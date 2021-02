I migliori film sulle streghe

Riscopriamo tutti i film con protagoniste le streghe, di genere diverso e adatti a tutti i tipi di pubblico: dall'horror come The Blair Witch Project o Suspiria, alla commedia sentimentale come Amore ed incantesimi o all'animazione come Kiki - Consegne a domicilio.

Hocus Pocus:una scena del film

"Tremate, tremate, le streghe son tornate". È facile pensare che il contesto più congeniale per storie che parlano di vecchie signore irsute, con nasi adunchi e l'innata predisposizione ad avvelenare giovani fanciulle, oltre alle fiabe più dark siano ovviamente i film horror. Questo non è però sempre vero, anzi, nella nostra ricerca dei migliori film sulle streghe su cui basare questo articolo ci siamo accorti che le pellicole con protagoniste donne (non sempre anziane, ovviamente) che fanno uso della magia spaziano su più generi, dall'horror, più scontato, alla commedia, dal film per ragazzi live action a quello d'animazione. Insomma, le streghe sono figure particolarmente versatili, ed i film che le hanno come protagoniste possono essere apprezzati da diversi tipi di pubblico, l'importante è apprezzare quel tipo di storie in cui magia e mistero giocano un ruolo fondamentale.

Nella lista che segue troverete pellicole di generi diversi, capaci di saziare il vostro bisogno di brividi, come The Blair Witch Project o Suspiria, o di buoni sentimenti e divertimento, come Le streghe, tratto dal romanzo per bambini di Roald Dahl, e Amori ed incantesimi.

Le streghe di Salem: un'inquietante immagine tratta dall'horror di Rob Zombie

1. Le streghe di Eastwick (1987)

Le streghe di Eastwick: Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer in una scena del film

Non potevamo che cominciare questa nostra lista con uno dei film più famosi tra quelli che hanno per protagoniste delle streghe: Le streghe di Eastwick. Con un cast da capogiro - di cui fanno parte Jack Nicholson, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e Cher - il film diretto da George Miller, basato sull'omonimo romanzo di John Updike, racconta di come tre giovani donne ed amiche impareranno ad usare i loro innati poteri grazie a Daryl Van Horne, incarnazione del Diavolo da loro involontariamente evocato. Con il tempo, Alexandra, Jane e Sukie si renderanno conto che la presenza di Daryl nelle loro vite, in realtà interessato ad avere da ognuna di loro un erede, mette in pericolo tanto loro quanto gli abitanti della cittadina di Eastwick, per questo escogiteranno un piano per liberarsene.

2. The Witch (2015)

The Witch: Anya Taylor-Joy in una scena del film

Proseguiamo con il lungometraggio d'esordio di Robert Eggers, un horror estremamente apprezzato per la cura messa nella ricostruzione storica, tanto di ambientazioni e costumi quanto linguistica. The Witch, è ambientato all'inizio del 1600, il predicatore William e la sua famiglia sono costretti ad abbandonare la comunità puritana in cui risiedono per le idee religiose particolarmente radicali di lui. I sette membri del nucleo famigliare decideranno di stabilirsi al limite di una foresta e di costruire una nuova fattoria. Nel folto degli alberi si nascondono però oscure presenze, che presto metteranno in pericolo la famiglia di pellegrini: William, sua moglie Katherine ed i loro figli possono fare affidamento solo sulla loro fede per sopravvivere, ma i tragici e sovrannaturali eventi che li colpiranno metteranno in dubbio tutto quello in cui hanno sempre creduto.

3. The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair (1999)

Heather Donahue in una scena di THE BLAIR WITCH PROJECT - IL MISTERO DELLA STREGA DI BLAIR

Tra gli horror più conosciuti di genere stregonesco c'è senza dubbio The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair, film che ha reso popolare il found footage, genere che ha spopolato tra le pellicole dell'orrore. Diretto da Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, The Blair Witch Project racconta di tre giovani universitari - Heather, Joshua e Michael - che vogliono girare un documentario sulla misteriosa strega di Blair, oscura figura che infesta una foresta del Maryland, per realizzarlo vi si inoltrano, ma molto presto perdono il senso dell'orientamento e non riescono più a trovare la strada per uscirne. I tre si ritrovano in una situazione sempre più disperata: raggiunta una casa isolata al centro del bosco vi si rifugiano, ignari di entrare così nella tana del lupo e di andare incontro a un terribile destino.

