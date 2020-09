Ecco tutti i film di Dario Argento in una classifica dal peggiore al migliore: da La terza madre a Non ho sonno a Suspiria e Inferno, ripercorriamo la carriera del regista italiano.

Jessica Harper in una scena di Suspiria (1977)

Non si può ascoltare il suo nome e non pensare ad un periodo in cui il cinema di genere italiano era conosciuto ed amato in tutto il mondo: Dario Argento è senza dubbio il simbolo dell'horror nostrano, i suoi film, in particolare quelli appartenenti alla prima parte della sua filmografia, sono infatti diventati dei cult non solo qui da noi ma anche all'estero.

Il terrificante pupazzo di Profondo rosso

Che le prime pellicole del regista siano quelle generalmente più apprezzate è un dato di fatto, quelli che Dario Argento ha diretto tra gli anni Settanta e Ottanta sono infatti i film più riusciti della sua filmografia. Detto questo è comunque molto difficile poterli ordinare in una classifica, ma abbiamo deciso di tentare l'impresa. Alcuni dei titoli che troverete di seguito, come vi indicheremo di volta in volta, sono comodamente recuperabili in streaming su Infinity. Ecco, sperando di non scatenare l'ira funesta degli amanti dell'horror che ci leggono, tutti i film di Dario Argento dal peggiore al migliore.

19. La terza madre (2007)

Asia Argento in una disgustosa scena del film La terza Madre

Come vi avevamo preannunciato, in questa prima parte dell'articolo troverete alcuni dei titoli più recenti di Dario Argento. In fondo alla nostra classifica abbiamo deciso di collocare La terza madre, capitolo conclusivo della cosiddetta trilogia delle tre madri (aperta con Suspiria, film che si trova in una posizione decisamente migliore di questa classifica) con protagonista Asia Argento. La figlia del regista interpreta Sarah Mandy, una giovane archeologa americana che si ritroverà a scontrarsi con la Terza Madre, la cosiddetta Mater Lacrimarum, unica sopravvissuta delle tre streghe demoniache affrontate nei precedenti film. Il film si apre con il risveglio di Mater Lacrimarum, legato all'apertura di un'urna contenente una sua tunica ed altri oggetti, per mano di Sarah e di un'altra archeologa, che viene presto massacrata da delle creature mostruose. Con il suo ritorno, terrore e distruzione si scatenano sulla città di Roma, e sembra proprio che l'ira della strega sia indirizzata proprio sulla giovane Sarah: quello che la ragazza non sa è che sua madre era una potente strega bianca, che fu uccisa da Mater Suspiriorum, e che lei stessa possiede straordinari poteri. Potete recuperare La terza madre comodamente su Infinity.

18. Giallo (2009)

Emmanuelle Seigner e Adrien Brody in una scena del film Giallo

Continuiamo con un altro film piuttosto recente di Dario Argento, Giallo, la cui distribuzione nel nostro paese è passata attraverso diversi problemi (inizialmente il film era uscito direttamente per home video e solo in seguito è passato in sala con il titolo Giallo/Argento). Al centro della storia Linda (Emmanuelle Seigner), una donna in cerca di sua sorella Celine (Elsa Pataky), rapita da un famoso serial killer chiamato Giallo. Ad aiutarla il giovane ispettore Enzo Avolfi (Adrien Brody), da tempo sulle tracce dell'omicida.

17. Il cartaio (2004)

Una scena de Il cartaio

Il cartaio è il nome di un killer che cerca le sue vittime nella città di Roma, e per uccidere segue le regole del poker. Sulle sue tracce ci sono l'agente Anna Mari (Stefania Rocca) e il collega Carlo (Claudio Santamaria). Il film si apre con il rapimento di una turista inglese, il cartaio vorrebbe che la polizia cercasse di salvarla giocando con lui una partita a videopoker ma il capo questore rifiuta di seguire le regole dettate dall'assassino, che per questo ucciderà la donna senza pietà. Ritrovato il cadavere martoriato, durante l'autopsia le autorità rinvengono nel naso della vittima il seme di uns pianta, che gli investigatori credono essere la firma del serial killer. Non c'è tempo da perdere, il crudele personaggio ha rapito un'altra ragazza. La partita contro il serial killer è aperta: riusciranno Anna, Carlo e il detective irlandese John Brennan (Liam Cunningham), arrivato a Roma per aiutarli, a fermare la sua furia omicida?



