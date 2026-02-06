Heated Rivalry: ecco chi sono i tedofori delle Olimpiadi, protagonisti della serie

Protagonisti della cerimonia di apertura a Milano delle Olimpiadi invernali, nella serie targato HBO Max sono giocatori di hockey. Ma chi sono Hudson Williams, Connor Storrie e François Arnaud?

Heated Rivalry. Un nome che avrete sentito rimbombare a più non posso, anche solo se frequentate i social e non siete particolarmente appassionati di sport.

Una scena della serie

Si tratta di una serie tv ambientata nel mondo dell'hockey canadese in cui due giocatori rivali (da qui il titolo) rimangono attratti l'uno dall'altro fino a non riuscire più a resistersi, ma senza sapere come affrontare la questione in un contesto sportivo maschile come l'hockey. Perché tanto scalpore? E chi sono queste giovani promesse di cui tutti parlano? Pensate che sono addirittura venute in Italia di recente. Ma come mai? Scopriamolo in attesa dell'arrivo dal 13 febbraio su HBO Max.

Heated Rivalry: chi sono i protagonisti?

Sono tre i principali "giocatori" al centro della serie, tratta dall'omonima saga di libri di successo su Wattpad: Shane Hollander, Ilya Rozanov, Scott Hunter. A dargli rispettivamente corpo e volto sullo schermo sono Hudson Williams, Connor Storrie e François Arnaud.

Williams è un attore canadese, proprio come il suo personaggio che gioca per il Montreal. Dopo alcune apparizioni fugaci in show come Tracker, ha il suo primo ruolo da protagonista in questa serie "che scotta" ma ha anche una carriera da regista di cortometraggi già avviata a soli 25 anni, oltre ad una nascente carriera da modello.

Lo stesso vale per Storrie, americano che ha imparato un credibile accento russo data la provenienza del suo personaggio, Rozanov, che ha una difficile situazione familiare in patria e gioca per la squadra di Boston.

Shane Hollander e Ilya Rozanov in conferenza stampa

I due hanno trascorso un mese insieme in un cottage (quando vedrete la serie coglierete l'ironia di questo dettaglio) per volere del creatore Jacob Tierney, in modo che potessero creare quella giusta chimica. Dal successo popolare scoppiato prima in Canada poi negli Stati Uniti e poi - grazie al passaparola dei social e alla forza della comunità LGBTQIA+ - un po' dappertutto, è chiaro come siano riusciti nel proprio intento: trasmettere tutta la varietà di sentimenti di Ilya & Shane.

Chi interpreta Scott & Kip e cosa c'entrano con Shane & Ilya?

Heated Rivalry. François Arnaud e Hudson Williams insieme in scena

François Arnaud, anche lui canadese, interprete di Scott Hunter, è più conosciuto: potreste averlo visto (e apprezzato) nel folgorante film d'esordio di Xavier Dolan J'ai tué ma mère oppure in alcune serie: è stato Cesare Borgia nella serie sulla famiglia italiana del XV e XVI secolo, l'ex fidanzato di Jane Doe in Blindspot, il concorrente Tommy Castelli nel reality di UnREAL, Manfred Bernardo nella sfortunata Midnight, Texas e il fidanzato segreto del coach Scott in Yellowjackets. Voci sui social volevano addirittura una frequentazione dietro le quinte tra lui e Storrie poiché sono stati visti insieme fuori dal set, ma sono state smentite.

Robbie G.K., che è Kip, è invece emergente come Hudson & Storrie: potreste averlo adocchiato nella recente Overcompensating (che parla proprio di coming out, ma al college). I due personaggi provengono sempre dalla saga di libri originaria, e si riveleranno determinanti per la storia d'amore tra Ilya & Shane: non vi sveliamo ancora in che modo.

Hudson Williams & Connor Storrie: il successo della coppia

Hudson Williams e Connor Storrie in una scena di Heated Rivalry

La passione tra i due protagonisti di Heated Rivalry - poi diventata amore - sullo schermo ha fatto impazzire i cuori (e i lombi) di spettatori e spettatrici, portando avanti un dialogo social tuttora in corso. Tanto che addetti ai lavori e artisti di vario tipo si sono appassionati allo show: prima Donatella Versace che aveva condiviso una storia Instagram sul cottage; poi Kristin Davis di Sex and the City è rimasta ossessionata dalla soundtrack che ha ripescato un brano come All the Things She Said del duo musicale russo t.A.T.u. in una scena clou; infine in questi giorni durante la promozione del suo Cime tempestose la regista Emerald Fennell ha consigliato la serie alla protagonista Margot Robbie durante un'intervista (tutto torna pensando ai loro gusti audiovisivi).

Una non-coppia la cui presenza è stata sfruttata a livello di promozione: Storrie si è riunito con il suo co-star di Heated Rivalry, Williams, nella serie audio erotica fantasy romance Ember & Ice, prodotta per la piattaforma Quinn, dando voce al personaggio di Dane (i tre episodi sono stati pubblicati tra il 30 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026).

Hudson Williams e Connor Storrie ai Golden Globes

Ma non è l'unica volta. I due hanno presentato un premio ai Golden Globe: raramente accade alle star appena nate, ma è anche una testimonianza del potere (positivo) dell'amplificazione dei social. La non-coppia ha confermato la propria chimica e una certa dose di auto-ironia oltre che la presenza scenica su un palco così importante. Non era per niente scontato vista la giovane età e la poca esperienza.

Ma si vede che Heated Rivalry è stata un'ottima palestra dato che i due hanno saputo scherzare sul fatto che, grazie alla scene di sesso gay abbastanza esplicite - come non se ne vedevano dai tempi di Looking e Queer as Folk - tutto il mondo li aveva già visti nudi.

Dallo sport finto a quello vero: le due giovani star come tedofori alle Olimpiadi 2026

Ovviamente la storia non finisce qui: i due sono stati selezionati come tedofori ufficiali per partecipare alla staffetta della torcia olimpica durante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lo sport (finto) che incontra lo sport (vero): i due si sono presentati a sorpresa a Feltre in mezzo alle persone per fare la staffetta, due settimane prima dell'inaugurazione ufficiale.

Hudson Williams e Connor Storrie reggono la torcia olimpica

Non l'unico "crossover" tra realtà e fantasia: HBO Max, da poco approdata in Italia (leggi la nostra guida) infatti trasmetterà i Giochi Olimpici per tutti gli abbonati in Europa, inclusi Italia e Germania, oltre che su Discovery+ in diversi territori.

Ma questa non l'unica comparsa: a gennaio, Williams ha fatto il suo debutto come modello in passerella, aprendo la sfilata di Dsquared² alla settimana della moda di Milano. Lo ha fatto da solo, dichiarando "Se ci vengono offerti gli stessi eventi, ci diciamo: 'A quale andrai? Ok, io andrò a una diversa'. Siamo artisti testardi ed egoisti. Siamo tipo 'Ti amo, ma non voglio fare tutto con te'". Un segno che i due stiano cercando di non vivere in simbiosi nelle ospitate. Storrie condurrà infatti senza il co-star una puntata del Saturday Night Live a fine febbraio, insieme ai Mumford & Sons. Siete pronti ad innamorarvi anche voi di queste giovani promesse?