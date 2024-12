I migliori film di Natale 2024 al cinema. Ecco quali sono le uscite più attese

Commedie, animazione, drammi, cinecomic e noir, come da tradizione il pubblico italiano è chiamato a scegliere i titoli che allieteranno le festività natalizie, scopriamo i migliori film che ci aspettano in sala a Natale.

Dopo qualche annata più "coraggiosa" a livello distributivo si torna alla tradizione, almeno in parte. Il Natale cinematografico 2024 sarà segnato da una vasta scelta di film d'animazione, tante commedie (per lo più italiane) e perfino un timido ritorno al Cinepanettone. Chi non ama viaggiare con la fantasia potrà rifugiarsi nei drammi, tanti e spesso di qualità, in arrivo durante le festività - La stanza accanto di Almodovar ha aperto le danze che si chiuderanno col biopic su Maria Callas con Angelina Jolie - mentre gli amanti dell'horror e dei fumetti avranno a disposizione "solo" il Nosferatu versione Robert Eggers e Kraven il cacciatore per sfuggire al mood natalizio imperante.

The Room Next Door: Tilda Swinton e Julianne Moore sul set con il regista

Dopo la decisione di Marvel di contrarre il numero delle produzioni, riducendo la quantità per concentrarsi sulla qualità, le uscite dei cinecomic sembrano concentrarsi tra febbraio e agosto. Campo libero a Sony, dunque, che gioca la carta dell'autorialità affidando a un autore stimato come J.C. Chandor il tentativo di risollevare qualitativamente lo Spider-Man Extended Universe. Ci riuscirà? Aaron Taylor-Johnson, affiancato dall'ingombrante padre cinematografico Russell Crowe, si carica sulle spalle un cinecomic che punta a ritagliarsi la sua fetta di mercato approfittando dell'assenza di concorrenza diretta.

Gli appelli a non giudicare il film prima di averlo visto farebbero ben sperare, anche se in tutta onestà va detto che, pur non essendo particolarmente amato dalla critica, Venom 3 si è rivelato un notevole successo di pubblico e ovviamente Sony si augura di fare il bis.

Un Natale nella Terra di Mezzo

Ralph Fiennes con indosso i paramenti sacri

Se guardiamo alle uscite natalizie il titolo più curioso, e probabilmente più atteso, è Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim che fonde il mito della Terra di Mezzo tolkieniano con la tradizione anime giapponese. Il compito di ampliare il canone con un prequel che racconta le origini del mito del Fosso di Helm è stato, infatti, affidato a Kenji Kamiyama, ma dietro il progetto ci sono le menti delle trilogie de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens. Tra esperimenti curiosi che potrebbero non attecchire nel pubblico italiano come Piece By Piece, che usa i Lego per raccontare la carriera del cantautore Pharell Williams, e sequel come Sonic 3 - Il film, Disney gioca la carta di Mufasa: Il Re Leone, prequel de Il re Leone che coniuga cinema d'autore, visto che a firmarlo è il premio Oscar Barry Jenkins, con il tipico tripudio di buoni sentimenti e attenzione alla natura selvaggia.

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni in Io e te dobbiamo parlare

Se l'attenzione degli Oscar quest'anno potrebbe concentrarsi su Conclave, acclamata pellicola che racconta i retroscena della Chiesa e dell'elezione papale attraverso lo sguardo privilegiato del Cardinale interpretato da Ralph Fiennes, i titoli italiani puntano a strappare risate facendo leva sulla voglia di spensieratezza natalizia. Ecco che Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni fanno coppia per la prima volta nei panni di due agenti di polizia naif e un tantino inetti, Fausto Brizzi e Angelo Pintus si imbarcano alla volta della Spagna per raccontare il disperato tentativo di fare un figlio attraverso la fecondazione assistita, e tutte le conseguenze che comporta, e i Me contro Te tornano a rivolgersi al loro pubblico di bambini con una nuova avventura natalizia.

Ma c'è spazio anche per un Cinepanettone vero e proprio con Cortina Express, commedia vecchio stile interpretata da Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, commedia corale vecchio stile ambientata tra le nevi di Cortina in un tripudio di pellicce, corna e doppi sensi. Scopriamo allora insieme i migliori film di Natale 2024 che troveremo al cinema. E per i feticisti, potete dare un'occhiata alla nostra classifica dei film di Natale più brutti di sempre.