16. Dracula 3D (2012)

Asia Argento sul set di Dracula 3D

Nelle posizioni più basse di questa classifica Dracula 3D, la rivisitazione per mano di Dario Argento della storia del famoso vampiro della Transilvania, Dracula è alla ricerca del suo amore perduto, che crede essersi reincarnato in Mina Harker. Per questa ragione ordisce un piano per attirarla a se, trasformando in vampiri la sua amica Lucy e suo marito Johnathan. A salvare la ragazza dalla vita eterna come sposa della creatura della notte c'è solo Abraham Van Helsing, una vecchia conoscenza del Conte ed esperto nella lotta contro i vampiri. Nel cast nella parte della protagonista ancora una volta la figlia del regista, Asia Argento.

15. Il fantasma dell'Opera (1998)

Asia Argento ne il Fantasma dell'Opera

Continuiamo con un'altro film con protagonista Asia Argento: Il fantasma dell'Opera, che trovate nel catalogo di Infinity. Il temibile fantasma (Julian Sands), che vive nei sotterranei dell'opera e si nutre di chi ci lavora, si invaghisce della giovane Christine Daaé (Argento). La donna si fa trascinare nell'oscuro mondo del fantasma, ma in suo aiuto arriva il giovane Raoul, innamorato di lei e pronto a tutto per salvarla.

14. Non ho sonno (2001)

Sul set di Non ho sonno, Dario Argento e Max von Sydow

Non ho sonno, ambientato interamente a Torino, è un altro film di Dario Argento che racconta della caccia ad uno spietato serial killer. Nel 1983 il piccolo Giacomo assiste senza poter far nulla all'omicidio della madre: il commissario Moretti (Max von Sydow), cerca, senza successo, di trovare il colpevole. Vent'anni dopo la città torna ad essere straziata da una serie di violenti omicidi e Moretti viene richiamato, ora molto anziano, a riprendere le indagini. Insieme al commissario Manni (Paola Maria Scalondro), riuscirà Moretti a scoprire finalmente l'identità dell'assassino?



13. La sindrome di Stendhal (1996)

Thomas Kretschmann, Asia Argento e Dario Argento sul set di La sindrome di Stendhal

Al tredicesimo posto di questa classifica troviamo La sindrome di Stendhal (disponibile nel catalogo di Infinity), un film ancora una volta con protagonista Asia Argento. La storia è quella di un serial killer che violenta e massacra le sue vittime e della poliziotta incaricata di catturarlo, Anna Manni (Argento). La donna soffre della sindrome di Stendhal, è infatti colta da inspiegabili allucinazioni in presenza di alcune opere d'arte e sviene: durante uno di questi episodi diviene essa stessa vittima del killer, che la violenta, ma lei riesce a sfuggirgli. Purtroppo, però, il trauma subito avrà devastanti effetti sulla sua psiche, e Anna si sentirà sempre più perseguitata dall'oscura presenza dell'assassino.

12. Le cinque giornate (1973)

Una scena de Le cinque giornate

Continuiamo con un film decisamente meno recente di quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora: Le cinque giornate, una commedia - un genere decisamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati con Dario Argento - con Adriano Celentano e Enzo Cerusico. Il film racconta le tragicomiche avventure del ladruncolo Cainazzo e del panettiere romano Romolo durante le le cinque giornate di Milano del 1848. I temi del film, che si distacca radicalmente dalla produzione abituale del regista, sono la disillusione politica e la diseguaglianza sociale, raccontata attraverso le grottesche situazioni in cui vengono trascinati i due protagonisti.

11. Il gatto nero, episodio di Due occhi diabolici (1990)

Una scena di Il gatto nero, episodio di Due occhi diabolici

Passiamo ora a Il gatto nero, l'episodio diretto da Dario Argento di Due occhi diaboloci. Il film, che è un omaggio ad Edgar Allan Poe, inizialmente doveva contenere quattro episodi diretti, oltre che da Argento e George A. Romero (che ha diretto il secondo di quelli effettivamente prodotti), da John Carpenter e Stephen King. Il protagonista del racconto è Rod, un fotografo in crisi che ama le scene estremamente macabre e violente: per scattare nuove foto rapisce il gatto nero della fidanzata Annabel e lo tortura brutalmente. Accortasi di quanto accaduto lei cerca di lasciarlo, ma...

