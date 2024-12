Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, prime reazioni: "Un ritorno mozzafiato nella Terra di Mezzo"

Prime reazioni più che positive per Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, prequel della saga di Tolkien che racconta la storia del re di Rohan Helm Hammerhand e della battaglia del Fosso di Helm. Al centro dell'anime ciò che accade al re di Rohan dopo l'attacco improvviso di Wulf, un astuto e spietato Dunlending che vuole vendicare la morte del padre, dando il via a un conflitto destinato a diventare storico. Héra, la figlia di Helm, dovrà fare i conti con una situazione disperata e trovare la forza di guidare la resistenza contro il nemico che vuole distruggere il suo popolo.

La voce originale di Helm Hammerhand, re di Rohan, appartiene al mitico Brian Cox, Gaia Wise doppia la figlia Héra, Luke Pasqualino interpreta Wulf, mentre Miranda Otto riprende la parte di Éowyn ed è anche la voce narrante.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim arriverà nei cinema italiani il 1 gennaio 2025.

Le prime reazioni della critica

"La Guerra dei Rohirrim è un ruggente ritorno alla Terra di Mezzo con splendide animazioni che intrecciano meravigliosamente la visione cinematografica di Peter Jackson con l'arte degli anime. Questo è Il Signore degli Anelli come non l'abbiamo mai visto prima. Un po' troppo lungo, ma è così è bello essere tornati", scrive il co-conduttore di The Movie Podcast Daniel Baptista mentre il collega Anthony Gagliardi afferma: "La Guerra di Rohirrim è MOZZAFIATO, possiede un afflato cinematografico offrendo battaglie emozionanti e design sorprendenti. Dove non è all'altezza è nella sua storia, che non riesce a impressionare o a fornire personaggi memorabili".

"Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è una grande aggiunta all'iconico franchise. Perfetto per famiglie con adolescenti e fan di Tolkien, esplora in profondità la tradizione, offre una storia avvincente, regala azione folle e presenta cameo emozionanti" scrive Tessa Smith di Mama's Geeky.

Per Britany Murphy di Muses of Media: "La Guerra dei Rohirrim è un fantastico viaggio indietro nella Terra di Mezzo! Con un cast vocale eccezionale, un'animazione strepitosa e la superba regia di Kenji Kamiyama, il film è assolutamente da guardare sul grande schermo, con la sua azione epica e le maestose sequenze di battaglia".

"La Guerra dei Rohirrim fonde animazioni 2D e 3D ispirate agli anime in una storia al femminile che approfondisce la tradizione della Terra di Mezzo con temi di eredità, speranza e leadership. Per quanto sia sorprendente, sembra più adatto allo streaming che al cinema. Ciononostante, i fan di Tolkien gioiranno!" dice Justin Lawrence di Geekcentric.

"Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è un tuffo mozzafiato nella saga della Terra di Mezzo in versione anime. C'è così tanto da amare per il ritorno animato della mitologia #LOTR di Tolkien, e sembra altrettanto epico ed emozionante quanto si desidera. Non vedo l'ora di vederlo di nuovo", afferma Mike Reyes di CinemaBlend.