Mufasa: Il Re Leone è animazione o live-action? Barry Jenkins fa chiarezza una volta per tutte

Film di animazione

Piece by Piece

Difficile stabilire quanto il pubblico italiano sia attirato dal fenomeno Pharrell Williams, cantautore e produttore discografico che ha collaborato con Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Britney Spears, Alicia Keys, Justin Timberlake, Miley Cyrus e Gwen Stefani. L'aspetto curioso della pellicola è la scelta di realizzare quest'opera autocelebrativa sfruttando l'animazione Lego - da qui il titolo Piece by Piece. Questa scelta sarà sufficientemente accattivante da permettergli di scalare il botteghino natalizio? Lo scopriremo a breve.

Uscita: 5 dicembre

Il grande Natale degli animali

Animazione classica rivolta ai più piccoli in questo film, opera corale di sei giovani registe francesi che raccoglie cinque storie a tema natalizio. Faremo così la conoscenza di un piccolo e coraggioso pulcino che si accolla la guida di un pollaio in un momento di difficoltà del gallo capofamiglia o di un simpatico procione capace, alla bisogna, di trasformarsi in un essere umano. Fiabe rivolte ai più piccoli, ma non prive di un sottofondo di riflessione sul mondo che ci circonda.

Uscita: 5 dicembre

Overlord - Il Film: Capitolo del Santo Regno

Famosissima tra gli amanti dei manga isekai (che raccontano le avventure di personaggi del mondo reale che vengono catapultati in un mondo fantastico), la saga letteraria che ha dato vita a una serie di popolari film arriva nei cinema grazie a a Nexo Digital. La storia ci conduce nel Santo Regno di Roble, governato dalla santa regina Calca, protetto da alte mura che hanno a lungo garantito a tutte le sue terre un'epoca di pace, almeno fino alla comparsa improvvisa del re demone Jaldabaoth e del suo esercito semiumano, che invade il regno. Remedios, a capo dei guerrieri, sarà costretta a chiedere aiuto al Regno dello Stregone Ainz Ooal Gowne ai suoi mostri eteromorfi, invisi agli abitanti del Santo Regno.

Uscita: 9 dicembre

Mufasa - Il re Leone

Mufasa: Il Re Leone - una foto del prequel

Tanto è stato detto e scritto finora sul prequel del classico Disney, dall'utilizzo della tecnologia usata alla scelta di affidare il progetto a un autore come Barry Jenkins, dalle polemiche sul doppiaggio italiano alle prese di distanza dello stesso regista dall'uso massiccio della CGI. A dire l'ultima parola sarà, però, il pubblico, in gran parte innamorato del popolare musical Disney. Il prequel si concentrerà sulle origini di Mufasa, cucciolo orfano che viene preso sotto l'ala protettrice di Taka, leone che discende da una stirpe reale. La storia viene raccontata, attraverso una serie di flashback, da Rafiki alla giovane Kiara, figlia di Simba e Nala nonché nipote di Mufasa.

Uscita: 19 dicembre

Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim (1 gennaio)

Le prime reazioni a Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim lodano la pellicola animata per l'afflato epico e le scene di battaglia mozzafiato. Il film ci riporta nel mondo della Terra di Mezzo 183 anni prima delle avventure di Bilbo, Frodo e della Compagnia dell'Anello per ricostruire la storia della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan chiamato a rispondere all'attacco a sorpresa da parte di Wulf, astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre. Nell'organizzare la resistenza, Helm si rifugia col suo popolo nell'antica roccaforte di Hornburg, fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Ma a prendere in mano la situazione sarà la figlia di Helm, la coraggiosa Héra, che si metterà a capo della resistenza contro il nemico mortale.

