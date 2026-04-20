Heated Rivalry, la seconda stagione cambierà un personaggio chiave della storia

Il creatore di Heated Rivalry, Jacob Tierney, è immerso nella fase di pre-produzione della seconda stagione della serie HBO Max, e ha recentemente suggerito la direzione che prenderà la storia di Shane e Ilya, passati dall'essere rivali ad amanti.

Fortunatamente, può contare sul romanzo di Rachel Reid, The Long Game, come modello. I protagonisti Connor Storrie e Hudson Williams, che interpretano rispettivamente Ilya Rozanov e Shane Hollander, hanno vissuto un'ascesa fulminea sin dalla prima puntata della serie e la seconda stagione è destinata ad approfondire notevolmente i loro personaggi. Inoltre, ne introdurrà di nuovi.

Shane Hollander e Ilya Rozanov in conferenza stampa

Heated Rivalry, in arrivo un grande cambiamento nella seconda stagione

Tierney aveva già confermato che Troy Barrett, il protagonista del romanzo Role Model di Reid, sarebbe apparso anche nella seconda stagione della serie e ora lo sceneggiatore e regista ha rivelato che la sua storia sarà ancora più cupa rispetto a quella dei libri. Come riportato da Entertainment Weekly, Tierney si trovava a New York per il BookCon 2026, dove ha partecipato a una tavola rotonda con i giornalisti presenti.

Durante l'intervista, Tierney ha confermato che la seconda stagione di Heated Rivalry adatterà effettivamente Role Model, il quinto libro della serie di Reid che introduce Troy quando viene ceduto agli Ottawa Centaurs, la nuova squadra di Ilya.

I nuovi episodi presenteranno anche Harris Drover, il responsabile dei social media dei Centaurs. Tuttavia, Tierney anticipa che il percorso di Troy non sarà facile, riconoscendo che, nel libro, è un "ragazzo davvero tormentato" e che la seconda stagione "approfondirà questo aspetto ancora di più", dato che "Troy è piuttosto tormentato nella serie".

Hudson Williams e Connor Storrie si scontrano in Heated Rivalry

Qual è la storia di Troy nei romanzi di Game Changers

La storia di Troy è già di per sé piuttosto cupa, quindi è interessante che Tierney la stia approfondendo ulteriormente. Nei romanzi, quando Troy viene ceduto da Toronto, nasconde accuratamente la propria omosessualità e sta affrontando il crollo della sua amicizia con Dallas Kent, il suo ex compagno di squadra accusato di violenza sessuale da diverse donne. Oltre al disgusto che prova per se stesso, Troy deve fare i conti con il fatto di aver assecondato il comportamento scorretto di Dallas sia sul ghiaccio che fuori. I Centaurs e lo stesso Ilya Rozanov potrebbero essere l'unica ancora di salvezza per Troy.

Al momento, non è ancora stato annunciato alcun casting per la seconda stagione di Heated Rivalry, quindi non è chiaro chi interpreterà Troy, Harris o altri giocatori dei Centaurs. Jack Innanen, protagonista di Adults and Big Mistakes, ha lasciato intendere di essere in trattative per recitare nella serie, anche se molti ipotizzano che interpreterà Wyatt Hayes, un altro giocatore dei Centaurs.

Quando esce in streaming Heated Rivalry 2

Tierney aveva già accennato in precedenza alla possibilità che The Long Game potesse essere suddiviso in più stagioni di Heated Rivalry. Dopo aver lavorato da solo alla prima stagione, Tierney sta collaborando con un altro autore per la seconda stagione: Michael Goldbach. Il fenomeno mondiale, la cui prima stagione è arrivata anche in Italia su HBO Max, tornerà nella primavera del 2027, con le riprese che dovrebbero iniziare nel corso di quest'estate.