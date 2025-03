Mufasa: Il Re Leone, svelata la data di uscita del film su Disney+

Disney+ ha svelato che tra pochi giorni arriverà in streaming Mufasa: Il Re Leone, il film diretto da Barry Jenkins che racconta la storia del padre di Simba.

Il film Mufasa: Il Re Leone, diretto da Barry Jenkins, ha una data di uscita in streaming su Disney+: l'appuntamento è stato fissato al 26 marzo, come rivelato da un poster e da un video promozionali inediti.

Il pubblico di tutto il mondo, dopo la buona accoglienza riservata al progetto nelle sale, potrà ora rivivere, o assistere per la prima volta, all'epica avventura che racconta il passato del padre di Simba.

Cosa racconta Mufasa: Il Re Leone

Il film, esplorando l'improbabile ascesa dell'amato re delle Terre del Branco, racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo.

Attraverso dei flashback, il racconto segue Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Ecco il nuovo video promozionale di Mufasa: Il Re Leone:

Il team che ha realizzato il film

Il film aveva debuttato nelle sale americane ottenendo solo 35.4 milioni di dollari, ma nel corso delle settimane successive gli incassi sono migliorati arrivando a ottenere un totale di 712 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Barry Jenkins è stato il regista di Mufasa: Il Re Leone e le canzoni inedite sono state firmate da Lin-Manuel Miranda, compreso il brano virale Voglio da sempre un fratello.

Il progetto ha ottenuto inoltre delle buone recensioni da parte dei critici internazionali, che ne hanno lodato la spettacolarità.

Mufasa: il Re Leone arriva su Disney+, dove sono già disponibili gli altri titoli dell'iconico franchise tra cui Il Re Leone (1994), Il Re Leone (2019), The Lion Guard e il più recente speciale cineconcerto Il Re Leone all'Hollywood Bowl.