10. Trauma (1993)

Christopher Rydell con Asia Argento in Trauma

Per il giro di boa parliamo di Trauma, che è il secondo film di Dario Argento girato negli Stati Uniti dopo Due occhi diabolici, ed è anche il primo in cui dirige la figlia Asia, che come abbiamo visto con il tempo diventerà un'habitué delle sue pellicole. Al centro della storia Aura (Argento), una giovane che soffre di anoressia, e che viene perseguitata dal serial killer che ha ucciso i suoi genitori. Che cosa rende così particolare questo assassino? Il fatto che adori decapitare le sue vittime con uno strumento di sua invenzione.



9. Il gatto a nove code (1971)

James Franciscus e Catherine Spaak in una scena del film Il gatto a nove code

Continuiamo con la nostra classifica dei film di Dario Argento con uno di quelli considerati tra i migliori della sua filmografia, Il gatto a nove code, che insieme agli altri due che fanno parte della cosiddetta trilogia degli animali (che occupano posizioni più alte in questa lista) ha contribuito a renderlo uno degli autori più amati del genere thriller nostrano. Il film si apre con un tentato furto presso l'istituto Terzi, dove si svolgono misteriosi esperimenti di genetica. Con la morte del dottor Calabresi, un importante ricercatore dell'istituto, il commissario Spini, il giornalista Carlo Giordani e l'appassionato di enigmistica Franco Ardò cercheranno di scoprire chi sia il colpevole del delitto, e quale mistero si nasconda dietro ad un'altra serie di violenti omicidi.

8. 4 mosche di velluto grigio (1971)

Michael Brandon in una scena del film Quattro mosche di velluto grigio (1971)

Continuiamo con la cosiddetta trilogia degli animali con 4 mosche di velluto grigio, un altro tra i film più amati del regista. Il giovane Roberto Tobias, batterista in un'orchestra, si sente perseguitato da un sinistro figuro che continua a seguirlo; una sera, esasperato, lo affronta direttamente ma, nella colluttazione che ne deriva, lo uccide accidentalmente. Per sua sfortuna, però, qualcuno ha assistito alla scena e lo fotografa mentre sta compiendo il delitto: da quel momento Roberto viene seguito e minacciato da questo misterioso personaggio, che oltre a disseminare in giro prove dell'omicidio che il ragazzo ha compiuto una sera cerca addirittura di ucciderlo. Le cose si fanno ancora più terrificanti e complicate quando molte delle persone che gli sono vicine vengono uccise violentemente: la realtà, che presto verrà alla luce, per Roberto sarà molto più sconvolgente ed inaspettata di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

7. Opera (1987)

Cristina Marsillach è Betty la protagonista del film Opera (1987)

Al settimo posto di questa classifica troviamo Opera, ambientato nel mondo della lirica, come il successivo Il fantasma dell'opera (che si trova in una posizione decisamente più bassa in questo articolo). Betty (Cristina Marsillach) è una giovane soprano che viene scelta per sostituire una collega più famosa alla vigilia della prima del Macbeth, pur essendo a conoscenza delle superstizioni secondo le quali quel ruolo porti sfortuna a chi lo interpreta. Da quando la ragazza accetta l'incarico, però, una serie di misteriosi ed efferati omicidi inizia a terrorizzare la compagnia teatrale: chi è il misterioso assassino che sembra essere ossessionato dalla giovane Betty? Che cosa lo lega a lei?

6. Tenebre (1982)

Una scena di Tenebre

Peter Neal è un famoso romanziere che si trova a Roma per la presentazione del suo ultimo libro: Tenebrae. Poco dopo l'arrivo, però, viene coinvolto in una serie di omicidi portati a termine da un killer che sembra ispirarsi proprio al suo romanzo. Neal, che si trova invischiato suo malgrado nella torbida vicenda, inizia ad indagare sui delitti, ma, dopo aver identificato la nuova vittima dell'assassino viene lui stesso colpito dalla sua furia omicida e si salva per miracolo. Presto scopriamo però che gli assassini sono due, e le indagini prenderanno una strada completamente diversa da quella che avevamo inizialmente sospettato.

