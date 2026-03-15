Heated Rivalry 2: Hudson Williams svela la parola con cui definirebbe i nuovi episodi

L'interprete di Shane, sul red carpet degli Oscar 2026, ha anticipato un dettaglio del prossimo capitolo della storia di Shane e Ilya.

La serie Heated Rivalry è diventata un fenomeno mediatico in tutto il mondo e, sul red carpet degli Oscar 2026, il protagonista Hudson Williams ha rivelato con quale parola definirebbe la stagione 2.

L'interprete di Shane ha infatti risposto alle domande di Variety parlando dell'esperienza vissuta negli ultimi mesi e di cosa gli riserva il futuro.

Una parola per descrivere la stagione 2

Hudson Williams ha rivelato che essere per la prima volta gli Oscar, grazie al successo di Heated Rivalry, è un'esperienza surreale e gratificante.

L'interprete di Shane Hollander, il giocatore di hockey che inizia una relazione con Ilya Rozanov, ha quindi parlato di cosa possono aspettarsi i fan dal ritorno dello show, previsto per il 2027.

L'attore ha quindi rivelato cosa possono aspettarsi i fan dai prossimi episodi con una sola parola, ma molto chiara: "Sesso".

Hudson, ai microfoni di Variety, lo ha persino ribadito una seconda volta.

Quando ritornerà Heated Rivalry

Gli spettatori possono attendersi il ritorno di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione), distribuito in Italia grazie a HBO Max, tra circa un anno. Il creatore dell'adattamento televisivo dei romanzi di Rachel Reid ha infatti recentemente confermato che le tempistiche stanno venendo rispettate. Le riprese dovrebbero quindi iniziare in estate.

Nel cast della serie, oltre a Hudson William e Connor Storrie nei ruoli di Shane e Ilya, ci sono anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.

La scrittrice Rachel Reid, ha tuttavia rivelato che la pubblicazione del prossimo romanzo della serie Game Changers, Unrivaled, è stata posticipata al mese di giugno 2027 a causa dei tanti impegni avuti negli ultimi mesi e al peggioramento delle sue situazioni fisiche per colpa del Parkinson contro cui lotta da tempo.