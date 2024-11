Here: Tom Hanks e Robin Wright rispondono alle stroncature della critica

Tom Hanks e Robin Wright hanno espresso la loro opinione in merito alle recensioni negative della critica sul loro nuovo film che li vede recitare insieme, ovvero Here di Robert Zemeckis.

Le due star hanno avuto l'occasione di riunirsi sul set dopo il film premio Oscar del 1994, Forrest Gump, insieme a molti membri chiave di quella leggendaria produzione, come lo sceneggiatore Eric Roth, il direttore della fotografia Don Burgess e il compositore Alan Silvestri. Purtroppo, Here è stato recensito negativamente dalla critica e dal pubblico e attualmente ha un indice di gradimento del 36% su Rotten Tomatoes.

In un'intervista al New York Times, Wright e Hanks hanno affrontato il tema dell'accoglienza negativa del film. Wright ha difeso il film, affermando che si tratta di un film semplice ma bello, profondamente reale e umano, mentre Hanks ha spiegato che la reazione potrebbe essere cinica solo se si tiene conto del "minimo comune denominatore".

"È così semplice e bello, reale e umano. Tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza in questo film", ha risposto la Wright. Hanks le fatto eco: "Sono sempre spinto da questa curiosità infinita che ho, sul fatto che è vero che le cose buone accadono alle persone cattive e le cose cattive accadono alle persone buone". Here uscirà a gennaio 2025 nelle sale italiane.

Mentre le interpretazioni del cast principale di Here hanno ricevuto diversi elogi, molti hanno criticato le nuove tecnologie sperimentate da Zemeckis. In questo caso, i personaggi vengono invecchiati e ringiovaniti attraverso una nuovissima tecnologia di intelligenza artificiale generativa chiamata Metaphysic Live. L'uso di questo programma ha suscitato molte polemiche nel periodo precedente l'uscita, ma i risultati non sono stati così vantaggiosi come Zemeckis avrebbe potuto sperare per quanto riguarda le reazioni del pubblico e della critica.

Questo, tuttavia, segue il tentativo di Zemeckis di spingersi oltre i confini delle nuove tecnologie sin dall'uscita di Polar Express del 2005, che fu accolto da recensioni contrastanti. Mentre alcuni dei suoi film più recenti hanno ricevuto elogi, come Flight del 2012 e The Walk del 2015, molti altri progetti che hanno tentato di portare nuove innovazioni al cinema non sono stati ben accolti. Anche l'ultimo film di Zemeckis, il remake in live-action di Pinocchio della Disney (con Hanks nei panni di Geppetto), non era stato accolto positivamente dalla critica.