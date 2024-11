Kraven Il Cacciatore, il regista si rivolge al pubblico: "Dateci una possibilità"

L'Universo di Spider-Man della Sony non ha mai goduto di ottima considerazione presso il pubblico di fan Marvel e per questo il regista spera in un cambiamento

A poche settimane dalla sua uscita nelle sale, Kraven - Il Cacciatore è chiamato a risollevare un po' le sorti del Sony's Spider-Man Universe, che per tutta la sua storia è retto solamente grazie al discreto successo del franchise di Venom, appena conclusosi con l'ultimo capitolo, The Last Dance.

In una nuova intervista concessa a ComicBook, il regista del cinecomic J.C. Chandor ha parlato di come l'accoglienza non proprio ottima dei film di questo universo condiviso abbia influenzato anche il suo. Per questo motivo ha chiesto ai fan di dare una possibilità al suo nuovo film.

"Molti dei fan là fuori erano contrariati da certe decisioni e da certi risultati [dell'Universo di Spider-Man della Sony]", ha dichiarato Chandor a proposito dell'accoglienza del franchise finora. "Poi, altri film sono diventati dei grandi successi. La gente deve darci una possibilità e venire a sostenere questo film, e cercare letteralmente di cancellare alcune delle altre cose che sono successe. Date una possibilità al nostro film".

"Penso che si renderanno conto che abbiamo fatto tutto il possibile per dare loro una storia divertente. Vedrete che quando il film sarà finito, potranno accadere molte cose. Ma il mio obiettivo era quello di isolare il nostro film, proteggerlo e raccontare una bella storia", ha concluso Chandor.

Kraven il Cacciatore è un film che ha una grande responsabilità sulle spalle. Madame Web è stato una grande delusione per il pubblico e la critica e Venom: The Last Dance ha ottenuto un incasso complessivo di 436,6 milioni di dollari in tutto il mondo, con solo 128,1 milioni di dollari provenienti dagli Stati Uniti.

Se Kraven - Il cacciatore non sarà un successo, il Sony's Spider-Man Universe dovrà ricominciare daccapo per trovare una soluzione soddisfacente. Chandor, tuttavia, ha molta fiducia nel suo film e ha ribadito che c'è il potenziale per migliorare le sorti questo universo narrativo.