Conclave, Isabella Rossellini: "Il film è bello perché la Chiesa è così teatrale"

Isabella Rossellini sa perché il thriller papale Conclave di Edward Berger ispira fervore. Parlando con il Los Angeles Times, l'attrice ha detto di aver trovato inizialmente la sceneggiatura "molto interessante e molto intellettuale".

Ma più di questo Rossellini ha aggiunto che la particolare bellezza del dramma è conferita soprattutto dalla Chiesa cattolica e dalla sua estetica teatrale. La Rossellini è cresciuta a Roma e ha detto che, sebbene la Chiesa abbia sempre avuto le sue controversie, la vede ancora come un luogo in cui le persone di tutto il mondo possono riunirsi.

Le parole dell'attrice

"Roma era una grande capitale, ma all'epoca molto provinciale", ha detto Rossellini. "In Vaticano si trovavano vescovi e suore provenienti dalle Filippine, dal Sud America, dall'Africa. Le università e le scuole cattoliche erano quelle che offrivano lingue straniere e diversità. C'erano molti ambienti diversi, molte razze diverse, molte culture diverse. Come romano, hai sempre guardato al Vaticano come a un luogo di grande incontro internazionale".

Conclave: Stanley Tucci e Ralph Fiennes in una scena

Poiché le riprese si svolgevano negli studi di Cinecittà a Roma, la Rossellini e i coprotagonisti di Conclave, Stanley Tucci e John Lithgow, si sono recati in Vaticano per acquisire la giusta mentalità. La star di Velluto blu ha dichiarato che quella gita ha permesso loro di comprendere la portata del dramma.

"È stato importante perché attraverso la teatralità della chiesa, come ho detto, si capisce cosa vogliono dire", ha dichiarato Rossellini al LA Times. "Attraverso la loro rappresentazione nella chiesa e la grandezza della cattedrale e di San Pietro, è straordinario e umiliante. Così tante vite, così tanta storia, che vivono tutti gli stessi dubbi. E la chiesa te lo ricorda: Dove andiamo dopo la morte? La Chiesa cattolica cerca di celebrare il mistero abbracciandoti in questo".