernali 2026 sono attualmente in corso e, mentre ci stiamo avviando verso l'ultima settimana di gare in programma tra Milano e Cortina, ecco un elenco di film e serie tv che hanno raccontato lo sport in modo emozionante e coinvolgente.

Ecco 10 film e serie tv perfetti da guardare tra una gara e l'altra, vivendo così lo spirito olimpico nel migliore dei modi.

1. Momenti di gloria

Una scena del film Momenti di gloria

Uno dei film sportivi più amati di sempre è Momenti di gloria, ispirato alla storia vera degli studenti di Cambridge che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi nel 1924.

Il capolavoro diretto da Hugh Hudson ha vinto ben quattro premi Oscar, tra cui quello come Miglior Film, e può contare su una colonna sonora memorabile firmata da Vangelis.

Al centro della trama, ispirata a una storia vera, ci sono le storie di Eric Liddell, uno scozzeze profondamente religioso, e il suo amico e rivale in pista Harold Abrahams, figlio di un ricco ebreo che ha dovuto affrontare il mondo dell'elite accademica.

Il film, scritto da Colin Welland, porta sugli schermi i dilemmi affrontati da Liddell che, in base alla sua fede, non vuole gareggiare nei 100 metri di domenica (giornata santificata al Signore), e i problemi di Abrahams che fa i conti con le critiche per la sua scelta di assumere l'allenatore professione Sam Mussabini, di origine italiana.

Perché vederlo: Momenti di gloria, con le sue sequenze memorabili sulle note di Vangelis e una storia che emoziona e fa riflettere, è uno dei titoli che non possono mancare in ogni binge watching legato al mondo dello sport.

Dove vederlo: per gli spettatori italiani è disponibile in streaming, ma solo a pagamento, su Google Play e Apple TV.

2. Tonya

Tonya: Margot Robbie in un'immagine tratta dal film

Il drammatico evento che ha segnato il mondo del pattinaggio nei mesi che precedevano le Olimpiadi invernali di Lillehammer del 1994 è stato raccontato in Tonya.

Il film diretto da Craig Gillespie con protagonista Margot Robbie ha infatti raccontato la storia vera di Tonya Harding, la pattinatrice che è stata coinvolta in un grandissimo scandalo a causa di una vita privata turbolenta e una rivalità sul ghiaccio con Nancy Kerrigan dalle conseguenze drammatiche.

Con uno stile accattivante e narrativamente coinvolgente, Tonya racconta come l'atleta abbia mosso i primi passi nella sua carriera sportiva spinta dalla madre LaVona, dura, egoista e violenta. Il tentativo della giovane di trovare amore e sostegno la spinge, a soli 15 anni, tra le braccia di Jeff Gilloly, che sposa, innescando una nuova spirale di violenze.

Le incredibili capacità atletiche, non accompagnate da un'immagine all'insegna di grazia ed eleganza all'epoca richiesta e apprezzata nello sport, le rendono difficile conquistare le preferenze dei giudici e portano il marito, interpretato da un superlativo Sebastian Stan, a ideare un piano per spaventare Kerrigan.

Perché vederlo: Gillespie ha avuto a disposizione un cast strepitoso, che comprende anche Allison Janney nel ruolo di LaVona e Paul Walter Hauser in quello del criminale inetto Shawn Eckhardt.

Tonya, con uno stile scorrevole e una buona dose di empatia nei confronti di Harding, offre uno sguardo unico e umano su un dramma alimentato da abusi e voglia di vincere a ogni costo, senza dimenticare un approccio interessante al modo in cui le donne vengono giudicate in una disciplina in cui le aspettative e gli stereotipi sono all'ordine del giorno.

Dove vederlo: Tonya è disponibile in streaming, in abbonamento su TimVision. Il film è disponibile per il noleggio o l'acquisto anche su Prime Video, Chili, Apple TV, Google Play e Rakuten TV.

