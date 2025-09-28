Dal Central Perk al Peach Pit, i migliori pub e ristoranti delle serie tv

Iniziare la giornata col piede giusto, con un caffè o una cioccolata calda. Darsi appuntamento per bere o mangiare qualcosa, e quindi chiarirsi, lasciarsi, litigare o fare pace. Sorseggiare una birra con gli amici, un cocktail, un bicchiere di vino. Ritagliarsi uno spazio per sé alla fine di una lunga giornata di lavoro. Ma anche lavorarci o gestire un locale e avere a che fare con la più svariata, insopportabile, folle e adorabile clientela mai vista.

Non c'è un attimo di pace nella tavola calda di 2 Broke Girls

Tante possono essere le funzioni di un bar, una tavola calda, un ristorante, un pub nella serialità televisiva, spesso luogo di ritrovo per i protagonisti che possono fare un punto su ciò che sta accadendo per gli spettatori, oppure dimostrarsi utile ad ospitare speciali guest star. Andiamo a riscoprire i migliori locali delle serie tv.

Central Perk

Una delle mitiche esibizioni di Phoebe

Non possiamo non iniziare dal ritrovo per antonomasia, il Central Perk di Friends, ancora presente al tour dei Warner Bros. Studios quando li si visita. Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe e Joey - tra una tazza di caffè e l'altra - si sono scambiati l'amicizia più sincera e duratura vista in tv nella Grande Mela. E poi, come dimenticare Rachel che quando ci lavorava sbagliava sempre tutte le ordinazioni oppure le esibizioni (si possono davvero chiamare così) di Gatto Rognoso?

Peach Pit

Tutti in posa

C'è un altro locale che urla a gran voce anni '90, ma sulle assolate spiagge della California, ed è il Peach Pit di Beverly Hills, 90210, con vista mare. Gestito da Nat Bussicchio, che vede questi ragazzi crescere elargendo, di tanto in tanto, consigli paterni, proprio come una seconda famiglia per Brandon, Brenda, Steve, Kelly, Andrea, Dylan e David.

Arnold's

Una scena di Happy Days

La famiglia Cunningham e il loro "figlio" acquisito Fonzie non sono stati protagonisti solo del primo Salto dello Squalo televisivo ma anche di una delle tavole calde più conosciute e amate della tv. Stiamo parlando di Arnold's il drive-in a Milwaukee che in Happy Days tenne banco davanti al pubblico come luogo di ritrovo prediletto per il protagonista Richie e i suoi amici, tra cui ovviamente il mitico Arthur Fonzarelli.

MacLaren's

Un brindisi tra amici in 'How I Met Your Mother'

Un altro gruppo di amici che cerca l'anima gemella - e un modo per diventare adulti - in quel di New York è quello formato da Ted, Marshall, Lily, Barney e Robin in How I Met Your Mother, per molti l'erede di Friends. Ted è la voce narrante di tutta la serie e si ritrova con gli altri al MacLaren's, un pub in stile irlandese che prende spunto dal vero McGee's newyorchese, frequentato dai creatori Carter Bays e Craig Thomas, tanto che l'hanno chiamato come l'assistente del primo, Carl MacLaren, che ha dato il nome anche al barista.

Monk's Café

Seinfeld: una scena dell'episodio The Contest

Sitcom che vai, locale che trovi. Complice il fatto che le situation comedy venivano girate abitualmente con pubblico dal vivo e pochi ambienti, tra cui appunto un bar o ristorante. In Seinfeld, ambientata ancora nella Grande Mela, c'è il Monk's Cafe, dove i quattro protagonisti Jerry, George, Elaine e Cosmo si incontrano: la sua facciata è nella realtà quella del vero Tom's Restaurant, che si può trovare al 2880 di Broadway, nel quartiere Morningside Heights a Manhattan.

Cheers

Il locale di Cin Cin.