Uscita: 1 gennaio

Sonic 3 - Il Film

La novità del terzo capitolo delle avventure del celebre riccio blu star dei videogiochi Sega è la presenza della star Keanu Reeves, chiamato a dar voce al mitico Shadow, anti-eroe sotto forma di riccio nero a strisce rosse che con il killer John Wick condivide cupezza e spietatezza, infatti il regista ha parlato di "viaggio interiore del divo per connettersi con la rabbia intensa del personaggio". Per 50 anni, infatti, Shadow è stato ibernato e studiato per via dei suoi incredibili poteri, quando riprende il possesso di sé andrà in cerca di vendetta costringendo Sonic a stringere un'alleanza col malefico e geniale Dottor Eggman di Jim Carrey per contrastare questa nuova minaccia.

Uscita: 1 gennaio

Film italiani

Criature

E di ragazzi si occupa il film di Cecile Allegra, che si immerge nella periferia partenopea per raccontare la storia di un educatore e insegnante, che ha il volto di Marco D'Amore, il quale si impegna a salvare i ragazzi di strada cercando di offrirgli un futuro attraverso lo studio.

Con l'aiuto di un'assistente sociale (Marianna Fontana), Mimmo Sannino convince i giovani a concludere il ciclo scolastico arrivando all'esame di terza media in aperta sfida con la camorra, che controlla e manipola i giovani del luogo come ben sottolinea la nostra recensione di Criature, in cui si valorizzano i toni e il linguaggio adottato dalla pellicola.

Uscita: 5 dicembre

Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale

Ennesima variazione sul tema per i Me contro Te, che continuano ad affascinare i più piccoli con le loro divertenti avventure. Stavolta, la coppia formata da Luì e Sofì se la dovrà vedere con un elfo dispettoso che, con le sue continue malefatte, aspira a rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Solo la coppia di Youtuber più popolare del web potrà intervenire per rimettere a posto la situazione, stavolta con l'aiuto di Signor S., di Perfidia e della sua pestifera figlia Velenia, in una incredibile missione al Polo Nord.

Uscita: 12 dicembre

Io e te dobbiamo parlare

Farà ridere l'inedita coppia formata da Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani? Lo scopriremo il 19 dicembre, quando il loro primo lungometraggio insieme approderà nei cinema distribuito da 01 Distribution. Un poliziesco molto atipico, con Pieraccioni e Siani nei panni di due poliziotti piuttosto imbranati costretti a lavorare fianco a fianco nonostante i precedenti. Come svela il trailer di Io e te dobbiamo parlare, Pieraccioni fa coppia con l'ex moglie di Siani (Brenda Lodigiani), ma a convincerli a metter da parte la rivalità interverrà un vero caso da risolvere che richiede il loro intervento.

Uscita: 19 dicembre

Diamanti

L'ennesimo omaggio alle donne - e al cinema - da parte di Ferzan Ozpetek, che stavolta si supera riunendo un cast stellare che riunisce Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Elena Sofia Ricci, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Lorenzo Franzin, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic, affiancate da Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni e dal cantante Luca Barbarossa. La pellicola, ambientata negli anni '70, ruota attorno a una sartoria di cinema diretta da due sorelle concentrandosi sulle vicende sentimentale delle donne che ci lavorano. A far da cornice, il tentativo di un regista di fare un film sulle donne che ha amato e con cui ha collaborato in un affresco corale pieno di passione e sentimento.

Uscita: 19 dicembre

Cortina Express

Cortina Express: Christian De Sica, Isabella Ferrari e Lillo Petrolo sul set del film di Natale

Un cinepanettone 2.0 è possibile? Ci prova Eros Puglielli, riunendo un'icona del genere come Christian De Sica e affiancandogli il comico del momento, Lillo, e la sofisticata Isabella Ferrari. Il risultato è un'incursione tutta da ridere sulle nevi di Cortina che profumano ancora di anni '80, sfarzo e yuppies. De Sica interpreta un amante del lusso che cerca di salvare il nipote da un matrimonio economicamente disastroso, mentre Lillo è un ex stella della musica in decadenza che cerca di far bella figura davanti alla figlia. Tra allusioni sessuali e doppi sensi, compare anche Paolo Calabresi nei panni di un minaccioso boss con tanto di occhio di vetro.