3. Quattro sottozero

Cool Runnings - Quattro sottozero: una scena del film

I Giochi olimpici invernali di Calgary, che si sono svolti nel 1988, sono ricordati principalmente grazie all'impresa della nazionale di bob della Giamaica. Il film disneyano Cool Runnings - Quattro sottozero ripropone con successo la storia del team che, da un'idea del velocista Derice Bannonck, porterà alla memorabile partecipazione alle Olimpiadi.

Insieme a Sanka Coffee, Yul Brenner e Junior Bevil, l'atleta riesce infatti, con successo e contro ogni aspettativa, ad approdare all'importante evento sportivo dove non manca un po' di diffidenza e rifiuto per quella presenza così insolita e bizzarra tra gli sport invernali. Dopo un po' di titubanza, i giamaicani riescono tuttavia a conquistare l'affetto, il rispetto e l'ammirazione del pubblico e degli altri atleti.

Perché vederlo: il film diretto negli anni '90 da Jon Turteltaub è un mix di buoni sentimenti, positività, allegria e vittoria morale. L'interpretazione di John Candy nel ruolo dell'allenatore Iriving 'Irv' Blitzer e la storia all'insegna del riscatto e di puro spirito olimpico continua da decenni a conquistare gli spettatori, offrendo inoltre uno sguardo a una delle partecipazioni più memorabili nella storia delle Olimpiadi.

Dove vederlo: la commedia Quattro sottozero è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati. Si può acquistare o noleggiare su Prime Video, TimVisione, Google Play, Apple TV.

4. Spinning Out

Spinning Out: in primo piano la protagonista Kaya Scodelario

Netflix, nel 2020, ha proposto la serie Spinning Out, ambientata nel mondo del pattinaggio.

Nonostante una buona accoglienza da parte del pubblico, che continua a richiederne un ritorno con una seconda stagione, lo show è stato cancellato a pochi mesi dal debutto.

Sugli schermi si raccontava la storia di Kat Baker, interpretata da Kaya Scodelario. La giovane pattinatrice, dopo un infortunio, deve abbandonare la sua carriera, ma riesce successivamente a ritornare sul ghiaccio facendo coppia con Justin Davis (Evan Roderick), con cui cerca di realizzare il suo sogno olimpico.

I dieci episodi dello show ideato da Samantha Stratton danno spazio anche a problemi personali e, anche in questo caso, alla rappresentazione delle rivalità e delle tensioni che si celano dietro le performance spettacolari ed emozionanti per cui vengono ricordati gli atleti.

Perché vedere la serie: Spinning out non brilla per originalità nella trama, scivolando ben presto in relazioni stereotipate e situazioni già viste, ma regala agli appassionati di pattinaggio di figura numerosi easter egg, dalla presenza del famoso pattinatore Johnny Weir ai costumi ispirati a quelli indossati in gara dalla campionessa olimpica Tessa Virtue, senza dimenticare citazioni e riferimenti che i fan di questo sport sapranno riconoscere e apprezzare.

Dove vederla: la sua unica stagione è disponibile su Netflix per tutti gli abbonati.

5. Heated Rivalry

Hudson Williams e Connor Storrie si scontrano in Heated Rivalry

Il vero fenomeno mediatico della fine 2025, ora disponibile anche in Italia su HBO Max, è una presenza immancabile in ogni binge watching "olimpico". Al centro della trama di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione)c'è la travagliata storia d'amore tra i giocatori di hockey Shane Hollander e Il'ja Rozanov, interpretati da Hudson Williams e Connor Storrie.

I due giovani, che giocano per due squadre rivali sul ghiaccio, si incontrano e si avvicinano, costruendo nel corso degli anni un legame che viene mantenuto segreto e segna la loro vita, dentro e fuori dal ghiaccio, essendo due campioni in uno sport in cui fare coming out viene ancora visto come potenzialmente pericoloso per la propria immagine e carriera.

L'adattamento televisivo dei romanzi di Rachel Reid, ideato da Jacob Tierney, ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo e trasformato in due star i protagonisti, coinvolti persino come tedofori di Milano Cortina 2026.

