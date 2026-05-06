Friends, Lisa Kudrow sulla pausa tra Ross e Rachel: "I fan hanno capito male"

Se siete appassionati di Friends, le parole "We were on a break", ovvero "Eravamo in pausa", vi saranno sicuramente familiari, ma secondo la co-protagonista Lisa Kudrow, i fan hanno sempre avuto una lettura sbagliata di tutta la vicenda.

Quelle parole fanno riferimento alla prima rottura tra Ross e Rachel, interpretati da David Schwimmer e Jennifer Aniston, quando il primo tradisce la seconda in un momento in cui lui pensava si fossero presi una pausa dalla relazione.

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L'interpretazione di Lisa Kudrow dell'intera vicenda

Da quasi trent'anni, i fan discutono se Ross abbia fatto bene ad andare a letto con un'altra dopo aver dichiarato che lui e Rachel si erano presi una pausa. L'argomento è talmente delicato che, quando Jimmy Fallon ha sollevato la questione della rottura, la Kudrow ha risposto: "Ora ho paura di parlarne", scrutando il pubblico in studio in cerca di reazioni.

Fallon ha quindi chiesto direttamente: "Qual è la tua opinione? Si erano presi una pausa?". Nonostante la sua iniziale esitazione, l'attrice ha dichiarato con fermezza: "Beh, no. Ma va oltre questo. Va oltre il fatto che ci sia stata una rottura o meno: era un pessimo fidanzato".

Con grande sorpresa di Kudrow, il pubblico è esploso in un coro di approvazione, con applausi e grida di incoraggiamento. "Oh, siete d'accordo! Oh, mi sento meglio", ha detto Kudrow con entusiasmo. "Grazie. Grazie per questo. Grazie a tutti voi".

Perché Ross era un pessimo fidanzato durante Friends

"Abbiamo fatto questa reunion cinque anni fa... eravamo tutti lì a dire: 'Si erano presi una pausa'. Del tipo: 'Rachel, quella bisbetica isterica, non gli permette di andare a letto con altre e non vuole tornare insieme a lui'", ha ricordato Kudrow, prima di ribadire la sua nuova opinione: "Non avrebbe dovuto tornare con lui perché era orribile".

Con il pubblico che la incitava, ha continuato: "Per me è come se non mi importasse se lui sia andato a letto con altre tre donne o con nessuna. Hai avuto una crisi al lavoro, quindi non eri disponibile per qualche notte, e lui è impazzito. E tu pensi: 'Wow!'".

Fallon ha poi chiesto alla star se Schwimmer fosse al corrente della sua opinione sul fatto che il suo personaggio fosse un fidanzato orribile, ma Kudrow è rimasta in silenzio. La sua espressione parlava da sola. "Adesso lo sa", ha scherzato Fallon.

Friends: i colleghi Lisa Kudrow e Matthew Perry

Lisa Kudrow ha ricominciato a vedere Friends dopo la morte di Matthew Perry

La nuova interpretazione di Kudrow del comportamento inadeguato di Ross Geller arriva a pochi anni di distanza da quando l'attrice ha rivelato di aver ricominciato a rivedere Friends dopo la morte di Matthew Perry nel 2023.

"Onestamente, non riuscivo a guardarlo perché è troppo imbarazzante vedersi", aveva dichiarato Kudrow all'Hollywood Reporter all'epoca. "Ma se lo faccio per Matthew, allora va bene. E si tratta solo di celebrare quanto fosse esilarante - ed è questo che voglio ricordare di lui". A parte le sue frustrazioni con Ross, Kudrow ha detto che si diverte un mondo a rivedere la serie da fan. "Sono tutti esilaranti, e rido a crepapelle", ha raccontato.