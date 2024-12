I film di Natale più brutti di sempre

Dall'imbarazzante sequel Mamma ho allagato la casa al trash natalizio Santa Claus Conquers the Martians. I terribili Christmas movies per rovinare il tuo spirito delle feste.

I film di Natale sono un classico delle festività di dicembre, tanto radicati quanto alberi, luci e ghirlande. Interi canali e piattaforme di streaming si tingono di rosso, offrendo maratone di pura magia. E il pubblico le ama, perché ci ricordano valori universali come la generosità, la famiglia e l'importanza di stare insieme. Non tutti i film di Natale, però, riescono a scaldare il cuore. Alcuni, infatti, prendono strade decisamente insolite. Tra i peggiori si trovano titoli surreali e poco memorabili, come quelli che mostrano Babbi Natale muscolosi, alieni rapitori di bambini o effetti speciali che sembrano crollare scena dopo scena.

Mamma ho allagato la casa

Un esempio? Il dimenticabile sequel Mamma ho allagato la casa, che tenta di replicare il successo dei due film di Chris Columbus con risultati imbarazzanti. Oppure l'assurdo Santa Claus Conquers the Martians, un cult trash che porta il Natale nello spazio con alieni maldestri. E chi potrebbe dimenticare Star Wars Holiday Special, una visione così bizzarra da rimanere incollata nella memoria per motivi sbagliati? In definitiva, anche se fuori fa freddo, certi film natalizi sono la vera sfida da affrontare durante le feste. Ecco una lista dei titoli da dimenticare!

Saving Christmas (2014)

Saving Christmas, Kirk Cameron in una scena

La trama, in fin dei conti, passa in secondo piano: Saving Christmas sembra essere principalmente un pretesto per l'ex star di Genitori in blue jeans, Kirk Cameron, per lanciarsi in un supponente monologo su come il Natale resti, in ultima analisi, una festa cristiana. Gli utenti di IMDB hanno appioppato alla dramedy natalizia il peggior punteggio di sempre.

Santa and the Ice Cream Bunny (1972)

Locandina del film Santa and the Ice Cream Bunny

Un Babbo Natale improbabile tenta di salvare il Natale in questo disastro film a basso budget. Bloccato su una spiaggia in Florida, chiama telepaticamente un gruppo di bambini per liberare la sua slitta, ma rimane seduto a non fare nulla mentre loro cercano aiuto in animali inverosimili, incluso un uomo col costume da gorilla. Il risultato è un caotico incubo natalizio.

Forza Babbo Natale (1996)

Forza Babbo Natale: Hulk Hogan in un'immagine promozionale

Molto prima di The Rock, Hulk Hogan tentò il salto da icona del wrestling a star di Hollywood, ma con risultati disastrosi. In Forza Babbo Natale interpreta un magnate delle vitamine egoista che, dopo una botta in testa, crede di essere Babbo Natale, tra villains dotati di superpoteri assurdi (come mani elettriche e gas puzzolenti) e cristalli magici nascosti sotto un orfanotrofio.

A Karate Christmas Miracle (2019)

A Karate Christmas Miracle

Un mix tra una dramedy natalizia e un thriller psicologico, sotto effetto di candy cane allucinogeni. Dopo la morte del padre in una sparatoria, un ragazzino di 10 anni crede che diventare cintura nera autodidatta farà, miracolosamente, tornare il padre a Natale. Il film passa da visioni di clown assassini a un mistero che sfiora l'assurdo, cercando disperatamente di essere un racconto edificante.

The Star Wars Holiday Special (1978)

Lo scult natalizio di Star Wars

Il famigerato special natalizio rimane il pezzo più controverso mai prodotto nell'universo di Star Wars. Ambientato poco dopo il primo film, segue Han Solo e Luke Skywalker mentre cercano di aiutare Chewbacca a tornare a casa per celebrare il Life Day, una festività galattica che la famiglia del simpatico Wookiee attende con ansia. Tra numeri musicali, sketch comici e usanze celebrative improbabili, il film tenta di esplorare le tradizioni di questa festa, risultando però in un pasticcio narrativo.

Santa Claus Conquers the Martians (1964)

Santa Claus Conquers the Martians, una scena del film

Il fanta-trash scult natalizio ruota attorno a una banda di marziani che rapiscono Santa Claus per portare il Natale ai bambini del pianeta rosso. A livello puramente tecnico, questo è davvero uno dei film più brutti mai realizzati. A cominciare dai marziani, interpretati da pessimi attori in dolcevita verde e caschi rivestiti da rottami metallici.

Santa Claus (1959)

Santa Claus, un'immagine del film del 1959

Un film messicano che sfida ogni logica narrativa: Babbo Natale vive in un castello nello spazio con mago Merlino, renne robotiche e bambini-stereotipo etnici che cantano per lui. Intanto, Satana manda un demone dall'inferno per scatenare caos sulla Terra. Una storia di Natale che suona folle anche solo da raccontare.

Il Natale di Rudolph e Frosty (1979)

Il Natale di Rudolph e Frosty, una scena

Tutti amano il classico del 1964, Rudolph la renna dal naso rosso, ma i suoi sequel sono finiti rapidamente nel dimenticatoio. Il peggiore è stato questo, con Rudolph accusato di furto e incapace di far brillare il suo naso, mentre Frosty affronta un mago che ruba il suo cappello per creare un esercito di pupazzi di neve assassini. Tutto questo è raccontato con una stop-motion maldestra che amplifica l'assurdità del tutto.

Lo Schiaccianoci in 3D (2010)

Lo Schiaccianoci 3D : Nathan Lane è Einstein

Cast stellare (tra cui Elle Fanning, Nathan Lane e John Turturro) per una bizzarra rivisitazione del classico di Tchaikovsky ambientata nell'Austria degli anni '20 con topi-nazi, un Rat King malvagio e persino Einstein che canta sulla fisica. La trama sembra frutto di un copione stracciato e riassemblato a caso.

A casa per Natale (1998)

A casa per Natale, Jonathan Taylor Thomas in una scena

Nel declino della sua carriera post-Il Re Leone, l'ex child star Jonathan Taylor Thomas è stato spinto in questo disastroso film natalizio. La trama segue un ragazzo arrogante che accetta di tornare a casa per Natale in cambio di una Porsche, ma viene rapito e abbandonato nel deserto. Il viaggio si trasforma in una commedia stracolma di cliché, battute stantie e situazioni ridicole.

Mamma ho allagato la casa (2002)

Mamma ho allagato la casa: Missi Pyle, French Stewart in una scena

Tra tutti i sequel di Home Alone, il quarto capitolo rappresenta il punto più basso del franchise. Anche rispetto agli standard già scadenti dei capitoli 3 e 5. Il film fa anche un disservizio ai personaggi di Kevin McCallister e Marv (che però ha il look di Harry), offrendone versioni prive del carisma di Macaulay Culkin e di Joe Pesci.