Perché vedere la serie: I sei episodi che compongono la prima stagione hanno saputo andare oltre gli stereotipi offrendo un ritratto umano e profondo della nascita di un legame e della capacità di andare oltre le aspettative e i limiti della società.

L'evoluzione del rapporto tra i due personaggi principali, anche grazie alla presenza della sottotrama legata alla coppia composta da Scott e Kip, ha saputo conquistare il pubblico e permettere a molti atleti di riconoscersi nelle difficoltà e nelle emozioni al centro della trama, offrendo una storia d'amore credibile, realistica e ben posizionata al centro di una realtà come quella dell'hockey canadese.

Dove vederla: la serie fenomeno del 2025 è disponibile in abbonamento su HBO Max.

6. Finding her Edge

Finding Her Edge. Una scena della serie

Il nuovo progetto Netflix ambientato nel mondo del pattinaggio, nonostante una qualità inferiore rispetto a Spinning out, è riuscito a ottenere il rinnovo per una seconda stagione, forse sfruttando a proprio favore la spinta dell'attenzione nei confronti delle Olimpiadi invernali di questo 2026.

Gli episodi di Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio, anche in questo caso basati su un romanzo, seguono la giovane Adriana, divisa tra l'amore per il suo nuovo partner sul ghiaccio Bradyen e il suo ex fidanzato Freddie.

Il romanzo scritto da Jennifer Iacopelli, che non è privo di riferimenti a classici della letteratura come quelli firmati da Jane Austen, propone ancora una volta un triangolo sentimentale, sfruttando il fascino della disciplina sportiva per offrire un pizzico di originalità in più rispetto ai tanti teen drama che sono approdati recentemente in streaming.

Perché vedere la serie: senza particolari pretese, Finding her edge è un guilty pleasure confezionato su misura per il binge watching. Le situazioni sono piuttosto prevedibili, ma comunque coinvolgenti, e la storia scivola veloce e rapida come le lame sul ghiaccio.

I fan del pattinaggio di figura potranno inoltre apprezzare alcune presenze tra le controfigure, tra cui i pattinatori canadesi Nadiaa Bashynska e Peter Beaumont, e i cameo dei recenti vincitori della medaglia di bronzo nella danza Piper Gilles e Paul Poirer, ma anche della coppia britannica Lilah Fear e Lewis Gibson.

Dove vederla: la prima stagione della serie è disponibile in abbonamento su Netflix.

7. Eddie the Eagle

Eddie the Eagle: Hugh Jackman e Taron Egerton discutono la strategia di gara

La vera storia di Eddie Edwards, il primo atleta britannico a rappresentare il Regno Unito nel salto con gli sci nel 1988 è alla base del film diretto da Dexter Fletcher con star Hugh Jackman e Taron Egerton.

Il racconto, con al centro resilienza e determinazione, segue come il giovane Eddie insegua il sogno di partecipare alle Olimpiadi fin da bambino, pur facendo i conti con la mancanza di sostegno e comprensione da parte del padre.

La determinazione del giovane, al centro di Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, lo porta a tentare di qualificarsi alle Olimpiadi invernali in una disciplina in cui il Regno Unito non partecipava da oltre 60 anni, trovando un alleato nell'allenatore Bronson Peary, dal passato travagliato. Nonostante i tentativi di escludere Eddie dalla competizione olimpica e il disprezzo degli altri atleti, Eddie conquista il pubblico e sorprende avversari e i funzionari olimpici britannici trasformandosi in un eroe.

Perché vederlo: Il film, sostenuto anche da una colonna sonora composta da Gary Barlow e che comprende brani inediti di star della musica britannica, regala un racconto non privo di momenti divertenti e tante emozioni.

La storia curiosa alla base del progetto e le ottime interpretazioni dei protagonisti, un po' come accaduto con Quattro sottozero, sostengono una narrazione edificante e in grado di scaldare il cuore.