Cin Cin non è solo un augurio ma anche il nome del locale di Boston che dà il titolo alla sitcom omonima, proprio per far capire quanto era centrale ai fini della trama la sua presenza. Avventori, clienti abituali, camerieri e baristi: le vite di tutti loro, a partire dal proprietario Sam Malone e dalla nuova arrivata Diane Chambers, si intrecciano inevitabilmente, segnando il loro futuro.

I Fratelli Crane si godono un caffè

Tanto da far nascere lo spin-off Frasier ambientato a Seattle, dove c'è il Café Nervosa in cui i due fratelli protagonisti, Frasier e Niles Crane, vanno abitualmente perché è raffinato e propone miscele esclusive e particolari di caffè; al contrario del Duke's, rozzo e preferito dal padre ex poliziotto dei due, Martin. Anche nel revival di quest'ultimo ci sarà un locale, a Boston, che ricorda l'originale Cheers.

Chock'lit Shoppe di Pop Tate

Riverdale: K.J. Apa e l'attrice Lili Reinhart in The River's Edge

Riverdale, il teen mystery drama tratto dai fumetti Archie Comics ha una location abituale ritrovo dei protagonisti, utilizzata anche per molte delle immagini promozionali, compreso un episodio in stile anni '50. Stiamo parlando del Chock'lit Shoppe di Pop Tate. Nella realtà si trova a Vancouver, talmente realistico che un camionista parcheggiò lì il suo 18-wheeler, convinto che fosse vero ed aperto.

Granny's Diner

Once Upon a Diner

Anche i protagonisti delle favole hanno il loro luogo di ritrovo, soprattutto se non ricordano chi sono e vivono sotto falso nome a Storybrooke, nel Maine, per una maledizione lanciata dalla Regina Cattiva di Biancaneve. Il Granny's Diner è la tavola calda di C'era una volta, gestita dalla Nonna di Cappuccetto Rosso. Infatti nel locale lavora anche sua nipote Ruby.

Merlotte's Bar & Grill

Sam Trammell è Sam Merlotte

Nella serie HBO vampiresca di Alan Ball, True Blood, ambientata nella calda e appiccicaticcia Bon Temps in Lousiana c'è il Merlotte's Bar & Grill, il cui proprietario è Sam Merlotte e dove lavorano alcuni protagonisti: Sookie Stackhouse e Arlene Fowler. Nonché Lafayette Reynolds, cugino di Tara, la migliore amica di Sookie, gay dichiarato, cuoco e spacciatore di sangue di vampiro, la droga più in voga del momento. Gli hamburger che friccicano sulla griglia sono all'ordine del giorno.

Tric

Se c'è un locale che ha segnato gli anni 2000 questo è sicuramente il Karen's Café di One Tree Hill che la donna avvia pensandolo per tutte le età e per affidarlo successivamente a Peyton che lo chiama Tric con la musica come obiettivo principale in modo da poter ospitare vari artisti. Nella realtà l'interprete Hilarie Burton era un'ex VJ di MTV e le guest musicali del teen drama non si contano.

Cheesecake Factory

Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco in una scena dell'episodio The Hamburger Postulate di The Big Bang Theory

In The Big Bang Theory sia Penny, la ragazza che scombussola la vita dei due nerd Leonard e Sheldon, sia Bernadette, che sconvolgerà invece quella di Howard, lavorano alla ** Cheesecake Factory**. Tipica catena americana e location frequente soprattutto nelle prime stagioni della comedy. Curiosamente, il luogo di ritrovo preferito dai protagonisti, anche per scambiarsi notizie e aneddoti, è però la fumetteria di Stuart.

Williamsburg Diner

Le due protagoniste di 2 Broke Girls

Se c'è un cosplay visto frequentemente alle fiere del fumetto negli ultimi anni questo quello è rappresentato sicuramente dalle 2 Broke Girls Max e Caroline, le spiantate cameriere del Williamsburg Diner nei bassifondi di Brooklyn. Non necessariamente pulito e disinfettato, ha una dubbia clientela (occhio agli hipster), un proprietario coreano che vuole fare fortuna, un cassiere afroamericano appassionato di musica (e di marijuana) e un cuoco ucraino sboccato e sguaiato.

