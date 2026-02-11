Finding Her Edge: come la serie Netflix rilegge Jane Austen

La serie, approdata in streaming prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali, è tratta dai romanzi young adult di Jennifer Iacopelli che hanno un debito dichiarato nei confronti della scrittrice britannica

Finding Her Edge è davvero ispirata a Persuasione di Jane Austen? È la domanda che molti spettatori si stanno ponendo dopo aver notato evidenti richiami tematici e narrativi tra la nuova serie Netflix e il celebre romanzo dell'autrice inglese.

Tra seconde possibilità, amori interrotti dal tempo e protagoniste chiamate a confrontarsi con le proprie scelte passate, il collegamento con la storia di Anne Elliot e del capitano Wentworth sembra tutt'altro che casuale.

Ma si tratta di una vera e propria ispirazione dichiarata o di un omaggio più sottile alla tradizione romantica austeniana? E in che modo la serie rilegge le tematiche della scrittrice britannica?

Finding Her Edge. Confronto tra sorelle

Il legame con Persuasione di Jane Austen

La conferma che serie e libro sono legati arriva dallo showrunner di Finding Her Edge, Jeff Norton, il quale ha affermato: "Il bello di Jane Austen è che ha creato i prototipi di molte delle dinamiche romantiche e dei tropi che oggi ci piacciono tanto. Il romanzo su cui è basata la serie è ispirato a Persuasione di Jane Austen".

Poi ha approfondito: "In Persuasione ci sono la tenuta di famiglia in rovina, il vecchio amore, il nuovo amore e il dramma tra sorelle. Quindi c'è tutto. E una delle cose più divertenti da fare è stata inserire tutto questo nella serie".

"Spero che lo noterete in alcune piccole sequenze, piccoli easter egg dedicati a Jane Austen. Volevamo davvero rendere omaggio a Jane Austen. Sappiamo che ci sono molti fan della sua letteratura; nel corso degli anni ci sono stati molti adattamenti dei suoi libri. Volevamo offrire a quei fan qualcosa di divertente e interessante da guardare", ha concluso.

Dal romanzo alla serie: le origini di Finding Her Edge

Una foto della famiglia e scuola Russo

Lo show nasce dalla trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo young adult di Jennifer Iacopelli, pubblicato nel 2022 e diventato un piccolo fenomeno nel panorama Young Adult grazie alla sua combinazione di sport, romanticismo e temi di crescita personale.

La produttrice canadese WildBrain ha acquisito i diritti del libro, affidando l'adattamento televisivo agli sviluppatori Shelley Scarrow e Jeff Norton, noti rispettivamente per il loro lavoro su Degrassi: The Next Generation e Geek Girl.

Il rinnovo di Netflix per la seconda stagione

Netflix ha ufficialmente rinnovato Finding Her Edge per una seconda stagione. L'annuncio è arrivato nei primi giorni di febbraio, poche settimane dopo il debutto della prima stagione sulla piattaforma, e conferma che la storia delle sorelle Russo tornerà con nuovi episodi.

La decisione di dare il via libera alla stagione 2 è stata motivata dall'ottima performance di Finding Her Edge su Netflix: la serie è entrata nella Top 10 globale e ha accumulato oltre 12 milioni di visualizzazioni, rimanendo nelle classifiche di numerosi paesi anche dopo il lancio.

Gli altri adattamenti di Jane Austen presenti su Netflix

Keira Knightley e Matthew MacFadyen in Orgoglio e Pregiudizio

Tra i titoli più recenti c'è Persuasione (2022), con Dakota Johnson e Cosmo Jarvis, e ovviamente il classico del 2005 Orgoglio e pregiudizio con Keira Knightley e Matthew Macfayden protagonisti. In catalogo c'è anche l'adattamento di Ragione e sentimento firmato dal maestro Ang Lee.

Inoltre, lo streamer ha in cantiere nuove produzioni legate all'autrice, tra cui una miniserie in sei parti di Orgoglio e Pregiudizio, con Emma Corrin, Jack Lowden e Olivia Colman, che punta a rileggere il romanzo in una veste fedele ma accessibile al pubblico moderno.

Impossibile non citare anche Bridgerton. La serie Netflix prende spunto dall'atmosfera dei romanzi austeniani - il mondo dell'alta società inglese, i balli, le relazioni sentimentali e le dinamiche sociali - ma la reinterpreta in chiave moderna, inclusiva e audace, con una colonna sonora contemporanea, intrighi più espliciti e una maggiore diversità nel cast. Su queste pagine trovate la recensione di Bridgerton 4.