4. Amori & incantesimi (1998)

Sandra Bullock e Nicole Kidman con Goran Visnjic in Amori & Incantesimi

Cambiamo genere e spostiamoci dall'horror alla commedia romantica con Amori & incantesimi, il film diretto da Griffin Dunne, tratto da Il giardino delle magie di Alice Hoffman, che anche in questo caso vanta un cast d'eccezione: Nicole Kidman e Sandra Bullock, nel ruolo delle sorelle protagoniste, ma anche Stockard Channing, Evan Rachel Wood e tanti altri. Al centro di questa storia troviamo la famiglia Owens, stirpe di streghe vittima però - da moltissime generazioni - di una terribile maledizione: ogni uomo che si innamora di una Owens è destinato a morire. Sally e Gillian, orfane dei loro genitori e cresciute con le stravaganti zie Jet e Frances, reagiscono alla maledizione in maniera diversa: la prima innamorandosi e sposandosi con Michael a discapito delle conseguenze, l'altra passando da una relazione all'altra. Dopo l'inevitabile morte di Michael, oltre a superare il dolore devastante che l'ha colpita, Sally dovrà salvare la sorella da un'amante violento, che presto però si trasformerà in una minaccia sovrannaturale molto più terribile di quanto mai si sarebbero potute immaginare.

5. Le streghe (2020)

Le Streghe: Anne Hathaway in un'immagine del film

Secondo adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Roald Dahl, Le Streghe è la versione di Robert Zemeckis di una storia tra le più amate dai bambini di tutti il mondo. Un bambino e sua nonna, qui interpretati da Octavia Spencer e Jahzir Kadeem Bruno, si scontreranno con le terribili fattucchiere guidate dalla Grande Strega Suprema (Anne Hathaway, mentre nel primo film lo stesso personaggio era stato interpretato da Anjelica Huston). Riusciranno i due a sventare l'orrendo e distruttivo piano delle streghe? Forse, ma la vita per loro non sarà comunque più la stessa.

6. Le streghe di Salem (2012)

The Lords of Salem: Sheri Moon Zombie in una scena tratta dal nuovo film del marito Rob

Torniamo nel territori dell'horror con Le streghe di Salem di Rob Zombie. Liberamente ispirato dal processo contro la stregoneria più famoso della storia, il film immagina che sette donne condannate al rogo in quella nefasta occasione abbiano lanciato una maledizione ai loro aguzzini, una delle loro discendenti, infatti, sarà destinata a partorire il figlio del demonio. Tornati al presente, la vittima della vendetta delle streghe di Salem sembra essere la giovane Heidi Laroque (Sheri Moon Zombie), dj di un'emittente radio che entra suo malgrado in contatto con un misterioso disco che, se ascoltato, è capace di risvegliare il potere delle malefiche donne.

7. Suspiria (1977)

Jessica Harper in una scena di Suspiria (1977)

Non potevamo non inserire in questa lista dei migliori film sulle streghe uno degli horror nostrani più amati e conosciuti, Suspiria, il classico del brivido di Dario Argento di cui è stato recentemente realizzato un remake da Luca Guadagnino. Al centro della storia la ballerina Susy Benner, giovane americana che si iscrive alla prestigiosa Accademia di Danza di Friburgo. La ragazza scoprirà presto, però, che la scuola nasconde un terribile lato oscuro: nei suoi sotterranei vive una diabolica strega, la Mater Suspiriorum o Madre dei sospiri, intenzionata a fare del male a lei e alle sue compagne. Suspiria è il primo capitolo della cosiddetta trilogia delle tre madri, di cui fanno parte anche Inferno e La terza madre, pellicole che però non hanno ottenuto lo stesso successo del loro capostipite.