Uscita: 19 dicembre

Dove osano le cicogne

Faccia a faccia tra Luisa Ranieri e Jasmine Trinca in Diamanti

Fausto Brizzi torna alla commedia affrontando un tema delicato come quello della fecondazione assistita e dell'utero in affitto. Al centro della storia una coppia formata da Angelo Pintus e Marta Zobolik cerca disperatamente di procreare arrivando a fare i bagagli e a recarsi a Barcellona per via degli ostacoli della legge italiana. Nel film co-firmato da Pintus con Brizzi, Herbert Simone Paragnani e Gianluca Belardi, compaiono in brevi cameo i campioni della commedia Tullio Solenghi e Maria Amelia Monti.

Uscita: 1 gennaio

Horror/cinecomic

Kraven il cacciatore

Kraven - Il cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena

J.C. Chandor promette che ci farà dimenticare le delusioni di Morbius e Madame Web con una pellicola che rompe col passato promettendo un alto tasso di dramma e violenza. Perché il Kraven interpretato da Aaron Taylor-Johnson, all'anagrafe Sergei Kravinoff, è una figura tragica, la cui esistenza è segnata dal difficile rapporto col genitore, uno spietato gangster russo, che lo condanna a diventare un antieroe. Una storia delle origini appassionante ed estrema che ha richiesto al suo interprete una lunga preparazione fisica per rendere giustizia al villain dei fumetti. Ma Kraven il cacciatore è anche il titolo su cui Sony punta tutto perché in caso di flop potrebbe segnare la fine dell'universo Sony.

Uscita: 11 dicembre

Nosferatu

Nosferatu: Willem Dafoe in una scena infernale

Da molti considerato il regista più rigoroso ed estremo della nuova onda di autori emersi nell'ultimo decennio, Robert Eggers finora ci ha stupito con pellicole sconvolgenti sul piano emotivo ed elegantissime su quello visivo. Perfezionista e maniaco dei dettagli, Eggers ha scelto di misurarsi con il classico dell'orrore per eccellenza, Nosferatu, raccontando l'origine del vampiro più celebre di tutti i tempi grazie al talento mimetico di Bill Skarsgård a cui si affiancano le star Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe. Si prevede un alto tasso di sangue, terrore e sensualità per questa indagine inquietante sull'origine del male.

Uscita: 1 gennaio

Film Romantici

Ops! È già natale

L'amore non è bello se non è litigarello. Ma il nonno Danny Devito è pronto a tutto pur di far felice l'amata nipotina. Perfino di festeggiare il Natale in piena estate pur di far vivere alla piccola le ultime festività serene prima della separazione dei genitori. Tipica commedia natalizia per il film diretto da Peter Chelsom che punta tutto sulla suggestiva location italiana, visto che è ambientato in un resort sulle Dolomiti. Film per famiglie in tutti i sensi visto che, oltre all'affascinante Andie McDowell, ad affiancare il brillante Danny nel cast troviamo la vera figlia Lucy Devito.

Uscita: 5 dicembre

Le occasioni dell'amore

Guillaume Canet e Alba Rohrwacher danzano insieme

Gli ex fidanzati Guillaume Canet e Alba Rohrwacher si ritrovano fuori tempo massimo in una località balneare della Bretagna fuori stagione nella malinconica pellicola di Stephan Brizé, che racconta con struggente dolcezza una storia d'amore impossibile. Canet è un attore famoso in crisi con la compagna che si ritaglia un soggiorno in uno stabilimento termale per rimette insieme i pezzi, Rohrwacher è la sua ex, lasciata quando l'uomo ha raggiunto il successo, che nel frattempo si è rifatta una famiglia. Pur avendo un marito e dei figli che l'attendono a casa, la donna si lascia tentare dai ricordi del passato e dal fascino dell'ex compagno in uno struggente ritorno di fiamma che alimenta un film poetico e delicato.

Uscita: 23 dicembre

Here

Bistrattato dalla critica, Here segna la reunion del team di Forrest Gump. Robert Zemeckis torna a dirigere Tom Hanks e Robin Wright in un'avventura a cavallo tra passato e presente che racconta un luogo speciale e le famiglie che lo hanno abitato attraverso le generazioni. A far discutere è la scelta di ringiovanire digitalmente le star protagoniste attraverso l'uso dell'IA, ma si sa che Robert Zemeckis si è sempre posto come innovatore e sperimentatore e ha piegato l'evoluzione tecnologica per le sue esigenze narrative ed emozionali. Ci sarà riuscito anche stavolta?