5. Phenomena (1985)

Jennifer Connelly in una sequenza del film Phenomena (1985)

Phenomena, che si è guadagnato una posizione decisamente alta nella nostra classifica, ha per protagonisti Jennifer Connelly, Daria Nicolodi e Donald Pleasence. Al centro della storia la figlia di un famoso attore, Jennifer Corvino (Connelly) che diventa preda di un misterioso assassino mentre è ospite del collegio in Svizzera in cui è stata mandata. La ragazza è però dotata di un incredibile dono, che forse riuscirà a salvarle la vita e a fermare il serial killer: Jennifer è in grado di comunicare con gli insetti, capaci di venirle in aiuto quando più è necessario.

4. L'uccello dalle piume di cristallo (1970)

Eva Renzi nella scena iniziale del film L'uccello dalle piume di cristallo (1970)

Continuiamo con la nostra classifica, al quinto posto troviamo L'uccello dalle piume di cristallo, parte della cosiddetta trilogia degli animali. Anche in questo caso il protagonista della storia è uno scrittore, Sam Dalmas, che subito prima di lasciare Roma per far ritorno negli Stati Uniti assiste senza poter far nulla al ferimento di una giovane donna per mano di un misterioso individuo. Secondo il commissario Morosini, il responsabile è un killer che ha già ucciso, sempre con armi da taglio, tre ragazze. Turbato dalla situazione Sam decide di ritardare la partenza per indagare sul caso, ma la cosa non sembra far piacere all'assassino che cercherà di ucciderlo in più occasioni e minaccerà di fare di Giulia, la fidanzata dell'uomo, la sua prossima vittima.

3. Inferno (1980)

Inferno - Irene Miracle in una scena

Inferno è il secondo capitolo della trilogia delle tre madri, in cui la giovane poetessa Rose Elliot (Irene Miracle) acquista da un antiquario un libro che parla proprio delle diaboliche streghe, scritto dall'architetto Emilio Varelli. La giovane si rende conto di abitare proprio in uno dei palazzi che l'architetto aveva fatto costruire per le madri, più nello specifico per Mater Tenebrarum, la personificazione della morte stessa.

Le cose si faranno per Rose inaspettatamente terrificanti, e presto sarà costretta a chiedere aiuto al fratello Mark (Leigh McCloskey), pregandolo di raggiungerla a New York. Nei sotterranei dell'edificio costruito da Varelli si nasconde qualcosa di spaventoso e terribile, e Mark e Rose si troveranno costretti ad affrontare le loro peggiori paure.

2. Suspiria (1977)

Stefania Casini in una scena di Suspiria

Proseguiamo con Suspiria, senza dubbio tra i film più conosciuti di Dario Argento e da cui recentemente è anche stato tratto un remake omonimo diretto da Luca Guadagnino. Il film, che è il primo della trilogia della tre madri, racconta la storia di Susy Benner (Jessica Harper), una talentuosa ballerina che si iscrive alla prestigiosa Accademia di danza di Friburgo. Subito dopo il suo arrivo in città, però, la ragazza si rende conto che attorno all'edificio in cui si trova la sua nuova scuola accadono cose inquietanti e misteriose. Susy scoprirà molto presto che nei sotterranei dell'Accademia si nascondono oscure presenze, pronte a rivolgere tutta la loro crudeltà su di lei e sulle sue compagne ballerine.

1. Profondo rosso (1975)

Giuliana Calandra in una scena di Profondo rosso

Non potevamo che concludere questa classifica con il film senza dubbio più conosciuto ed amato di Dario Argento: Profondo Rosso (anche in questo caso, disponibile su Infinity). Al centro della vicenda uno spietato assassino: tutti i suoi omicidi vengono accompagnati da un'inquietante melodia cantata dalla voce di un bambino. La prima morte a cui assistiamo è quella di Helga Ulmann (Macha Méril), una sensitiva che aveva percepito la presenza del killer ad un convegno, tra gli spettatori in sala. Ad indagare sull'omicidio Marc Daly, un pianista Jazz che è stato suo malgrado testimone dell'accaduto, abitando nello stesso palazzo della donna. Presto l'uomo, aiutato dall'eccentrica reporter Gianna Brezzi (Daria Nicolodi), si renderà conto che la musichetta che accompagna ogni omicidio potrebbe essere collegata ad un trauma nel passato dell'assassino, forse addirittura al suo primo omicidio.