8. Kiki - Consegne a domicilio (1989)

Kiki in una bella scena del film d'animazione Kiki consegne a domicilio

Cambiamo nuovamente genere passando all'animazione con un film, Kiki - Consegne a domicilio, scritto e diretto da Hayao Miyazaki e amato da grandi e piccini. La protagonista di questa magica storia è la giovane strega Kiki, una tredicenne che, come tradizione, parte per il suo anno di noviziato. Tra ostacoli e difficoltà la streghetta scoprirà come mettere a frutto il suo unico talento magico, quello di saper volare sulla scopa: aprire una piccola attività di consegne volanti di pacchi. Se amate l'atmosfera unica che caratterizza il film dello Studio Ghibli non potrete che appassionarvi alle avventure di Kiki e del suo adorabile gatto nero Jiji.

9. Giovani streghe - The Craft (1996)

Robin Tunney, Neve Campbell, Rachel True in Giovani streghe

La teenager Sarah (Robin Tunney), arrivata a Los Angeles ed iscrittasi ad una nuova scuola, fa amicizia con tre ragazze dedite alla stregoneria: Nancy (Fairuza Balk) con terribili problemi familiari alle spalle, Bonnie (Neve Campbell), deturpata da terribili ustioni e Rochelle (Rachel True), giovane di colore vittima di bullismo. Insieme, le quattro scopriranno di possedere incredibili doti magiche e la loro vita cambierà radicalmente: il troppo potere però può dare alla testa e presto le giovani streghe si ritroveranno a valicare un limite da cui sarà molto difficile fare ritorno. Giovani streghe - The Craft è un film diretto da Andrew Fleming diventato negli anni un piccolo cult. Di recente ne è stato realizzato un remake/reboot dal titolo Il rito delle streghe, che ha sempre come protagonista un'adolescente con magici poteri trasferitasi in una nuova città.

10. The Conjuring - L'Evocazione (2013)

Lili Taylor in una terrificante scena di L'Evocazione - The Conjuring

Siamo sicuri che ora vi starete chiedendo perché abbiamo deciso di inserire il primo capitolo della saga inaugurata da James Wan, The Conjuring - L'Evocazione, in questa nostra lista dei migliori film sulle streghe. Nel primo film con protagonisti i coniugi Warren (Vera Farmiga e Patrick Wilson), demonologi extraordinaire realmente esistiti, l'oscura creatura con cui i due si devono scontrare, e dalla cui presenza cercano di liberare la sfortunata famiglia Perron, è proprio una diabolica strega, vissuta centinaia di anni prima. Bathsheba Sherman, l'antica proprietaria della casa in cui si trasferiscono i Perron, è infatti una seguace del demonio che sacrificò suo figlio e che ora perseguita tutti i nuovi inquilini della sua proprietà, costringendo le madri ad uccidere i propri bambini.

11. Autopsy (2016)

Autopsy: Emile Hirsch, Brian Cox e Olwen Catherine Kelly in una scena del film

Proseguiamo con Autopsy, un film recente diretto da André Øvredal: prima di tutto dobbiamo però chiedervi scusa, perché già il fatto che abbiamo deciso di inserire questo titolo nella nostra lista costituisce uno spoiler sulla piega che prenderà la storia e sull'identità della sua (defunta) protagonista. Nell'obitorio gestito da Tommy e Austin Tilden (Brian Cox e Emile Hirsch) viene portato il cadavere di una giovane donna non identificata, trovato sepolto nel seminterrato di una casa in cui si è verificato un violento omicidio. I due danno il via all'autopsia, ma più vanno avanti più si rendono conto che il corpo nasconde numerosissimi segreti: Perché è così ben preservato? Perché i suoi organi interni sembrano invece aver subito incredibili traumi? Padre e figlio si troveranno a dover affrontare una notte terribile, funestata da inspiegabili eventi che metteranno a dura prova la loro sanità mentale.