Mel's Diner

Il Mel's Diner della sitcom Alice.

A proposito di tavole calde iconiche della tv, come non nominare il Mel's Diner di Alice, la storica sitcom con protagonista Linda Lavin nel ruolo di Alice dal film Alice non abita più qui di Martin Scorsese. Vedova e con un figlio dodicenne, vuole trasferirsi da una costa all'altra per diventare cantante ma a causa di un guasto alla macchina si ferma a Phoenix, Arizona dove farà amicizia con il proprietario e cuoco, che ha ideato il "Chili di Mel", il piatto forte del locale, e le altre due cameriere, la schietta e grezza Flo e l'ingenua e sbadata Vera.

Luke's Bar

Una mamma per amica: il Luke's nel revival Netflix.

Non si può parlare di bar e ristoranti delle serie tv senza nominare il Luke's, il bar di Luke Danes in Una mamma per amica, nella ridente e pittoresca Stars Hollow, nel Connecticut. Soprattutto se hai una co-protagonista come Lorelai Gilmore che è letteralmente dipendente dal caffè, a qualsiasi ora della giornata. Non sarà un caso che si sia affezionata, più che ad un amico, al proprietario di una caffetteria.

Double R Diner

David Lynch in una scena de I segreti di Twin Peaks.

Se diciamo torta alle ciliegie (la tipica cherry pie) o caffè nero (bollente, "nero come la mezzanotte in una notte senza luna"), cosa vi viene in mente? Ovviamente le ossessioni culinarie dell'agente speciale Dale Cooper che si ritrova a dover indagare qualcosa di molto più grande di lui nella cittadina maledetta di Twin Peaks. Dove? Presso il Double R Diner, la tavola calda caratterizzata da piatti fatti in casa divenuti simbolici, insieme alle ciambelle e al gelato.

Jockey Pub / Alibi Room

L'Alibi Room di Shameless USA.

Due location per due versioni. Shameless, la serie più spregiudicata della tv su una famiglia numerosa e altamente disfunzionale nel quartiere di Chatsworth a Manchester e nel South Side di Chicago. Nell'originale britannico il pub di ritrovo tradizionale è il Jockey Pub mentre nel remake americano, altrettanto apprezzato, c'è l'Alibi Room, gestito da Kevin e Veronica, vicini di casa dei Gallagher.

Taverna di Boe

Tutti da Moe's nei Simpson.

Anche l'animazione ha il suo bar più tipico e si tratta della taverna di Boe (Moe's in originale), gestita dal depresso Boe Szyslak, che cerca periodicamente di suicidarsi e di trovare moglie. Ritrovo abituale di Homer, Lenny, Carl, Barney, Sam e Larry, il locale ha una finestra, nascosta dallo sporco, che si affaccia su un parco giochi, e un numero di telefono: 76484377 (che se scritto su una tastiera a toni, corrisponde al nome Smithers). Ne I Simpson c'è anche il Krusty Burger, catena di fast food di Springfield, che prende il nome da Krusty il Clown. Anche in Futurama ci sono punti di ritrovo dei protagonisti a New New York, l'O'Grady's Pub, l'O'Zorgnax's Pub e il pub dove Bender va abitualmente ad affogare i propri dispiaceri, che non ha un nome.

L'esterno del locale al centro della serie animata.

Ne I Griffin c'è l'Ostrica Ubriaca a Quahog, meta preferita di Peter, Quagmire, Cleveland, Joe e Brian, di proprietà di Horace che alla sua morte viene sostituito da Jerome. Nello spin-off The Cleveland Show invece il ritrovo comune è al Broken Stool ("Lo Sgabello Rotto") di Stoolbend.

