Ben Affleck e la reunion di Friends per il Super Bowl: prima occhiata allo spot tv

Durante i Grammy Awards di domenica, il marchio Dunkin' Donuts ha annunciato il suo ritorno al Super Bowl con un nuovo spot che anticipa ciò che verrà, e sì, anche Ben Affleck è tornato.

Intitolato "No One Can See This", il teaser inizia con Affleck che estrae una VHS etichettata "Network Pilot '95 v3" da un televisore e chiede alle star dei più grandi show degli anni '90 - Matt LeBlanc e Jennifer Aniston di Friends e Jason Alexander di Seinfeld - le loro "reazioni, pensieri, amore o affetto".

Quando Aniston scuote immediatamente la testa, Affleck si mette sulla difensiva. "Ascoltami. Cosa va di moda adesso? Il cringe. Io ho un cringe mostruoso. Un cringe d'oro", afferma, mentre Alexander dubita che in qualche modo si tratti dello stesso uomo che ha diretto Argo, vincitore dell'Oscar come miglior film. "Nessuno, nessuno può vederlo", implora Aniston mentre Affleck le assicura goffamente che "andrà in onda solo una volta". All'evento sportivo più seguito dell'anno.

Il Super Bowl è ormai una tradizione per Ben Affleck

Il nuovo spot del Super Bowl sta rapidamente diventando una sorta di appuntamento fisso per la famiglia Affleck e Dunkin'. Nel 2024, l'attore e regista di Argo ha indossato la tuta DunKings per uno spot trasmesso durante il Super Bowl LVIII, in cui hanno recitato anche il suo amico di lunga data Matt Damon e il quarterback in pensione dei New England Patriots Tom Brady.

Pubblicizzato da Affleck come "il massacro di Boston", il gruppo ha invaso lo studio musicale dell'allora moglie di Affleck, Jennifer Lopez, con grande imbarazzo di quest'ultima. In quello spot memorabile avevano partecipato anche Jack Harlow e Fat Joe.

Poi, nel 2025, Affleck ha riunito la banda, ma ha arruolato suo fratello minore, Casey Affleck, il collega bostoniano Jeremy Strong e i suoi ex co-protagonisti di In cerca di Amy e Dogma, Jason Mewes e Kevin Smith, al posto degli uscenti Brady e Damon.

The Rip - Soldi sporchi: Ben Affleck e Matt Damon in una scena

Il successo in streaming di The RIP con Matt Damon

Oltre a rimanere per settimane al primo posto nella classifica globale e statunitense dei film in lingua inglese della scorsa settimana, Netflix ha annunciato che The Rip ha debuttato con 41,6 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è trattato infatti del miglior debutto per un film originale Netflix dal luglio 2025, quando Un tipo imprevedibile 2, il sequel con Adam Sandler, aveva debuttato con 46,7 milioni di visualizzazioni.

Oltre al successo immediato in streaming, le recensioni di The Rip sono state per lo più positive, portando a un punteggio dell'81% di consensi su Rotten Tomatoes. Nella nostra recensione di The Rip, scriviamo che si tratta di "un thriller poliziesco che funziona, girato come se fosse un western a tinte horror, senza rinunciare all'effetto sorpresa che agita e smuove un finale pieno di colpi di scena".