12. Hocus Pocus (1993)

Hocus Pocus:una scena del film

Torniamo nel tranquillo territorio dei film per l'infanzia con un avventuroso racconto ambientato il giorno di Halloween: Hocus Pocus. Questa commedia fantastica diretta da Kenny Ortega si apre nel 1693 nel villaggio di Salem, al limitare di una foresta dove vivono le sorelle streghe Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy), che rapiscono bambini e gli rubano la linfa vitale per mantenersi giovani. Catturate e condannate a morte dagli abitanti infuriati, le tre sorelle lanceranno una maledizione che preannuncia il fatto che prima o poi torneranno in vita. Ai giorni nostri, nella notte di Halloween, il giovane Max, la sua sorellina Dani e l'amica Allison si intrufoleranno nella casa delle streghe, diventata ora museo: nel farlo, però, risveglieranno senza volerlo forze sopite da secoli e pronte a portare scompiglio nella Salem moderna.

13. La seduzione del male (1996)

Winona Ryder (al centro) in una sequenza del film La seduzione del male

Se si parla di streghe è quasi impossibile non pensare ai processi realmente avvenuti a Salem, cittadina che è stata più e più volte citata in questo articolo. La seduzione del male, tratto dall'opera di Arthur Miller Il crogiuolo, racconta proprio quanto avvenne nella Salem della fine del 1600, quando un gruppo di ragazzine guidate da Abigail Williams (Winona Ryder) riusciranno a manipolare le autorità religiose dell'epoca e a far condannare molti loro concittadini con l'accusa di stregoneria. Nel cast, oltre alla Ryder che per questo ruolo venne candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista, troviamo anche Daniel Day-Lewis, Joan Allen e Bruce Davinson.

14. I fratelli Grimm e l'incantevole strega (2005)

Heath Ledger in una scena de I fratelli Grimm e l'incantevole strega

Spostiamoci da storie ispirate a vicende realmente accadute al mondo del fantastico e delle fiabe. Ne I fratelli Grimm e l'incantevole strega, diretto da Terry Gilliam, scopriamo come hanno avuto origine le fiabe della famosa coppia di fratelli: nella Germania dell'Ottocento, Jacob (Heath Ledger) e Wilhelm Grimm (Matt Damon) sfruttano la superstizione del popolo fingendosi esorcisti per trarre ricchi profitti. Le autorità francesi vogliono però sfruttare le loro abilità per scoprire che cosa stia accadendo nel villaggio di Marbaden, dove sono scomparse dieci bambine. Jacob e Wilhelm si rendono presto conto che nei boschi vicini si nasconde una diabolica strega (Monica Bellucci), disposta a tutto per mantenersi giovane e bella. I due, in compagnia della cacciatrice Angelika (Lena Headey) dovranno cercare di sconfiggerla impedendole di completare l'incantesimo, che prevede il sacrificio di dodici giovani vittime.

15. Gretel e Hansel (2020)

Gretel e Hansel: Sophia Lillis durante una scena del film

Restiamo nell'universo delle fiabe con Gretel ed Hansel, rivisitazione in chiave horror della famosissima fiaba scritta proprio dai fratelli Grimm. Il film diretto da Oz Perikins e scritto da Rob Hayesm racconta di come Gretel (Sophia Lillis) ed Hansel, in una Germania medievale devastata da miseria e carestia, si ritrovino a cercare cibo nel bosco e vengano attratti nella casa di Holda (Alice Kriege), un'apparentemente gentile anziana signora. I due sembrano finalmente aver risolto tutti i loro problemi, ma Gretel, anche grazie ad alcune terrificanti visioni, comincia a sospettare della bontà di Holda: con il tempo, la giovane si renderà conto che la donna nasconde un indicibile segreto, e che restate nella casa mette lei e suo fratello in gravissimo pericolo.