Friends, Lisa Kudrow sulla pausa tra Ross e Rachel: "I fan hanno capito male"

Se siete appassionati di Friends, le parole "We were on a break", ovvero "Eravamo in pausa", vi saranno sicuramente familiari, ma secondo la co-protagonista Lisa Kudrow, i fan hanno sempre avuto una lettura sbagliata di tutta la vicenda.
Quelle parole fanno riferimento alla prima rottura tra Ross e Rachel, interpretati da David Schwimmer e Jennifer Aniston, quando il primo tradisce la seconda in un momento in cui lui pensava si fossero presi una pausa dalla relazione.
L'interpretazione di Lisa Kudrow dell'intera vicenda
Da quasi trent'anni, i fan discutono se Ross abbia fatto bene ad andare a letto con un'altra dopo aver dichiarato che lui e Rachel si erano presi una pausa. L'argomento è talmente delicato che, quando Jimmy Fallon ha sollevato la questione della rottura, la Kudrow ha risposto: "Ora ho paura di parlarne", scrutando il pubblico in studio in cerca di reazioni.
Fallon ha quindi chiesto direttamente: "Qual è la tua opinione? Si erano presi una pausa?". Nonostante la sua iniziale esitazione, l'attrice ha dichiarato con fermezza: "Beh, no. Ma va oltre questo. Va oltre il fatto che ci sia stata una rottura o meno: era un pessimo fidanzato".
Con grande sorpresa di Kudrow, il pubblico è esploso in un coro di approvazione, con applausi e grida di incoraggiamento. "Oh, siete d'accordo! Oh, mi sento meglio", ha detto Kudrow con entusiasmo. "Grazie. Grazie per questo. Grazie a tutti voi".
Perché Ross era un pessimo fidanzato durante Friends
"Abbiamo fatto questa reunion cinque anni fa... eravamo tutti lì a dire: 'Si erano presi una pausa'. Del tipo: 'Rachel, quella bisbetica isterica, non gli permette di andare a letto con altre e non vuole tornare insieme a lui'", ha ricordato Kudrow, prima di ribadire la sua nuova opinione: "Non avrebbe dovuto tornare con lui perché era orribile".
Con il pubblico che la incitava, ha continuato: "Per me è come se non mi importasse se lui sia andato a letto con altre tre donne o con nessuna. Hai avuto una crisi al lavoro, quindi non eri disponibile per qualche notte, e lui è impazzito. E tu pensi: 'Wow!'".
Fallon ha poi chiesto alla star se Schwimmer fosse al corrente della sua opinione sul fatto che il suo personaggio fosse un fidanzato orribile, ma Kudrow è rimasta in silenzio. La sua espressione parlava da sola. "Adesso lo sa", ha scherzato Fallon.
Lisa Kudrow ha ricominciato a vedere Friends dopo la morte di Matthew Perry
La nuova interpretazione di Kudrow del comportamento inadeguato di Ross Geller arriva a pochi anni di distanza da quando l'attrice ha rivelato di aver ricominciato a rivedere Friends dopo la morte di Matthew Perry nel 2023.
"Onestamente, non riuscivo a guardarlo perché è troppo imbarazzante vedersi", aveva dichiarato Kudrow all'Hollywood Reporter all'epoca. "Ma se lo faccio per Matthew, allora va bene. E si tratta solo di celebrare quanto fosse esilarante - ed è questo che voglio ricordare di lui". A parte le sue frustrazioni con Ross, Kudrow ha detto che si diverte un mondo a rivedere la serie da fan. "Sono tutti esilaranti, e rido a crepapelle", ha raccontato.