Bob's Burgers

Mr. Belcher parla ad uno dei suoi adorati hamburger

A proposito di fast food, è un caso unico quello di Bob's Burgers, titolo della serie animata e nome del locale gestito dalla famiglia Belcher: i coniugi Bob e Linda e i loro figli Tina, Gene e Louise, subito sotto alla casa dove abitano. Tra una (dis)avventura e l'altra per riuscire a tenere in piedi l'attività, ha pochi clienti fidati e una grande passione da parte dell'affittuario per gli hamburger. Il negozio accanto al locale cambia sempre in ogni episodio.

Boar's Nest

Una panoramica in Hazzard.

La cugina Daisy Duke in Hazzard lavora al Boar's Nest, il locale della Georgia dove gli abitanti della serie si ritrovano per ballare e ascoltare musica country bevendo birra. Il proprietario Boss Hogg utilizza vari espedienti per avere delle celebrità musicali ospiti: il più famoso è quello in accordo con lo sceriffo che varia il limite massimo di velocità sui cartelli stradali cittadini in modo da fermare il malcapitato di turno e convincerlo a suonare al locale.

Bronze

Uno degli artisti musicali sul palco

Il Bronze è il locale della fittizia Sunnydale dove si ritrova la Scooby Gang di Buffy - L'ammazzavampiri - ovvero il Signor Giles, Willow e Xander - per affrontare la minaccia della settimana oltre alle proprie pene adolescenziali e amorose. Con la sua atmosfera soffusa, si rifà alla musica indie rock, proprio come le band meno conosciute che ospita nel corso degli episodi, per volere dello stesso responsabile della colonna sonora della serie WB.

Dean & DeLuca

Nella realtà la catena ha chiuso i battenti.

La protagonista della serie di J.J. Abrams Felicity Porter, dopo aver stravolto la propria vita e il proprio sogno di diventare medico per un ragazzo, Ben, trasferendosi a New York, deve trovarsi un lavoro per potersi mantenere. Lo trova alla caffetteria Dean & DeLuca che diverrà sede di molti snodi narrativi importanti nel corso del teen drama, a partire dal triangolo amoroso al centro formato insieme a Noel.

Los Pollos Hermanos

Los Pollos Hermanos, l'evento speciale dedicato a Better Call Saul a Roma

Nel cult Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul esiste la catena immaginaria ad Albuquerque Los Pollos Hermanos. Di fatto una copertura per le operazioni di produzione e distribuzione di metanfetamine di Gus Fring e Max Arciniega, ispirata alle ricette per il pollo fritto degli zii di Gus (simile a quello di KFC).

Il Vesuvio

Si fanno sempre affari al (Nuovo) Vesuvio.

Un ristorante può essere appunto una copertura, come ci insegna la serie con Walter White. Anche I Soprano, la saga mafiosa HBO con protagonista James Gandolfini, utilizzava il Vesuvio nel New Jersey a questo scopo, per coprire tutti i propri traffici illegali. Di proprietà di Artie Bucco, dopo l'incendio (doloso) divenne Il Nuovo Vesuvio.

Da Joe

Da Joe's: una certezza per medici, specializzandi e infermieri di Grey's Anatomy.

L'Emerald City Bar - o semplicemente Da Joe - si trova a Seattle, di fronte al Grey Sloan Memorial Hospital. Ecco perché tutti i protagonisti di Grey's Anatomy si ritrovano lì per bere qualcosa dopo il lavoro, avere un appuntamento, litigare e fare pace. Il suo proprietario Joe, che lo gestisce da 15 anni, diverrà anche un paziente e ad un certo punto ci sarà addirittura una frana nello spin-off Station 19.

Rammer Jammer

Amiche a confronto

Inizialmente di proprietà di Lemon Breeland, per poi essere gestito da Wade Kinsella, il Rammer Jammer è il pub di ritrovo cittadino. La dottoressa Zoe Hart prova a ricostruire la propria vita nella fittizia Bluebell: decisivo per le beghe amorose sue e degli altri personaggi sarà proprio quel ristorante e locale per concerti, anche perché lì incontrerà l'amore della propria vita.