Uscita: 9 gennaio

Film drammatici

La stanza accanto

La malattia e l'eutanasia non sono certo temi natalizi, ma quando a trattarli è Pedro Almodovar l'interesse è assicurato. Nel suo primo lungometraggio in lingua inglese il maestro del cinema spagnolo si affida alle divine Tilda Swinton e Julianne Moore. Il risultato è una storia di amicizia e vicinanza dove la riflessione sul senso della vita si intreccia al ritratto di una New York colorata e sospesa come non l'abbiamo mai vista. Per saperne di più qui trovate la nostra recensione de La stanza accanto, premiato col Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Uscita: 5 dicembre

Il giorno dell'incontro

Michael Pitt e Ron Perlman sul ring

Una parabola sportiva toccante e dolorosa, diretta con maestria da Jack Huston, all'esordio come regista, e interpretata dall'intenso Michael Pitt, qui nei panni di un pugile appena uscito di prigione seguito nel suo vagabondare poco prima di un incontro di boxe che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera e nella sua vita. Nell'arco di poche ore, Pitt scorrazza in su e in giù per New York incontrando le persone che gli stanno a cuore, o con cui ha un conto in sospeso, prima di salire sul ring. Nel cast di prim'ordine che impreziosisce una delle opere prime più intense e convincenti, girata in un elegante bianco e nero, si segnalano Ron Perlman, Joe Pesci, Steve Buscemi e John Magaro.

Uscita: 9 dicembre

Conclave

Come ha spiegato Isabella Rossellini, la bellezza di Conclave sta nella teatralità della chiesa e dei suoi riti. Ecco che il regista Edward Berger ha colto la palla al balzo per trasformare in un sofisticato thriller il racconto dell'elezione del nuovo Papa affidando a un cardinale britannico interpretato da un impeccabile Ralph Fiennes il compito di tenere sotto controllo l'elezione verificando la regolarità degli scrutini e tenendo a bada le lotte di potere tra i vari candidati. Il tutto cercando di evitare che venga alla luce un segreto che potrebbe minare le fondamenta della Chiesa. Mai prima d'ora un'elezione papale era risultata tanto emozionante.

Uscita: 19 dicembre

Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano

Arriva dal Giappone un film piccolo e delicato distribuito da Academy Two che parla di rispetto della tradizione e amore filiale. La storia si svolge ad Onomichi, una piccola città del Giappone occidentale dove si trova il negozio di Tofu del 76enne Takano, un'eccellenza. Quando l'uomo, aiutato nel lavoro dalla figlia divorziata Haru, scopre di essere malato decide di trovare un nuovo fidanzato alla donna in caso di una sua dipartita. Per scaldare gli amici con grazia e sentimento.

Uscita: 19 dicembre

Better Man

Tutti pazzi per Robin Williams... anche in versione scimmia. L'ex Take That, oggi popstar globale, ha sentito il bisogno di raccontare la sua storia rappresentandosi, però, in forma di scimmia per via delle malefatte commesse in passato e per lo stile di vita non proprio impeccabile. Il risultato, affidato alle sapienti mani del regista Michael Gracey, è un biopic scoppiettante e selvaggio, ricco di musica ed emozioni rivolto a un pubblico ben più ampio dei soli fan del cantante.

Uscita: 1 gennaio

Maria

Angelina Jolie supera se stessa in una delle performance più totalizzanti della sua carriera, come rivela la nostra recensione di Maria, conclusione ideale della trilogia femminile di Pablo Larrain inaugurata da Jackie e proseguita con Spencer. Il cineasta cileno cuce addosso alla Jolie un dramma lirico e vibrante in cui si raccontano le ultime settimane di vita di Maria Callas, rosa dal vano tentativo di tornare sulle scene nonostante la voce perduta, tormentata dal ricordo dell'amato Onassis e consumata dai farmaci. A coadiuvarla nel quotidiano il maggiordomo tuttofare che ha il volto di Pierfrancesco Favino e la timida governante interpretata da Alba Rohrwacher, che danno vita a un nucleo familiare atipico e dolente.

Uscita: 1 gennaio