Dove vederlo: il film è disponibile solo per il noleggio o l'acquisto su Amazon Prime Video, Rakuten TV, TimVision, Google Play e Apple TV.

8. Blades of glory

gli atletici Will Ferrell e Jon Heder in una scena di Blades of Glory

La commedia cult con star Will Ferrell e Jon Heder diretta da Will Speck e Josh Gordon offre un irriverente, e irresistibile, racconto ambientato nel mondo del pattinaggio.

Blades of Glory, realizzato nel 2007, racconta la storia dell'arrogante Chazz Michael Michaels, che ha un enorme successo con le donne, e del talentuoso Jimmy MacElroy, considerato un prodigio piuttosto effeminato e amato dal pubblico.

I due rivali, dentro e fuori le piste di pattinaggio, sono protagonisti di una rissa sul podio che li porta a essere esclusi da ogni competizione a causa della dimostrazione di poca sportività. Non riuscendo a trovare una soluzione ai loro problemi fuori dalla pista, Jimmy e Chazz cercano di sfruttare a proprio favore il fatto di poter competere nel pattinaggio di coppia.

Perché vederlo: il talento comico dei protagonisti - che comprendono anche Jenna Fischer, Will Arnett e Amy Poehler - rendono Blades of Glory un cult in grado di resistere alla prova del tempo.

L'uso di location usate realmente per le Olimpiadi, come lo Stadio Olimpico di Montreal e una colonna sonora irresistibile, impreziosiscono un film che è ritornato recentemente alla ribalta grazie a una memorabile conferenza stampa ai campionati nazionali americani in cui è stato citato dalla pattinatrice Alysa Liu.

Dove vederlo: il film è disponibile solo per il noleggio o l'acquisto su Amazon Prime Video, Rakuten TV, TimVision, Google Play, Chili e Apple TV

9. Erano ragazzi in barca

Erano ragazzi in barca: una scena del film

George Clooney si è messo alla prova con un film ambientato nel mondo dello sport in occasione di Erano ragazzi in barca, ispirato al romanzo scritto da Daniel James Brown e alla storia vera della squadra di canottaggio statunitense che ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Berlino nel 1936.

Nel film si racconta infatti come una squadra di canottieri, nonostante i pronostici a sfavore, siano riusciti a superare ogni difficoltà e offrire un racconto all'insegna della speranza e della positività in un periodo storico difficile e cupo come quello della Grande Depressione.

Perché vederlo: nonostante un'accoglienza piuttosto fredda da parte della critica, l'interpretazione di Joel Edgerton nel ruolo dell'allenatore Al Ulbrickson, e dei giovani protagonisti riesce a distinguersi. Ispirandosi a grandi classici come Momenti di gloria, il film porta alla luce una storia poco conosciuta, ma significativa e in grado di conquistare il cuore degli spettatori.

Dove vederlo: è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video ma solo per gli abbonati a MGM+.

10. Castelli di ghiaccio

Nel 1978 è arrivato sugli schermi un film che ha commosso intere generazioni di spettatori con una storia d'amore e di passione per lo sport. Castelli di ghiaccio, diretto da Donald Wrye, segue infatti la giovane Alexis Winston mentre insegue il suo sogno di diventare una campionessa. La pattinatrice, che cerca di mantenere il suo legame con il giocatore di hockey Nick, subisce tuttavia un incidente che le fa perdere la vista e, apparentemente, la possibilità di raggiungere il suo obiettivo.

Perché vederlo: il film drammatico con star Robby Benson e Lynn-Holly Johnson è diventato nel corso degli anni un piccolo cult in grado di emozionare e lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori. Il progetto è impreziosito dalla canzone Through the Eyes of Love, interpretata da Melissa Manchester, e assicura un ingente uso di fazzoletti sull'epilogo strappalacrime.

Dove vederlo: il film è disponibile per l'acquisto e il noleggio su Amazon Prime Video, YouTube e Apple TV.